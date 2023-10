2. Lợi ích của việc hiến máu tình nguyện

Với tần suất hiến và thể tích máu hiến phù hợp với thể trạng, hoàn toàn sẽ không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Thậm chí, đây sẽ là cơ hội để tăng cường sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên, ít người nắm rõ lợi ích của việc hiến máu nhân đạo.

2.1. Giúp kích thích khả năng tạo máu

Đi hiến máu định kỳ là dịp để làm mới nguồn máu trong trong huyết quản và trau dồi hệ tạo máu hơn.

Với nam giới, phụ nữ sau mãn kinh, sự thay mới các tế bào hồng cầu diễn ra rất chậm và khả năng ứng phó với sự mất máu rất kém. Điều này sẽ dẫn đến khả năng thích ứng kém khi bị thiếu máu đột ngột.

Lượng máu cho đi là không quá nhiều. Hơn thế nữa, hệ thống tủy xương sẽ kịp thời tạo ra phản ứng hình thành nguồn máu mới ngay khi lượng máu trong cơ thể bị mất đi. Máu trong cơ thể sẽ có cơ hội để thay đổi cũng như trẻ hóa chất lượng hồng cầu hơn.

Tiến hành hiến máu xong cũng là lúc cơ thể thực hiện hoạt động bổ sung lại lượng máu đã mất. Đây là cách để kích thích quá trình sản sinh tế bào máu mới và duy trì được sự khỏe mạnh của cơ thể bạn.

2.2. Thải sắt

Lượng sắt trong cơ thể chúng ta thường bị tích tụ. Chúng không bị hao hụt mà còn được bổ sung mỗi ngày thông qua nguồn thực phẩm. Khi quá trình chuyển hóa sắt diễn ra không thuận lợi sẽ gây ứ trệ tại các nội tạng như tim, gan, thận,… và dẫn đến nhiều bệnh lý.

Do đó, hiến máu cũng là gián tiếp hiến cả chất sắt. Chính điều này sẽ giúp giảm nhẹ gánh nặng sắt tồn dư tại các cơ quan.

Bệnh hemochromatosis phát sinh do cơ thể hấp thụ sắt nhiều quá mức. Đồng thời, nguyên nhân dẫn đến bệnh cũng có thể do yếu tố di truyền hoặc do uống quá nhiều rượu, bia, chứng thiếu máu,… Hiến máu sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh này.

Mặc dù vậy, người hiến máu cần thiết phải đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn hiến máu để an toàn sức khỏe.

2.3. Đốt cháy calo

Lượng calo tiêu tốn sau mỗi lần hiến máu khoảng 650 – 700 Kcal. Việc hấp thu calo có sự liên quan mật thiết tới cân nặng. Do đó, cân nặng sẽ được kiểm soát hơn khi được hiến máu.

Để đạt hiệu quả tốt, bạn nên hiến máu trong thời gian an toàn nhất là khoảng hai hoặc ba tháng 1 lần và không được nhiều hơn. Tùy vào tình trạng sức khỏe mà nồng độ hemoglobin và sắt trong máu của từng người cũng khác nhau.

2.4. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Chế độ ăn uống quá nhiều sắt sẽ dẫn đến tình trạng thừa sắt quá mức và tăng cao nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Hiến máu mang đến hiệu quả tích cực trong giảm mắc bệnh tim mạch và gan do thừa sắt quá mức.

2.5. Giảm nguy cơ ung thư

Hiến máu cũng là cách để giảm tích tụ sắt trong cơ thể và duy trì ở mức lành mạnh. Khi tần suất hiến máu tăng lên, nguy cơ bị ung thư gan, phổi, dạ dày, ruột già và cổ họng cũng giảm đi. Nhờ vậy, giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

2.6. Được khám sức khỏe

Trước khi đi hiến máu, mỗi cá nhân bắt buộc phải được khám sức khỏe tổng quát. Để được tiến hành hiến máu, bạn phải đạt đủ tiêu chuẩn về tuổi tác và cả các điều kiện về thể lực.

Sau khi được lấy số đo cân nặng, chiều cao, chỉ số mạch và huyết áp, bạn sẽ được thăm khám sức khỏe trực tiếp để đảm bảo không mắc các bệnh lý nội khoa nặng khác như suy tim, suy gan, suy thận, bệnh ác tính, thiếu máu mãn tính,...

Được chấp nhận hiến máu cũng là chứng tỏ sức khỏe của bạn đang ở mức bình thường. Do đó, có thể xem mỗi lần hiến máu là một cơ hội được khám sức khỏe miễn phí và có cơ hội phát hiện sớm một số bệnh lý tiềm ẩn như tăng huyết áp, bệnh tim mạch...

Ngoài ra, bạn còn được xét nghiệm xác định nhóm máu và các bệnh lý truyền nhiễm thông thường.

Bạn có thể biết được mình thuộc nhóm máu gì, mắc các bệnh truyền nhiễm nào hay không. Thực tế, đã có nhiều trường hợp phát hiện được bệnh khi đi hiến máu và kịp thời điều trị.

2.7. Tạo ra niềm vui trong cuộc sống

Một giọt máu trao đi không chỉ giúp ích cho người bệnh mà còn là một liều thuốc tinh thần cho chính bản thân người được hiến.

Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp mang đến lợi ích cho người bệnh và cũng là liều thuốc tinh thần cho chính người hiến tặng.

Sau khi hiến máu, chắc hẳn bạn sẽ có cảm giác hơi mệt. Nhưng trong vài ngày tiếp đó, cảm giác này sẽ biến mất. Bạn cần nằm nghỉ một chút, làm việc nhẹ nhàng, bổ sung dinh dưỡng và ngủ đủ giấc để khôi phục lại lượng máu. Ngoài ra, bạn sẽ thấy tinh thần phấn chấn và yêu đời, hạnh phúc hơn.

3. Đối tượng nào không nên tham gia hiến máu?

+ Những người mắc các bệnh lý như AIDS hay viêm gan.

+ Đã từng trải qua phẫu thuật, đang bị ung thư, tiểu đường, cảm lạnh hay cảm.

+ Phụ nữ đang có thai. Để tránh những rủi ro nguy hiểm có thể xảy ra, nên nhận được sự đồng ý của bác sĩ.

Tóm lại, bản chất của việc hiến máu là cho đi một lượng máu nhỏ không thực sự cần trong cơ thể. Không những không gây bất kì tổn hại nào cho cơ thể mà lợi ích của việc hiến máu mang đến dường như là điều không có một phương thuốc nào thay thế được.

Hiến máu vừa là để cứu người, vừa mang đến những lợi ích giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Do đó, đừng ngần ngại tham gia hiến máu khi bạn có thể đáp ứng đủ các tiêu chuẩn hiến máu và có một sức khỏe tốt.