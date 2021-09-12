TP.HCM: F0 tự điều trị khỏi bệnh tại nhà mà không báo y tế sẽ không được cấp giấy chứng nhận

Sức khỏe 12/09/2021 20:05

Những F0 tự xét nghiệm, tự điều trị, không thông báo với địa phương sẽ không đủ cơ sở được cấp giấy xác nhận.

Theo Vietnamnet, thông tin trên được Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu chia sẻ tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh TP chiều 12/9.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, hiện nhiều F0 cách ly tại nhà thắc mắc tự test dương tính, tự điều trị nên không có giấy xác nhận hoàn thành cách ly tại nhà nên không biết làm thế nào để được cấp thẻ xanh Covid-19. Theo ông Châu, nếu người dân tự điều trị, không báo cho chính quyền địa phương thì rất khó cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện và TP.Thủ Đức về việc cấp giấy nói trên. Như vậy, đồng nghĩa với việc F0 tự điều trị sẽ khó đủ điều kiện để được cấp thẻ xanh nếu TPHCM áp dụng quy định mới.

Ông Châu thông tin thêm, ngày 10/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM có công văn 3043, đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện và TP.Thủ Đức thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại Quyết định 879 của Bộ Y tế vào ngày 12/3/2020 “hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19”.

Trong đó có một số nội dung cần lưu ý, như giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly y tế; trong trường hợp người cách ly không tuân thủ thì xử lý nghiêm, yêu cầu chuyển cách ly tập trung theo quy định.

Khi có F0 cách ly tại nhà thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế và cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối với người được cách ly bao gồm F0, F1 cách ly tại nhà.

Hơn nữa, ông Châu cho biết hiện nay đã có quy định khi người dân tự xét nghiệm dương tính thì phải thông báo địa phương để được hướng dẫn cách ly, điều trị và cấp túi thuốc điều trị. Vì vậy người dân TP.HCM cần tuân thủ, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo địa phương thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà.

TP.HCM: F0 tự điều trị khỏi bệnh tại nhà mà không báo y tế sẽ không được cấp giấy chứng nhận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Bên cạnh đó, lý giải nguyên nhân thành phố vẫn áp dụng cách ly các trường hợp F1 trong khi có hàng trăm F0 cách ly tại nhà, báo Lao động dẫn lời Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm cho biết, cả F1 và F0 đều có trường hợp cách ly tại nhà và cách ly tập trung.

Tuy nhiên, việc F0 cách ly tại nhà hay tập trung sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện cách ly, tình trạng bệnh ra sao. Theo ông Tâm, thành phố đang có 2.475 ca F1 đang cách ly tại khu cách ly tập trung. Số ca chủ yếu là người nhập cảnh, chuyên gia nước ngoài công tác tại các doanh nghiệp, chuyên gia phục vụ tại các tổ chức quan trọng, có ý nghĩa với sự phát triển thành phố; các tổ bay, phi công, tiếp viên,...

Về việc người đã tiêm vaccine ở nước ngoài về Việt Nam sẽ đăng ký thẻ xanh ra sao, ông Tâm cho biết theo chính sách mới nhất, thành phố đã có quy định giảm thời gian cách ly cho người nhập cảnh đã tiêm 2 mũi vaccine. Đồng thời, nhóm này sẽ được ngành Y tế theo dõi, quản lý chặt trong quá trình cách ly bởi giảm nửa số ngày cách ly (7 ngày). Ngược lại nếu chưa tiêm đủ 2 mũi, người nhập cảnh phải cách ly đủ 14 ngày theo quy định. 

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