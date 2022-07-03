Ung thư tuyến tiền liệt: 7 triệu chứng tưởng chừng như vô hại nhưng âm thầm phát triển bệnh

Sức khỏe 03/07/2022 11:42

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới, và là bệnh ung thư phổ biến thứ hai ở Anh, theo National Institute for Health Care and Excellence (NICE). Với suy nghĩ này, chúng tôi điểm qua bảy dấu hiệu cảnh báo sớm mà bạn không nên bỏ qua

Màu sắc và lưu lượng của nước tiểu là một trong những tín hiệu quan trọng về sức khỏe của bạn.

Nước tiểu bình thường và khỏe mạnh thường có màu nhạt hoặc trong suốt, và hầu hết mọi người đi tiểu khoảng sáu đến bảy lần trong khoảng thời gian 24 giờ, tùy thuộc vào lượng chất lỏng họ đã tiêu thụ.

Nếu những gì bình thường đối với bạn đột nhiên thay đổi, chẳng hạn như nước tiểu của bạn chuyển sang màu khác, nó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ung thư xảy ra ở tuyến tiền liệt, được tìm thấy ở đáy bàng quang và chỉ có ở nam giới.

Đây là lý do tại sao điều quan trọng cần làm là phải chú ý đến thói quen đi tiểu để có thể tìm các dấu hiệu cảnh báo sớm.

John Hopkins Medicine giải thích: “Bộ não ra hiệu cho các băng quang học trở lại để đẩy nước tiểu ra khỏi bàng quang”.

“Đồng thời, não ra tín hiệu cho các cơ vòng giãn ra để nước tiểu thoát ra bàng quang qua niệu đạo”.

"Khi tất cả các tín hiệu xảy ra theo đúng thứ tự, việc đi tiểu bình thường sẽ xảy ra."

Tuy nhiên, khi có sự cố hoặc khối u, các chức năng bình thường sẽ không còn tồn tại và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen đi tiểu của nam giới”.

Các triệu chứng ban đầu của ung thư tuyến tiền liệt sẽ gây ảnh hưởng đến nước tiểu của bạn

Ung thư tuyến tiền liệt: 7 triệu chứng tưởng chừng như vô hại nhưng âm thầm phát triển bệnh - Ảnh 1

Theo NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Quốc), những dấu hiệu này bao gồm:

  • Đi tiểu thường xuyên hơn, thường xuyên vào ban đêm
  • Cần chạy nhanh vào nhà vệ sinh
  • Khó khăn khi bắt đầu đi tiểu (do dự)
  • Căng thẳng hoặc mất nhiều thời gian khi đi tiểu
  • Dòng chảy yếu
  • Cảm thấy bàng quang của bạn chưa được làm rỗng hoàn toàn
  • Có máu trong nước tiểu hoặc máu trong tinh dịch

Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều triệu chứng trong số này không nhất thiết có nghĩa là một người bị ung thư tuyến tiền liệt.

Khi nam giới già đi, các bộ phận giả của họ có kích thước lớn hơn.

Đây được gọi là phì đại tuyến tiền liệt lành tính, là một tình trạng không phải ung thư.

Nếu lo lắng về thói quen đi vệ sinh bất thường, bạn cần phải nói chuyện với bác sĩ đa khoa về nguyên nhân có thể xảy ra và cách điều trị tốt nhất.

Điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt: 7 triệu chứng tưởng chừng như vô hại nhưng âm thầm phát triển bệnh - Ảnh 2

Việc điều trị của một người phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả mức độ lớn của ung thư, liệu nó có di căn đến bất cứ nơi nào khác trong cơ thể hay không và sức khỏe chung của họ.

"Phẫu thuật là một trong những phương pháp điều trị chính cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt" - Cancer Research UK cho biết.

Chuyên trang sức khỏe này nói thêm: “Bạn có thể phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt hoặc để giúp giảm các triệu chứng của bệnh ung thư tuyến tiền liệt”.

Liệu pháp hormone là một loại điều trị khác nhằm ngăn chặn hoặc làm giảm lượng testosterone trong cơ thể.

Bức xạ là một phương pháp điều trị được sử dụng để tiêu diệt tế bào ung thư tuyến tiền liệt bằng cách sử dụng sóng năng lượng cao tương tự như tia X.

"Bạn tiếp nhận điều trị bằng liệu pháp này đơn lẻ hoặc với liệu pháp hormone" - Cơ quan nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh nói thêm.

“Bác sĩ của bạn có thể đề xuất các phương pháp điều trị khác như áp lạnh hoặc siêu âm cường độ cao (HIFU) như một phần của thử nghiệm lâm sàng.”

Nhưng thật không may, ung thư tuyến tiền liệt có thể tái phát sau khi điều trị và tốt nhất là bạn nên thảo luận với bác sĩ về các lựa chọn điều trị nếu điều này xảy ra.

Theo Mirror

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