Thực phẩm bổ máu cho mẹ bầu luôn được các mẹ quan tâm trong suốt thai kỳ vì mỗi giai đoạn chế độ dinh dưỡng lại có những lưu ý riêng. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về thực phẩm bổ máu cho bà bầu và lưu ý trong giai đoạn từ 3 đến 6 tháng.

Bí đỏ có giàu hàm lượng các chất dinh dưỡng như protein, carotene, vitamin, amino axit, canxi, sắt...Đây là loại thực phẩm mẹ bầu cần có trong mỗi bữa ăn. Khi chọn bí đỏ mẹ bầu nên chọn quả chín vì chúng chứa nhiều canxi, sắt và carotene hơn.

Bông cải xanh

Bông cải xanh bổ sung dưỡng chất cho mẹ bầu- Ảnh minh họa: Internet

Đây là một loại thực phẩm các chuyên gia khuyến khích mẹ bầu nên dùng để bổ sung lượng dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là giúp bổ máu bởi có giá trị dinh dưỡng cao giàu sắt, protein, canxi, crom, carbohydrate, vitamin A và vitamin C.

Các loại hạt sấy khô

Các loại hạt sấy khô có chứa lượng sắt dồi dào nên chúng luôn nằm trong top những thực phẩm bổ máu cho bà bầu. Thay vì ăn các loại đồ ăn vặt nhiều dầu mỡ các mẹ có thể ăn các loại hạt sấy khô như hạt óc chó, hạt hướng dương, hạt bí... để bổ sung đầy đủ sắt cho cơ thể.

Chuối

Chuối có chứa nhiều sắt và khoáng chất nên trong thời gian mang thai mẹ bầu nên ăn một trái chuối vào mỗi buổi sáng để ngăn ngừa tình trạng thiếu máu khi mang thai đồng thời còn giảm triệu chứng táo bón.

Cháo bột yến mạch

Trong cháo bột yến mạch có chứa rất nhiều chất xơ hòa tan, protein và các vitamin B, sắt, canxi, magie, phốt pho... Nó không chỉ có công dụng ngăn ngừa tình trạng thiếu máu ở bà bầu mà còn rất có lợi cho hệ tiêu hóa của các mẹ bầu trong giai đoạn thai kỳ.

Rau chân vịt

Loại rau này chứa rất nhiều sắt cùng các dưỡng chất khác như beta-carotene, folate, vitamin C và canxi giúp bổ sung máu cho các mẹ bầu.

Gan động vật

Gan thực vật là loại thực phẩm bổ máu hiệu quả cho các mẹ bầu. Chúng có tác dụng điều hòa, lưu thông và hạn chế tình trạng thiếu máu. Nhưng mẹ bầu cũng không nên ăn quá nhiều để tránh tác dụng phụ.

Thịt bò

Thịt bò bổ sung máu cho cơ thể mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Đây là loại thực phẩm được nghĩ đến đầu tiên khi nhắc đến thiếu máu dù là ở bà bầu hay đối với người bình thường. Theo nghiên cứu, 85mg thịt bò sẽ cung cấp cho mẹ bầu tới 2,1mg sắt.

Ức gà

Trong thời gian thai kỳ, ức gà là thực phẩm được các mẹ lựa chọn hàng đầu với hàm lượng chất sắt cao và dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Thức uống cho bà bầu

Thức uống cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số thức uống tốt cho bà bầu:

Nước lọc

Sữa

Nước dừa

Nước mía

Các loại sinh tố hoa quả

Các loại nước ép trái cây, rau củ quả...

Bầu 3 tháng đầu cần bổ sung gì?

Nhóm thực phẩm cần bổ sung cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm thực phẩm chứa nhiều chất đạm như: Thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu đỗ.. có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của các tế bào mô thai đồng thời giúp cho tuyến vú và mô tử cung của mẹ phát triển.

Nhóm thực phẩm chứa nhiều chất sắt như: thịt, gan, tim, cật, rau xanh và các loại hạt…

Nhóm thực phẩm chứa nhiều canxi như: sữa, trứng, cá, tôm, cua, cá, rau xanh, đậu đỗ...có tác dụng giúp cho hệ thần kinh và đông máu bình thường cho mẹ, hình thành hệ xương khớp và răng cho bé.

Nhóm thực phẩm giàu axit folic.

Nhóm thực phẩm giàu vitamin D và vitamin C.

Bầu 6 tháng nên bổ sung gì?

Mẹ bầu nên bổ sung gì?- Ảnh minh họa: Internet

Protein

Đây là chất dinh dưỡng quan trọng trong bữa ăn của mẹ bầu. Tuy nhiên các mẹ cần tránh các loại cá quá béo hay thịt mỡ để tránh bị tăng cân quá nhiều. Những thực phẩm giàu protein là: thịt nạc, cá trắng, trứng, đậu…

Các loại rau xanh

Rau xanh là loại thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn hàng ngày của mẹ bầu đặc biệt ở giai đoạn 6 tháng. Những loại rau củ mẹ cần bổ sung là củ cải, bắp cải, măng tây, rau bina, cà rốt, bí đỏ, cà tím, đậu xanh, cà chua...

Trái cây tươi

Trái cây là thực phẩm bổ sung lượng vitamin dồi dào vì vậy trong thực đơn mỗi ngày chị em đừng quên bổ sung thêm chuối, nho, kiwi hay các loại quả khác.

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, nhu cầu về canxi để thai nhi phát triển xương và răng là rất cao. Mẹ cần bổ sung sữa chua, váng sữa...trong thực đơn mỗi ngày.

Nước

Bên cạnh nước lọc mẹ bầu cũng nên bổ sung thêm nước ép trái cây, nước rau luộc hay nước canh... để đảm bảo cho cơ thể người mẹ không bị thiếu chất. Các chuyên gia cũng khuyên mẹ bầu nên uống từ 6 đến 8 ly nước mỗi ngày để cơ thể không bị thiếu nước giúp máu lưu thông đến thai nhi tốt hơn.

Thực phẩm bổ máu cho bà bầu rất đa dạng, các mẹ nên thay đổi trong các bữa ăn để vừa bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng vừa kích thích được khẩu vị của mẹ. Ngoài ra các mẹ bầu nên tham khảo thêm một số bài viết để tạo ra chế độ dinh dưỡng phù hợp cho sự phát triển của thai nhi.