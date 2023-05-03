Trường hợp chấn thương chỉ vì dắt chó đi dạo sai cách và lời khuyên từ các chuyên gia

Theo tờ Washington Post (WP) ngày 1/5 (giờ địa phương), các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins gần đây đã phát hiện ra rằng hơn 422.000 người Mỹ trưởng thành trong gần 20 năm đã được điều trị tại phòng cấp cứu vì chấn thương do bị chó kéo lê.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng số người trưởng thành ở Hoa Kỳ đến phòng cấp cứu bị thương khi dắt chó đi dạo đã tăng lên 30.000 người mỗi năm.

Theo kết quả phân tích dữ liệu từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ từ năm 2001 đến 2020, hầu hết những người bị thương là nữ và độ tuổi của họ dao động từ 40 đến 64 tuổi.

Một người cầm dây xích quấn quanh ngón tay hoặc cổ tay đã bị kéo lê khi con chó đột nhiên chạy về phía một vật gì đó, dẫn đến gãy xương hoặc dây chằng bị tổn thương. Có trường hợp bị tổn thương não có chấn động, xuất huyết não, thậm chí bị chấn thương vai khi bị chó kéo lê.

Nhìn vào số người bị thương theo năm, các trường hợp tương tự đã tăng hơn gấp bốn lần từ khoảng 7.200 người năm 2001 lên khoảng 32.000 người vào năm 2020.

Ảnh minh họa: Internet

Michael Levine, phó giáo sư y học cấp cứu tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), cho biết ông không biết tại sao số người bị thương khi dắt chó đi dạo lại tăng như thống kê này, nhưng có một số giả thuyết được giải thích.

Trong những năm gần đây, số người nuôi thú cưng ngày càng tăng, và trong số những người lớn tuổi, số người bị gãy xương khi dắt chó đi dạo cũng tăng lên.

Ngoài ra, Giáo sư Levin suy đoán rằng việc các bệnh viện bắt đầu đưa vào các mã chẩn đoán phòng cấp cứu cụ thể hơn so với trước đây khi đang gia tăng các ca chấn thương.

Karen B. London, phó giáo sư tại Khoa Khoa học Đời sống tại Đại học Bắc Arizona, đã gợi ý một số cách để dắt chó đi dạo một cách an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Đó là sử dụng dây nịt gắn phía trước con chó để không bị kéo theo và chọn dây xích tương đối ngắn có chiều dài từ 6 đến 8 feet (183 đến 244cm) để tránh bị vấp ngã khi đi bộ.

Giáo sư London cũng đề nghị tránh dây thừng tự động điều chỉnh độ dài khi chó đi dạo, tránh những nơi khiến chó bị phân tâm.

Ông cho biết: "Điều quan trọng nhất bạn có thể làm là huấn luyện chó. Dạy chó biết đi ngoan ngoãn với dây xích thực sự hữu ích".