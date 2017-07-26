Mách bạn tuyệt chiêu sử dụng nước uống giảm cân siêu tốc cực mạnh

Uống nước giảm cân siêu tốc đúng phương pháp giúp bạn sụt kí nhanh chóng. Đầu tiên, vào buổi sáng, sau khi ngủ dậy khoảng 10 phút, bạn hãy uống một cốc nước ấm để thanh lọc dạ dày, giúp cơ thể thoải mái hơn. Đây cũng là thời gian uống nước giảm cân siêu tốc cực mạnh, tiêu hao năng lượng hiệu quả.

Tiếp theo, trước bữa ăn trưa và bữa tối khoảng 15 phút, bạn cũng nên uống 1 cốc nước để tạo cảm giác no lâu, cơ thể không nạp quá nhiều năng lượng trong mỗi bữa ăn, đồng thời sẽ đào thải các chất độc hại ra ngoài giúp giảm cân nhanh chóng và an toàn nhất.

Đặc biệt, trong quá trình giảm cân, bạn nên uống lọc càng nhiều càng tốt, vừa tạo cảm giác no, ấm bụng lại hỗ trợ dạ dày tiêu hóa tốt hơn, để giảm cân nhanh chóng. Khi uống nước bạn hãy uống một cách từ từ, chậm rãi để lượng nước được hấp thu dễ dàng hơn.

Những loại nước uống giảm cân siêu tốc cực mạnh bạn nên sử dụng

Dưới đây là những loại nước uống giảm cân siêu tốc, giúp phái đẹp loại bỏ được cả “núi thịt” ra khỏi người, để mặc được những bộ đồ bó sát, vận động và di chuyển nhanh nhẹn hơn.

Nước ép rau củ - Loại nước uống giảm cân siêu tốc hiệu quả

Ngoài nước trái cây, nước ép từ rau củ cũng là giải pháp để giảm cân hiệu quả có tác dụng thải độc tố, đồng thời cung cấp một lượng lớn vitamin cho cơ thể, tạo cảm giác no lâu, giảm nạp năng lượng đầu vào, sụt ký nhanh chóng. Các loại vitamin có trong nước ép rau cũng là nguồn bổ sung các dưỡng chất tuyệt vời, giúp da khỏe mạnh, căng mịn màng.

Công thức giảm cân từ nước ép rau quả:

Nguyên liệu chuẩn bị:

3 củ cà rốt.

3 lá cải xoăn.

2 cọng cần tây.

2 củ cải đường.

½ bó rau bina.

½ cây bắp cải.

½ bó rau mùi tây.

½ củ hành tây.

2 tép tỏi.

Cách thực hiện:

Bạn rửa sạch các nguyên liệu, để ráo. Sau đó, dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn. Như vậy, bạn đã có loại nước ép rau củ thơm ngon, có tác dụng giảm cân “thần tốc”, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thực hiện, uống loại nước này hàng ngày, bạn sẽ thấy cân nặng của mình giảm dần, vòng eo thon gọn hơn rất nhiều.

Trà bồ công anh – Loại nước uống giảm cân siêu tốc cực mạnh

Trà bồ công anh chính là một trong những phương pháp detox cực hiệu quả, giúp thanh lọc cơ thể. Loại trà này cũng giàu vitamin A, kali, sắt và canxi vừa cung cấp đầy đủ năng lượng cơ thể cần, nhưng không chứa nhiều calo nên có hiệu quả giảm cân nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

2 thìa bột rễ khô của cây bồ công anh.

Nước lọc.

Cách thực hiện:

Bạn pha 2 thìa bột rễ khô của cây bồ công anh với 1 cốc nước. Sau đó, đun sôi trong 10 phút và đổ ra chén để uống.

Chỉ cần bạn tận dụng triệt để công cụng của loại nước uống này sẽ nhanh chóng sở hữu được thân hình đẹp như mong muốn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp Lemon water detox, đây cũng là cách giảm cân nhanh nhất được thực hiện với nguồn thực phẩm tự nhiên đó là nước chanh. Nước chanh giúp cho việc đốt cháy chất béo trong các tế bào hiệu quả hơn, thanh lọc và hòa tan lượng mỡ dư thừa, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và cơ thể của người thực hiện.