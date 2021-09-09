Hà Nội nhận gần 1 triệu liều vắc xin Sinopharm, sẽ tiêm cho tuyến đầu, phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi

Trước đó, ngày 7/9, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) đã phân bổ cho Hà Nội 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm (vaccine Sinopharm) sản xuất.

Theo Thanh Niên, trưa 9/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, Sở Y tế thành phố vừa ban hành kế hoạch chi tiết phân bổ gần 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm sản xuất cho các quận huyện cũng như đối tượng tiêm.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu cơ sở y tế trên địa bàn (tư nhân, các bệnh viện T.Ư, bộ ngành) triển khai kế hoạch đợt tiêm 13 của thành phố, tổ chức thêm các điểm lưu động, tổ chức các điểm tiêm đến gần dân nhất có thể như tại phường, xã, tổ dân phố, khu phố. Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, bố trí nhân lực tham gia tiêm chủng làm việc toàn thời gian để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay số vaccine được phân bổ hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn nhất, hiệu quả, tăng tốc độ diện bao phủ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận 999.600 liều và phân chia, chuyển về 30 quận, huyện, thị xã. Số liều còn lại dùng để kiểm định và lưu mẫu.

Cụ thể, tại mỗi điểm tiêm chủng chỉ tiêm 1 loại vaccine ở cùng 1 thời điểm để tránh thắc mắc, đảm bảo công bằng, minh bạch cho đối tượng được tiêm.

Đối với 999.600 liều Sinopharm để thực hiện tiêm mũi 1 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thuộc nhóm các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng. Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.

Phân bổ vaccine Sinopharm cho các quận, huyện tại Hà Nội - Nguồn: Sở Y tế

Các nhóm được tiêm lần lượt như sau: lực lượng tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21/NQ-CP; người mắc bệnh mãn tính (theo danh sách bệnh nhân mạn tính quản lý tại các bệnh viện, trung tâm y tế); phụ nữ đang mang thai trên 13 tuần sau khi được giải thích nguy cơ/lợi ích nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển đến tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa; người trên 65 tuổi; người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu: công nhân nhà tang lễ, cắt tóc, gội đầu, công nhân vệ sinh và người làm tại các chuỗi cung ứng; công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn TP; người lao động của các đơn vị có đóng góp cho công tác phòng chống dịch; các đối tượng khác, căn cứ vào lượng vắc xin được phân bổ.

Sở Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của tiêm chủng trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết thực hiện tiêm sớm trong giai đoạn hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất”, không để xảy ra tình trạng lựa chọn, chờ đợi để tiêm vaccine khác.

CDC Hà Nội cũng cho biết thêm, sẽ tiêm vaccine Sinopharm mũi 1 cho người chưa tiêm vaccine và mũi 2 cho người đã tiêm vaccine Sinopharm mũi 1 thời gian cách 3 tuần.

Các đối tượng thận trọng tiêm chủng phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng, chuyển tiêm chủng tại cơ sở y tế có đủ khả năng cấp cứu phản vệ với những trường hợp có tiền sử phản vệ độ 3 với bất kỳ dị nguyên nào.

Đáng chú ý, phụ nữ mang thai trên 13 tuần sau khi được giải thích nguy cơ/lợi ích nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa. Riêng đối với vaccine Sputnik V chống chỉ định cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú.