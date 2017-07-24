Làm thế nào để tắm trắng tại nhà bằng sữa tươi hiệu quả nhất?

Tắm trắng tại nhà bằng sữa tươi không tốn kém như các dịch vụ làm đẹp da tại các thẩm mỹ viện hay spa nhưng vẫn thu được kết quả như ý muốn, cải thiện làn da đen sạm, giúp phục hồi nhanh chóng.

Công thức này tận dụng khả năng chăm sóc, làm đẹp và bảo vệ da ưu việt từ sữa tươi, để làm da trắng hồng tự nhiên. Ngoài ra, để làm tăng hiệu quả dưỡng da, công thức tắm trắng tại nhà bằng sữa tươi còn kết hợp với một số nguyên liệu khác như: mật ong, trứng gà...

Đặc biệt, sữa tươi rất giàu Protein cực kỳ tốt cho da giúp ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa như ngăm sạm, trùng nhão, nếp nhăn… một cách hiệu quả. Đồng thời, sữa tươi cũng chứa nhiều vitamin A , C, E, D... cùng nhiều các khoáng chất thiết yếu như: canxi, kali, natri, kẽm… tất cả những chất này đều rất tốt cho da, nuôi dưỡng da khỏe mạnh, làm trắng da nhanh chóng, đẩy lùi quá trình hình thành hắc tố melamin gây sạm da.

Do vậy, những chị em nào sử dụng cách tắm trắng tại nhà bằng sữa tươi đều đặn từ 2 – 3 lần/tuần thì làn da sẽ đều màu, sáng, trông tươi trẻ và đầy sức sống hơn. Đặc biệt là làn da khỏe mạnh, có khả năng chống lại những tác động gây hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời.

Hướng dẫn tắm trắng tại nhà bằng sữa tươi hiệu quả nhất?

Tắm trắng tại nhà bằng sữa tươi có nhiều sự lựa chọn, để đa dạng và phong phú hơn trong các chăm sóc da hàng ngày. Dưới đây là một số cách làm trắng da tại nhà bạn có thể áp dụng ngay:

Tắm trắng tại nhà bằng sữa tươi, dầu oliu và mật ong

Tắm trắng tại nhà bằng sữa tươi, mật ong và dầu oliu là cách làm đẹp nổi tiếng, không chỉ có tác dụng làm da sáng hồng mà còn giúp da mịn màng, mềm mại, khỏe mạnh hơn.

Nguyên liệu cần có:

400ml sữa tươi không đường.

2 thìa cafe mật ong.

1 thìa cafe dầu oliu.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn đều tất cả các nguyên liệu trên thành hỗn hợp đặc sệt.

Bước 2: Làm ướt cơ thể, thoa hỗn hợp lên và massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da.

Bước 3: Thư giãn khoảng 20 – 30 phú. Cuối cùng tắm sạch bằng nước ấm.

Chỉ cần bạn thực hiện cách này trong khoảng thời gian từ 1 – 2 tháng sẽ thấy ngay sự thay đổi rõ rệt, làn da đẹp như mong muốn.

Tắm trắng tại nhà với sữa tươi và cám gạo

Cám gạo có tác dụng làm sạch lỗ chân lông và đẩy lùi vết thâm nám giúp da sáng, mềm mịn. Do vậy, khi kết hợp với sữa tươi sẽ tạo nên công thức dưỡng trắng da hiệu quả. Cách này phù hợp với nhiều loại da và không xảy ra dị ứng, da nhạy cảm cũng có thể dùng dược.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

100gr bột cám gạo.

1/2 quả chanh.

200 – 300ml sữa tươi.

Cách thực hiện

Bước 1: Cho bột gạo vào nước cốt chanh, sau đó thêm sữa tươi vào trộn đều thành hỗn hợp đặc sệt.

Bước 2: Làm ướt cơ thể, sau đó, thoa đều hỗn hợp lên toàn thân.

Bước 3: Massage để các dưỡng chất thẩm thấu vào da.

Bước 4: Thư giãn khoảng 10 – 15 phút, rồi tắm lại bằng nước mát.

Cách này, bạn nên áp dụng 2 lần/tuần là tốt nhất. Không nên lạm dụng thực hiện quá nhiều sẽ làm bào mòn da, vì chanh có tính axit nhẹ.