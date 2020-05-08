4 bài thuốc chữa trào ngược dạ dày an toàn hiệu quả cao

Trào ngược dạ dày xuất hiện khi dịch dạ dày lẫn thức ăn thường xuyên bị trào ngược lên vùng thực quản, triệu chứng này thường xuất hiện sau bữa ăn trong thời gian ngắn hoặc ngày càng kéo dài.

Người mắc trào ngược dạ dày có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, đặc biệt việc sử dụng bài thuốc chữa trào ngược dạ dày đã được nhiều người áp dụng từ lâu do tính an toàn, dễ thực hiện và ít gây tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài và người bệnh có thể yên tâm khi áp dụng hình thức này tại nhà.

Rễ cam thảo còn được gọi với tên khác là quốc lão, sinh cam thảo. Theo như ghi chép trong tài liệu y học cổ truyền thì đây là loại dược liệu có vị ngọt, tính bình và chúng không chứa độc, được sử dụng để điều trị bệnh nhờ tác dụng thanh nhiệt giải độc, bổ tỳ, ích khí,…

Các loại cây lá thuốc nam chứa thành phần dược tính giúp cân bằng nồng độ acid, giảm lượng dịch vị tiết ra từ dạ dày, từ đó ngăn chặn tình trạng trào ngược hiệu quả.

Bài thuốc chữa trào ngược dạ dày bằng rễ cam thảo được nhiều người áp dụng và đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Trong cam thảo có chứa nhiều hoạt chất giúp kích thích dạ dày tiết ra các dịch nhầy kháng acid, từ đó bảo vệ niêm mạc và cải thiện hiệu quả các triệu chứng của trào ngược. Ngoài ra, cam thảo còn hỗ trợ phục hồi các tổn thương bên trong dạ dày khi acid tấn công, từ đó làm lành nhanh chóng các vết loét và ngăn ngừa cơn đau dạ dày tái phát.

Bài thuốc chữa trào ngược dạ dày bằng rễ cam thảo được nhiều người áp dụng và đã mang lại hiệu quả rất tích cực

Phương pháp thực hiện:

Rửa sạch rễ cam thảo, cho vào nồi đun khoảng 15 phút với một lượng nước vừa phải, sau đó tắt bếp.

Sử dụng phần nước trên để uống sau mỗi bữa ăn 30 phút.

Nếu áp dụng cách này đều đặn mỗi ngày thì chỉ sau khoảng 2 tuần cơ thể sẽ có những chuyển biến tích cực.

Một lưu ý nhỏ là không nên sử dụng rễ cam thảo để điều trị trào ngược dạ dày trong 1 khoảng thời gian dài vì dễ gây phù nề. Tốt nhất, người bệnh chỉ nên áp dụng cách điều trị bệnh này từ 1 – 2 tuần rồi ngừng khi bệnh đã cải thiện.

2. Uống Nghệ - Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà

Uống nghệ cũng là một trong những mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà

Nghệ đã không còn xa lạ trong giới y học thế giới bởi những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là những bệnh lý liên quan đến dạ dày. Chính nhờ thành phần curcumin có tác dụng hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày hiệu quả. Hoạt chất này khi vào cơ thể sẽ ức chế hoạt động của các loại vi khuẩn gây hại, hạn chế sự tiết dịch acid ở dạ dày đồng thời kích thích tăng tiết mật giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn.

Bên cạnh đó, curcumin có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh, chúng hoạt động ức chế các chất trung gian gây ra phản ứng viêm, từ đó ngăn ngừa viêm loét và bảo vệ dạ dày khỏi các gốc tự do, các loại men gây ung thư,…

Cách thực hiện:

- Chuẩn bị một củ nghệ tươi, rửa sạch để loại bỏ cát đất bên ngoài, nên để nguyên phần vỏ.

- Cho nghệ vào máy sinh tố xay nhuyễn cùng một ít nước lọc, sau đó lọc lấy phần nước.

- Cho phần nước nghệ vừa thu được vào nồi, bắc lên bếp đun sôi rồi để cho nguội bớt.

- Bảo quản phần nước nghệ trong lọ thủy tinh, đậy kín nắp cất vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

- Nên sử dụng nước nghệ uống sau khi ăn khoảng 30 phút sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Không nên uống hết một lần mà hãy chia ra dùng dần trong 5-7 ngày.

- Bạn nên kiên trì áp dụng phương pháp trên trong thời gian dài để mang lại hiệu quả chữa trị như mong muốn.

Lưu ý: chỉ nên sử dụng nghệ điều trị bệnh trào ngược dạ dày với liều lượng vừa đủ, đừng quá lạm dụng để tránh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và gây ra những phản ứng phụ không đáng có.

3. Cách chữa trào ngược dạ dày bằng mật ong ngâm gừng

Từ xa xưa trong dân gian, gừng và mật ong được xem là những loại thần dược giúp hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến tiêu hóa vô cùng hiệu quả như: đau dạ dày, viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày an toàn nhưng hiệu quả cao.

Gừng có vị cay, nóng, tính ấm và mùi thơm nồng đặc trưng có tác dụng ôn trung, thông mạch, hồi dương, chủ trị những trường hợp kém ăn, ăn uống không tiêu, chướng bụng, kích thích tiêu hóa và điều tiết các hoạt động trong dịch dạ dày.

