Hiến máu là hành động rất có ý nghĩa và tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, quá trình hiến máu có thể dẫn đến một số vấn đề như mệt mỏi hoặc thiếu máu. Việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng khi hiến máu cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Vì vậy, nhiều người vẫn còn thắc mắc trước khi hiến máu nên ăn gì ? hay trước khi hiến máu không nên ăn gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên.

Nếu bạn chuẩn bị hiến máu thì đừng quên tìm hiểu về chế độ ăn hợp lý để đảm bảo sức khỏe và chất lượng máu cho đi. Dưới đây là một số thực phẩm nên ăn trước khi hiến máu mà bạn cần biết.

Nước đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể và chiếm khoảng một nửa số máu bạn có. Vì vậy luôn bổ sung lượng nước đầy đủ cho cơ thể là điều rất cần thiết. Trong quá trình hiến máu nếu bị thiếu máu sẽ dẫn đến tình trạng chóng mặt và huyết áp giảm.

Nước đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể và chiếm khoảng một nửa số máu bạn có - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, mỗi ngày bạn nên uống khoảng 2 – 3 lít nước để cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ khuyên bạn nên uống 2 cốc nước hoặc khoảng 500ml nước trước khi hiến máu để tránh tình trạng cơ thể bị mất nước.

Ăn thực phẩm giàu chất sắt

Nếu bạn đang lo lắng không biết nên ăn gì trước khi hiến máu thì các thực phẩm giàu chất sắt là điều bạn cần biết đầu tiên. Sắt là một trong những khoáng chất đóng vai quan trọng trong việc tạo ra huyết sắc tố hemoglobin trong cơ thể. Hemoglobin chịu trách nhiệm vận chuyển oxy từ phổi đến các phần còn lại trong cơ thể.

Một chế độ ăn uống hợp lý với nhiều thực phẩm giàu chất sắt sẽ giúp bạn dự trữ thêm chất sắt cho cơ thể. Nếu cơ thể bạn không đủ lượng sắt dự trữ để bù cho lượng sắt mất khi hiến máu thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sắt đóng vai quan trọng trong việc tạo ra huyết sắc tố hemoglobin trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Sắt có hai loại khác nhau được tìm thấy trong thực phẩm bao gồm sắt nonheme và sắt heme. Sắt heme dễ dàng hấp thụ hơn nên giúp tăng lượng sắt của bạn hiệu quả hơn. Thông thường cơ thể bạn sẽ hấp thụ đến 30% sắt heme và chỉ có 2 – 10% sắt nonheme.

Một số thực phẩm có chứa nhiều chất sắt heme như:

Trứng hoặc cá

Các loại động vật có vỏ như nghêu, tôm,...

Các nội tạng của động vật như tim, gan...

Các loại thịt đỏ như thịt lợn, thịt bò, thịt cừu…

Thực phẩm giàu vitamin C

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C trước khi hiến máu là một là điều vô cùng cần thiết, giúp cơ thể bạn dễ dàng hấp thụ được nhiều chất sắt hơn.

Vitamin C được biết đến là một loại vitamin thiết yếu giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn chất sắt có nguồn gốc từ thực vật.

Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn chất sắt có nguồn gốc từ thực vật - Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây như cam, kiwi, bưởi, dưa và dứa là những loại trái cung cấp nguồn vitamin C tuyệt vời cho cơ thể. Bạn có thể uống hai ly nước cam sẽ giúp tăng hàm lượng vitamin C trong cơ thể.

Trước khi hiến máu không nên ăn gì?

Bên cạnh những thực phẩm cần bổ sung, thì trước khi hiến máu bạn cần tránh ăn các thực phẩm sau đây.

Thực phẩm có nhiều chất béo

Một số thực phẩm có chứa nhiều chất béo như kem hoặc khoai tây chiên có thể sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình hiến máu của bạn.

Sau khi hiến, máu của bạn sẽ được kiểm tra các bệnh truyền nhiễm HIV và viêm gan C. Nếu hàm lượng chất béo trong cơ thể quá cao sẽ có thể ảnh hưởng đến việc kiểm tra và sàng lọc trước khi hiến máu. Điều này sẽ khiến máu của bạn không đạt tiêu chuẩn khi hiến và có khả năng cao bị loại bỏ. Vì thế, nếu chuẩn bị tham gia hiến máu bạn không nên ăn các thực phẩm nhiều chất béo.

Hàm lượng chất béo trong cơ thể quá cao sẽ có thể ảnh hưởng đến việc sàng lọc trước khi hiến máu - Ảnh minh họa: Internet

Các thức uống có cồn

Uống các đồ uống có cồn cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cơ thể bị mất nước. Chính vì thế, bạn nên tránh uống rượu 24 giờ trước khi thực hiện việc hiến máu. Nếu bạn đã uống rượu hoặc bia trước khi hiến máu, thì hãy đảm bảo bù lại bằng cách uống thêm nhiều nước.

Thực phẩm cản trở hấp thụ chất sắt

Trước khi hiến máu bạn nên tránh ăn một số loại đồ uống hoặc thực phẩm có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất sắt cơ thể. Tuy nhiên, bạn không nên tránh hoàn toàn các thực phẩm này mà nên tránh ăn chúng cùng với các thực phẩm giàu chất sắt. Một số thực phẩm có khả năng làm giảm hấp thu sắt bao gồm:

Aspirin

Sô cô la

Trà và cà phê

Rượu vang đỏ

Thực phẩm như sữa, sữa chua và phô mai

Bạn nên tránh ăn một số loại đồ uống hoặc thực phẩm có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất sắt cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Các tiểu cầu có tác dụng hình thành máu đông để cầm máu khi bạn bị tổn thương. Những tế bào máu này thường hoạt động liên tục trong vòng 5 ngày kể từ ngày hiến máu. Trong khi đó, Aspirin được biết đến là thuốc chống tập kết tiểu cầu và làm ảnh hưởng đến chức năng của tiểu cầu. Chính vì vậy, để tiểu cầu hoạt động hiệu quả bạn nên tránh dùng aspirin trước khi hiến máu.

Một số điều kiện để được hiến máu

Đối tượng được tham gia hiến máu phải từ 18 đến 60 tuổi, có cân nặng ít nhất là 42kg đối với nữ và nam là 45kg.

Nếu bạn đang bị cúm, cảm lạnh hoặc bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào khác thì sẽ không được tham gia hiến máu.

Phụ nữ mang thai và đang cho con bú, bệnh nhân tiểu đường loại 1, người mắc bệnh AIDS và bệnh nhân ung thư máu sẽ không đủ điều kiện để tham gia hiến máu.

Đối tượng được tham gia hiến máu phải từ 18 đến 60 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy việc cân nhắc chế độ ăn hợp lý trước khi hiến máu đóng vai trò rất quan trọng. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết được trước khi hiến máu nên ăn gì để tốt cho sức khỏe.