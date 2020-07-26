Uống nụ vối khô có tác dụng gì? Cách sử dụng nụ vối khô

Nụ vối khô từ lâu đã trở thức uống quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là người dân miền núi phía Bắc. Pha trà nụ vối hàng ngày thay thế cho trà xanh mang sẽ mang lại rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe . Vậy cụ thể uống nụ vối khô có tác dụng gì ? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tác dụng thật sự của nụ vối.

Đây không chỉ là loại nước mang lại giá trị tinh thần mà còn có rất nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về công dụng của nụ vối đối với sức khỏe ngay sau đây.

Nụ Vối từ lâu đã gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân thôn quê, đặc biệt là đồng bào dân tộc miền núi. Uống một cốc nước nụ vối sẽ giúp xoa tan bao mỏi mệt, khi uống vào có vị đắng, hơi ngọt, hương thơm hấp dẫn cả người già lẫn trẻ con. Cây vối rất dễ trồng và phát triển nhanh, nước uống từ lá và nụ vối khô rất tốt cho sức khỏe. Những ngày hè nóng, sau những buổi lao động mệt nhọc, uống một cốc trà nụ vối thì không còn gì sánh bằng.

Uống nụ vối khô có tác dụng gì?

Có rất nhiều người biết đến nụ vối tác dụng chữa bệnh, nụ vối lợi sữa hay nụ vối chữa sỏi thận..sau đây là một số công dụng tuyệt vời của nụ vối mang lại cho sức khỏe mà bạn cần biết.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Một nghiên cứu đáng chú ý gần đây là về tác dụng của nụ vối trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Kết quả từ nghiên cứu thực nghiệm giữa Viện Dinh dưỡng quốc gia (Việt Nam) và Đại học Phụ nữ Nhật Bản đã chứng minh được rằng trong nụ vối có chứa thành phần hợp chất flavonoid. Hợp chất này có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Tác dụng của nụ vối trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Pha nước nụ vối uống hàng ngày sẽ giúp ổn định đường huyết, bảo vệ tổn thương tế bào beta, chống oxy hóa, tăng chuyển hóa cơ bản và phòng ngừa bệnh đục tinh thể thường gặp ở bệnh tiểu đường. Đặc biệt, nụ vối là thảo dược tự nhiên nên có thể dùng hàng ngày mà không gây tác dụng phụ nào.

Hỗ trợ điều trị bệnh gout

Nụ vối được xem là vị cứu tinh đối với những người bị bệnh gout. Các thành phần có trong lá và nụ vối giúp kích thích tiêu hóa, lợi tiểu, tiêu độc, làm giảm lượng chất béo trong cơ thể một cách đáng kể. Nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng bị bệnh gout là do chế độ ăn uống không khoa học ăn quá nhiều chất béo, đường hoặc do hệ thống bài thận và tiêu hóa hoạt động không tốt. Từ đó gây ứ đọng uric tại các khớp gây nên tình trạng sưng, nóng đỏ, đau khớp khớp…

Nụ vối được xem là vị cứu tinh đối với những người bị bệnh gout - Ảnh minh họa: Internet

Nụ vối giúp giảm mỡ máu

Một công dụng nữa của nụ vối là giúp giảm lượng mỡ trong máu rất hiệu quả. Bài thuốc cho người bị máu nhiễm mỡ: Sử dụng khoảng 15- 20 gram vụ vối hãm với nước nóng hoặc nấu thành nước đặc uống thay trà và nước hàng ngày. Ngày uống 3 lần, sử dụng thường xuyên sẽ đạt được kết quả mong muốn.

Nụ vối giúp giảm mỡ máu - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ chữa vết thương bỏng

Vỏ cây vối cạo bỏ vỏ thô đem rửa sạch và giã nát rồi hòa với nước sôi để nguội, lọc lấy nước thoa lên khắp chỗ bỏng. Thuốc sẽ làm giảm tiết dịch, hết phồng, dịu cơn đau, hạn chế sự phát triển của vi trùng.

Sát khuẩn ngoài da

Nụ vối có chứa các chất kháng sinh với khả năng diệt được nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như Staphylococcus, Streptococcus. Chính vì vậy, mà nụ vối tươi hay khô dùng nấu nước để tắm được xem như một loại thuốc sát khuẩn hiệu quả các bệnh ngoài da như ghẻ lở, mụn nhọt. Bạn có thể nấu nước nụ vối để gọi đầu để chữ tình trạng da đầu bị chốc lở.

Nụ vối có chứa các chất kháng sinh với khả năng diệt được nhiều loại vi khuẩn gây bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị chứng đau bụng đi ngoài

Ngoài những công dụng trên thì nụ vối còn được biết đến với công dụng điều trị chứng đau bụng đi ngoài hiệu quả. Bạn cần chuẩn bị khoảng 3 nụ vối, 8 gram vỏ ổi, 10 gram núm quả chuối tiêu. Tất cả thái nhỏ đem phơi khô rồi sắc với 400ml nước, đun đến khi còn 100 ml thì chia uống 2 lần/ngày, sử dụng liên tục khoảng 3 ngày bệnh sẽ khỏi.

Cách nấu nụ vối khô

Rửa sạch nụ vối rồi cho vào nồi đun với lượng nước vừa đủ. Đun đến khi nước sôi chừng 3p thì tắt bếp và đợi nguội là có thể dùng. Với cách này bạn có thể nấu nụ vối 1 lần để dùng cho cả ngày, nấu loãng để uống thay nước hằng ngày sẽ rất tốt.

Lưu ý là tùy vào sở thích uống đậm hay nhạt của từng người mà liều lượng nụ vối tăng hoặc giảm đi cho phù hợp. Bạn có thể pha nụ vối kèm với cam thảo cũng tạo ra vị khác biệt, dễ uống hơn…

Nấu loãng nước nụ vối để uống thay nước hằng ngày sẽ rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy nụ vối khô rất dễ uống và mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết được uống nụ vối khô có tác dụng gì cũng như cách sử dụng nụ vối.