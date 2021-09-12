Nhiều người hoang mang khi chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19 đột ngột 'biến mất', Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế nói gì?

Sức khỏe 12/09/2021 16:11

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế đã có những phản hồi về việc sai lệch, mất thông tin tiêm vắc xin Covid-19 của người dân.

Mới đây, nhiều người dân tại TPHCM và Hà Nội phản ánh rằng chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19 của họ đã đột ngột biến mất trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử mà không rõ nguyên nhân. Điều này đã gây ra không ít hoang mang cho người dùng, đặc biệt là người sinh sống tại TPHCM. Bởi xác nhận này hiện rất quan trọng với người dân, nhất là sắp tới nhiều tỉnh thành sẽ áp dụng "thẻ xanh", "thẻ vàng" với người đã tiêm vắc xin như một loại "giấy thông hành" khi tham gia giao thông và trở lại làm việc, học tập.

Lý giải về vấn đề này trên Dân trí, ông Nguyễn Trường Nam, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử được kết nối trực tiếp với Hệ thống Tiêm chủng Covid-19 của Bộ Y tế. Mã QR trên Sổ sức khỏe điện tử sẽ thay thế cho giấy chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19.

Về nguyên tắc, khi thực hiện việc tiêm vắc xin, các đơn vị sẽ cập nhật thông tin của người dân lên hệ thống tiemchungcovid19.moh.gov.vn và sau khi tiêm, người dân sẽ có kết quả tiêm ngay trên Sổ sức khỏe điện tử. Tuy nhiên, thời gian qua, hệ thống mới vận hành, chưa phải tất cả các đơn vị tiêm đã tổ chức tiêm trên phần mềm nên dẫn đến dữ liệu bị cập nhật chậm lên hệ thống. Bộ Y tế đã có văn bản đôn đốc các đơn vị triển khai tiêm vắc xin Covid-19, đồng thời cập nhật kết quả tiêm trước đó lên hệ thống trước ngày 20/9.

Theo ông Nam, trong trường hợp muốn điều chỉnh thông tin tiêm vắc xin, người dân cần cung cấp đầy đủ thông tin, đính kèm ảnh chụp Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 vào phần phản ánh thông tin tiêm vắc xin Covid-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng tiemchungcovid19.gov.vn hoặc đến số đường dây nóng 19009095.

Sau đó, người dân cần điền đầy đủ các thông tin cá nhân cần thiết như họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (CMND/CCCD), đơn vị công tác, số điện thoại và cuối cùng là mục thông tin cần điều chỉnh.

Tại đây, người dùng có thể gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin về mũi tiêm một, mũi tiêm 2 hoặc cả hai mũi, sau đó nhập thông tin cần điều chỉnh và bấm thêm tệp để tải lên giấy chứng nhận được cấp trước đó và bấm gửi.

Đơn vị tiêm vắc xin Covid-19 sẽ chịu trách nhiệm cập nhật và nhập dữ liệu của người được tiêm vắc xin lên hệ thống. Vì vậy, người dân có thể liên hệ với điểm tiêm chủng để đơn vị cập nhật đầy đủ các mũi tiêm vắc xin Covid-19.

Nhiều người hoang mang khi chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19 đột ngột 'biến mất', Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế nói gì? - Ảnh 1
Ảnh: HCDC

 Trình tự sửa, cập nhật các sai lệch thông tin trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19

Bước 1: Truy cập đường dẫn https://tiemchungcovid19.gov.vn, chọn mục "Phản ánh thông tin" (màu cam, phía bên phải giao diện website) hoặc truy cập đường dẫn https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết, như: họ tên, ngày tháng năm sinh, điện thoại, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (CMND/CCCD), tỉnh/thành phố…

Lựa chọn 1 trong 3 loại phản ánh phù hợp với bạn:

- Tôi đã tiêm mũi 1 nhưng chưa có chứng nhận tiêm

- Tôi đã tiêm mũi 2 nhưng chỉ có chứng nhận tiêm mũi 1

- Tôi đã tiêm cả 2 mũi nhưng chưa có chứng nhận tiêm mũi 1 và mũi 2

Bước 3: Điền thông tin của mũi tiêm và tải ảnh chụp hoặc file "GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19".

Bước 4: Nhập mã xác nhận và bấm "Gửi phản hồi".

Bước 5: Nhập mã OTP nhận được từ số điện thoại cung cấp tại bước 2 vào phần "Xác thực OTP" và bấm "Xác nhận" để kết thúc phản ánh.

Lưu ý: Những mục có dấu sao (*) màu đỏ bắt buộc phải điền thông tin, không được bỏ trống.

 

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