Vén màn sự thật tắm trắng bằng bia có hiệu quả không để chị em biết rõ

Hiện nay, tại những nước này, bia không chỉ dùng để uống, tắm trắng tại nhà đơn giản mà còn được xem là “thần dược” hái ra tiền từ các dịch vụ massage và tắm trắng trị liệu, để điều trị một số triệu chứng như:

Từ xa xưa, tắm trắng bằng bia đã được rất nhiều chị em áp dụng. Cách này được xem là giải pháp tắm trắng giải nhiệt ngày hè ở các nước châu Âu, điển hình như Đức, Áo...

Hỗ trợ chữa một số bệnh ngoài ra.

Ngâm người trong bia vừa làm trắng da chữa đau nhức, mỏi cơ và khớp.

Tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Giảm căng thẳng, stress.

Mặc dù ở Châu Âu, tắm trắng bằng bia có nhiều công dụng hiệu quả. Khưng khi du nhập sang các nước Châu Á thì cách này còn khiến người dân dè dặt, chưa hoàn toàn tin tưởng để áp dụng. Lý do là vì:

Bia chỉ được xem là một loại nước uống thông thường, có tính cồn, chưa nhiều người khám phá ra công dụng tuyệt vời của nó.

Người thực hiện không kiên trì, chưa thấy được kết quả đã bỏ ngang giữa chừng.

Khi tắm trắng bằng bia bạn chưa biết kết hợp với những nguyên liệu từ thiên nhiên khác để thúc đẩy làm tăng hiệu quả.

Do đó, mới xảy ra nhiều mối nghi ngờ và thắc mắc tắm trắng bằng bia có hiệu quả không? Thực chất, bia được lên men tự nhiên có công dụng tuyệt vời giúp tẩy tế bào chết, bã nhờn từ đó làm da sạch và mịn hơn. Bên cạnh đó, men bia có thể diệt vi khuẩn gây mụn trứng cá, bọt và gas trong bia giúp người dùng cảm thấy thư giãn, thú vị, thoải mái. Chính vì vậy, có thể khẳng định tắm trắng bằng bia có hiệu quả nhất định đối với da và cơ thể. Nếu kiên trì thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần, chắc chắn rằng bạn sẽ thấy làn da sáng và khỏe mạnh hơn.

Hướng dẫn tắm trắng bằng bia toàn thân đơn giản dễ thực hiện tại nhà

Nếu bạn là người bận rộn, có thời gian eo hẹp, nhưng yêu thích những phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên, nhất là tắm trắng bằng bia. Thay vì, tìm cách kết hợp bia với một số nguyên liệu như trứng gà, mật ong, sữa tươi hay muối... mất khá nhiều thời gian thì bạn chỉ cần dùng bia nguyên chất để tắm trắng làn da của mình, cũng mang lại hiệu quả rất cao.

Cách này thực hiện như sau:

Bạn chỉ cần dùng bia đổ vào nước tắm, khuấy đều. Sau đó, ngâm mình thư giãn trong bồn tắm. Bạn có thể vừa nhâm nhi một ly bia trong khi ngâm mình, để tinh thần thoải mái hơn, xả hết những căng thẳng, tâm trạng ổn định. Sau 15 – 20 phút, bạn hãy tắm lại bằng nước mát.

Trong bia chứa nhiều dưỡng chất tốt cho da như B1, B6, axit lactic, giúp làm sạch da, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong để làm trắng hiệu quả.

Tuy nhiên, vì đây là phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên nên cho tác dụng từ từ. Vì vậy, bạn cần kiên trì thực hiện trong một thời gian nhất định khoảng 2 – 3 tháng mới cho thấy kết quả và kết quả được duy trì dài lâu.

Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp, bạn đã biết được tắm trắng bằng bia có hiệu quả không? Làn da sẽ được “lột xác” hoàn toàn, trắng hồng, mịn màng bằng bia nếu như bạn thực hiện theo những hướng dẫn trên. Chúc các bạn thành công.