Chữa trào ngược dạ dày bằng mật ong ngâm gừng

Mật ong giàu vitamin, khoáng chất có tác dụng kháng viêm, làm dịu và làm lành các vết viêm loét hiệu quả. Mật ong cũng có vị ngọt thanh tự nhiên dễ uống giúp người bệnh cảm thấy thoải mái khi sử dụng các phương pháp điều trị chứa loại nguyên liệu tự nhiên này.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 500g gừng tươi

- Mật ong nguyên chất

- Hũ thủy tinh

Cách thực hiện:

- Gừng tươi mang đi cạo sạch vỏ, rửa và thái lát mỏng, để ráo nước và cho vào hũ thủy tinh.

- Đổ mật ong vào hũ cho đến khi ngập mặt gừng rồi vặn chặt nắp lại, bảo quản nơi thoáng mát trong khoảng 7 – 10 ngày.

- Người bệnh chỉ cần dùng từ 2 – 3 lát gừng sau mỗi bữa ăn, duy trì đều đặn mỗi ngày giúp sẽ ổn định hệ tiêu hóa và làm các vết loét trong dạ dày mau lành hơn.

4. Cách chữa trào ngược dạ dày bằng tỏi

Không chỉ giúp chữa trào ngược dạ dày hiệu quả mà dùng tỏi thường xuyên còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, ngăn ngừa cảm cúm, viêm mũi họng. Với đặc tính kháng, kháng viêm, tính ấm, tỏi giúp sát trùng các vết thương, đồng thời giúp làm lành các vết viêm loét nhanh chóng.

Không chỉ giúp chữa trào ngược dạ dày hiệu quả mà dùng tỏi thường xuyên còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, ngăn ngừa cảm cúm, viêm mũi họng

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 40g tỏi khô

- 100ml rượu trắng 45 độ

- Bình thủy tinh có nắp

Cách thực hiện:

- Bạn đem bóc tất cả lượng tỏi vừa chuẩn bị ở trên, thái nhỏ hoặc bạn đập dập tùy sở thích rồi bỏ vào bình ngâm với rượu trắng. Chú ý là bạn phải thái nhỏ hoặc đập dập chứ không nên để nguyên củ vì việc này sẽ biến các alin trong tỏi thành alicin. Cách làm này giúp dược tính phát huy cao hơn so với khi ngâm rượu tỏi để nguyên tép.

- Đậy kín nắp bình lại mang bình tỏi vừa làm được bảo quản nơi khô mát hoặc ngăn mát của tủ lạnh. Ngâm hỗn hợp trong khoảng 10 ngày là có thể dùng được, rượu sẽ có màu vàng nghệ rất đẹp mắt.

Về cách dùng, bạn chỉ cần uống 2 lần mỗi ngày, mỗi lần uống tầm 1 thìa cà phê sẽ giúp đẩy lùi trào ngược dạ dày nhanh chóng. Chú ý là nên uống trước khi ăn sáng hoặc vào buổi tối trước khi đi ngủ. Với phương pháp này, bạn nên kiên trì áp dụng trong thời gian dài để thấy kết quả ngoài mong đợi mà nó mang lại cho sức khỏe dạ dày.

Lưu ý khi sử dụng bài thuốc chữa trào ngược dạ dày bằng thuốc Nam:

Cần phải tìm hiểu rõ về nguồn gốc, thời gian sử dụng, thành phần dược tính cũng như xem cơ thể có dị ứng với thành phần nào không trước khi dùng để tránh những tác dụng phụ

Dùng các loại thuốc nam chữa trào ngược dạ dày là phương pháp được rất nhiều người áp dụng tại nhà do độ an toàn, đơn giản mà chúng mang lại. Tuy nhiên, để việc điều trị mang lại hiệu quả thì người bệnh cần lưu ý một số điều như sau:

- Khi bị trào ngược dạ dày, người bệnh nên hình thành thói quen ăn uống khoa học, sinh hoạt, nghỉ ngơi lành mạnh để hỗ trợ cải thiện bệnh. Nên cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ăn đúng giờ và ngủ đủ giấc. Tăng cường sức khỏe bằng các bài tập thể thao như yoga, bơi lội,…

Người bệnh nên hình thành thói quen ăn uống khoa học, sinh hoạt, nghỉ ngơi lành mạnh để hỗ trợ cải thiện bệnh

- Cần phải tìm hiểu rõ về nguồn gốc, thời gian sử dụng, thành phần dược tính cũng như xem cơ thể có dị ứng với thành phần nào không trước khi dùng để tránh những tác dụng phụ.

- Kiên trì là yếu tố quyết định các bài thuốc có thành công hay không do thuốc Nam dược tính nhẹ, an toàn nên việc sử dụng đều đặn thường xuyên thời gian dài mới mang lại hiệu quả điều trị như mong muốn, không nên bỏ cuộc giữa chừng.

- Chỉ nên sử dụng các biện pháp thuốc Nam ở những tình trạng bệnh nhẹ. Nếu bệnh đã chuyển biến nặng và có biến chứng thì tốt nhất khám bác sĩ chuyên khoa để tìm ra phương pháp điều trị phù hợp.

- Tuyệt đối không tự ý kết hợp điều trị thuốc Nam với thuốc Tây y, việc này có thể gây ra một số phản ứng thuốc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như không mang lại hiệu quả chữa bệnh.

Trên đây là các bài thuốc chữa trào ngược dạ dày bằng các nguyên liệu đơn giản, dễ tìm và dễ thực hiện. Hy vọng bạn đọc đã có thêm kiến thức để phòng ngừa và điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày hiệu quả và an toàn.