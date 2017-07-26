Truy tìm sự thật uống nước có giảm cân không?

Sức khỏe 26/07/2017 16:58

Uống nước có giảm cân không? Đây là thắc mắc của rất nhiều người, bởi vì nước có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống của con người.

Con người có thể nhịn ăn 1 tuần không chết, nhưng không thể nhịn khát. Nếu cơ thể mất đi 10% lượng nước so với bình thường sẽ bị ốm, bệnh, mất 20% sẽ chết. Vì vậy, để giải đáp thắc mắc này, bài viết sau đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để bạn được biết rõ.

Uống nước có giảm cân không?

Hiện vẫn có khá nhiều người cho rằng, trong cơ thể con người chiếm hơn 70% là nước, vì vậy, chỉ cần giảm lượng nước thì cân nặng sẽ giảm. Trên thực tế điều này là hoàn toàn sai lầm nhé! Bởi vì, theo nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh, trong tất cả các loại nước đặc biệt là nước lọc không chứa Calo nên khi uống vào chỉ tạo ra cảm giác no giả, mà không làm cơ thể tăng cân.

Hơn nữa, uống nước đúng cách sẽ làm cho hệ tiêu hóa vận hành trơn chu hơn, quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi, giúp giải phóng năng lượng hiệu quả, không cho cơ thể tích tụ lượng mỡ thừa, gây ra tình trạng tăng cân béo phì. Chính vì vậy, uống nước có giảm cân không, câu trả lời là “CÓ”.

Uống nước giúp <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/giam-can-hieu-qua' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/giam-can-hieu-qua'><i>giảm cân hiệu quả</i></a>
Uống nước giúp giảm cân hiệu quả. Ảnh internet

 

Khi bạn uống nhiều nước, cũng giúp tinh thần thư thái hơn, làm giảm lượng cholesterol, cơ thể trở nên thon thả hơn.

Bên cạnh đó, uống nước đầy đủ giúp gan hoạt động tốt hơn. Điều này, rất quan trọng, bởi vì gan có tác dụng chuyển hóa chất béo. Nếu không uống đủ nước, gan sẽ tích trữ chất béo khiến bạn tăng cân.

Đặc biệt, uống nước ấm sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ, thúc đẩy tuần hoàn máu, làm tăng nhiệt độ cơ thể, tăng khả năng trao đổi chất từ 10% – 20%, giảm cân nhanh chóng và an toàn. Hoặc bạn có thể uống nước đá cũng giúp cơ thể có thể đốt cháy 200 calo/ngày nếu uống đủ 2 – 3 lít/ngày. Nước đá thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ hoạt động mạnh hơn và củng cố các mô liên kết ở bụng rất tốt.

Uống bao nhiêu nước giúp giảm cân hiệu quả?

 

Tùy theo cơ địa và khí hậu sẽ uống lượng nước giảm cân khác nhau.
Tùy theo cơ địa và khí hậu sẽ uống lượng nước giảm cân khác nhau. Ảnh internet

 

Để giúp giảm cân hiệu quả, bạn cần phải đảm bảo lượng nước trong cơ thể luôn đầy đủ, bổ sung lượng nước nhất định ít nhất bằng lượng nước bị mất đi và nhiều hơn là tốt nhất.

Hiện vẫn chưa có công thức nhất định, mỗi người phải uống bao nhiêu nước mới giảm cân tốt nhất, mà phần lớn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người và khí hậu nơi mình sinh sống để bổ sung lượng nước cho phù hợp. Tuy nhiên, phần lớn, các nhà khoa học luôn khuyên bạn uống từ 2 – 3 lít/ngày sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả nhất. Bởi vì đây là lượng nước đủ để cân bằng hoạt động sống của con người, cũng giúp quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn.

Với người Việt Nam, mùa hè thường mất nước nhiều hơn mùa đông do khí hậu nóng, mồ hôi bài tiết nhiều để làm mát cơ thể. Vì vậy, lượng nước bổ sung cho 2 mùa là khác nhau. Mặc dù như vậy nhưng vẫn có con số cụ thể để các bạn ước lượng và bổ sung hợp lý lượng nước cơ thể cần: 

Đối với nam giới: Mùa hè nóng bức nên uống khoảng 3.8 lít/ngày. Mùa đông nên uống 3 lít/ngày.

Đối với phụ nữ: Mùa hè có thể dùng 3 lít/ngày. Mùa đông là 2.2 lít/ngày.

Uống nước đúng cách giúp giảm cân hiệu quả.
Uống nước đúng cách giúp giảm cân hiệu quả. Ảnh internet

 

Vì vậy, sau khi đã giải tỏa được thắc mắc uống nước có giảm cân không thì bạn hãy xây dựng cho mình một kế hoạch giảm cân khoa học giúp đốt cháy lượng mỡ thừa hiệu quả, sở hữu được thân hình thon gọn trong thời gian ngắn nhất.

Mách bạn tuyệt chiêu sử dụng nước uống giảm cân siêu tốc cực mạnh

Mách bạn tuyệt chiêu sử dụng nước uống giảm cân siêu tốc cực mạnh

Có nhiều cách giảm cân hiệu quả để bạn nhanh chóng “thoát khỏi” nỗi ám ảnh về thừa cân béo phì. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, bạn có thể uống nước giảm cân siêu tốc để đốt cháy lượng mỡ thừa trên cơ thể một cách hiệu quả. Tuy nhiên, uống loại nước nào cần phải lựa chọn thật kĩ và bài viết này sẽ gợi ý cho bạn được biết.

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