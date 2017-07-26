Khám phá các loại thức uống giúp giảm cân nhanh chóng cho phái đẹp

Khi bắt đầu quá trình giảm cân, không chỉ đơn giản là cắt giảm năng lượng đầu vào. Nếu cắt giảm quá mức, khiến cơ thể luôn trong tình trạng thèm ăn, mệt mỏi, dễ nản lòng và bỏ cuộc. Tuy nhiên, nếu bạn biết kết hợp các loại nước uống giảm cân nhanh chóng như: nước lọc, trà xanh, cà phê đen, nước ép rau… sẽ hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả đảm bảo an toàn cho sức khỏe .

Do đó, nếu muốn giảm cân ầm ầm, nhanh chóng sở hữu được thân hình thon gọn, bạn nên uống các loại thức uống sau đây:

Nước lọc không thể thiếu để duy trì sự sống cho con người mà còn có tác dụng giúp giảm cân hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu, uống nước trước bữa ăn giúp bạn ăn ít lại, đồng thời kích thích quá trình trao đổi chất, tăng cường khả năng đốt cháy calo của cơ thể.

Khi bạn uống 1,5 – 2 lít/ngày có thể thúc đẩy gia tăng quá trình trao đổi chất lên đến 30%, giải phóng năng lượng, giúp giảm cân đáng kể.

Trà xanh – Loại thức uống giúp tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy tốc độ giảm cân

Trà xanh có chứa chiết xuất polyphenol và caffein, làm tăng quá trình oxy hóa, sinh nhiệt để đốt cháy chất béo, tăng tỷ lệ trao đổi chất để làm giảm cơn thèm ăn, giúp bạn kiểm soát cân nặng tối ưu nhất. Do đó, khi bạn uống trà chanh nóng, thêm một chút mật ong, uống trước bữa ăn 30 phút sẽ phát huy tối đa tác dụng giảm cân hiệu quả.

Các loại thức uống giúp giảm cân nhanh chóng không thể bỏ qua nước ép rau

Nước ép rau nằm trong danh sách các loại thức uống giúp giảm cân nhanh chóng để phái đẹp đánh tan vòng hai đầy ngấn mỡ, sở hữu được thân hình nóng bỏng, thon gọn trong thời gian ngắn nhất. Loại nước này có giá trị dinh dưỡng cao, là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, nhưng ít calo. Vì vậy, nếu bạn lựa chọn được loại nước ép rau nào có lượng Natri thấp thì hiệu quả giảm cân càng cao.

Thông thường, một cốc nước ép rau chỉ cung cấp 50 calo ít hơn rất nhiều so với lượng calo có trong nước ngọt có ga mà vẫn giúp bạn cảm thấy no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, để không cần phải nạp thêm năng lượng đầu vào.

Cà phê đen – Loại thức uống “thần kì” giúp đốt chất béo hiệu quả

Cà phê đen được mệnh danh là loại thức uống “thần kì” giúp đốt cháy chất béo tích tụ trong cơ thể, vì chứa chất chống oxy hóa cao, cùng với lượng cafein lớn làm giảm cơn đói. Đồng thời, loại thức uống này cũng được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh, có khả năng sinh nhiệt, làm nóng cơ thể và tăng cường trao đổi chất, giải phóng năng lượng, giúp giảm cân ầm ầm.

Trà gừng – Thức uống giảm cân ầm ầm mang lại hiệu quả miễn chê

Trà gừng cũng là một trong các loại thức uống giúp giảm cân nhanh chóng, vừa cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể, vừa đốt cháy năng lượng hiệu quả vì có tính nóng sinh nhiệt. Đồng thời, loại thức uống giúp giảm cân này còn tốt cho dạ dày, khắc phục sự cố liên quan đến tiêu hoá kém, đầy hơi, để quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi và liên tục, không làm tích tụ mỡ thừa ở vùng, bắp tay và đùi.

Do đó, hàng ngày bạn có thể uống một tách trà gừng với mật ong trước bữa ăn để có tác dụng giảm cân tích cực. Các chị em sẽ nhanh chóng “thoát khỏi” nỗi ám ảnh tăng cân, béo phì, xấu xí không thể mặc được những bộ váy bó sát để tôn lên đường cong quyến rũ của bản thân.