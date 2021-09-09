Hà Nội nhận gần 1 triệu liều vắc xin Sinopharm, sẽ tiêm cho tuyến đầu, phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi

Sức khỏe 09/09/2021 15:54

Theo kế hoạch, sau khi phân bổ về các quận, huyện, Hà Nội sẽ thực hiện tiêm vaccine Sinopharm cho lực lượng tuyến đầu, phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi.

Theo Thanh Niên, trưa 9/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, Sở Y tế thành phố vừa ban hành kế hoạch chi tiết phân bổ gần 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm sản xuất cho các quận huyện cũng như đối tượng tiêm.

Trước đó, ngày 7/9, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) đã phân bổ cho Hà Nội 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm (vaccine Sinopharm) sản xuất.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận 999.600 liều và phân chia, chuyển về 30 quận, huyện, thị xã. Số liều còn lại dùng để kiểm định và lưu mẫu.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu cơ sở y tế trên địa bàn (tư nhân, các bệnh viện T.Ư, bộ ngành) triển khai kế hoạch đợt tiêm 13 của thành phố, tổ chức thêm các điểm lưu động, tổ chức các điểm tiêm đến gần dân nhất có thể như tại phường, xã, tổ dân phố, khu phố. Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, bố trí nhân lực tham gia tiêm chủng làm việc toàn thời gian để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay số vaccine được phân bổ hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn nhất, hiệu quả, tăng tốc độ diện bao phủ.

 Cụ thể, tại mỗi điểm tiêm chủng chỉ tiêm 1 loại vaccine ở cùng 1 thời điểm để tránh thắc mắc, đảm bảo công bằng, minh bạch cho đối tượng được tiêm.

Đối với 999.600 liều Sinopharm để thực hiện tiêm mũi 1 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thuộc nhóm các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng. Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.

Hà Nội nhận gần 1 triệu liều vắc xin Sinopharm, sẽ tiêm cho tuyến đầu, phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi - Ảnh 1

Phân bổ vaccine Sinopharm cho các quận, huyện tại Hà Nội - Nguồn: Sở Y tế

 Các nhóm được tiêm lần lượt như sau: lực lượng tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21/NQ-CP; người mắc bệnh mãn tính (theo danh sách bệnh nhân mạn tính quản lý tại các bệnh viện, trung tâm y tế); phụ nữ đang mang thai trên 13 tuần sau khi được giải thích nguy cơ/lợi ích nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển đến tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa; người trên 65 tuổi; người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu: công nhân nhà tang lễ, cắt tóc, gội đầu, công nhân vệ sinh và người làm tại các chuỗi cung ứng; công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn TP; người lao động của các đơn vị có đóng góp cho công tác phòng chống dịch; các đối tượng khác, căn cứ vào lượng vắc xin được phân bổ.

Sở Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của tiêm chủng trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết thực hiện tiêm sớm trong giai đoạn hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất”, không để xảy ra tình trạng lựa chọn, chờ đợi để tiêm vaccine khác.

CDC Hà Nội cũng cho biết thêm, sẽ tiêm vaccine Sinopharm mũi 1 cho người chưa tiêm vaccine và mũi 2 cho người đã tiêm vaccine Sinopharm mũi 1 thời gian cách 3 tuần.

Các đối tượng thận trọng tiêm chủng phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng, chuyển tiêm chủng tại cơ sở y tế có đủ khả năng cấp cứu phản vệ với những trường hợp có tiền sử phản vệ độ 3 với bất kỳ dị nguyên nào.

Đáng chú ý, phụ nữ mang thai trên 13 tuần sau khi được giải thích nguy cơ/lợi ích nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa. Riêng đối với vaccine Sputnik V chống chỉ định cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú.

Người phụ nữ nhiễm Covid 19 thở khó từng cơn nhưng vẫn đòi gặp con, nghe chồng bắt máy run run cất giọng 'anh ơi em sợ quá' khi đứng giữa ranh giới của sự sống

Người phụ nữ nhiễm Covid 19 thở khó từng cơn nhưng vẫn đòi gặp con, nghe chồng bắt máy run run cất giọng 'anh ơi em sợ quá' khi đứng giữa ranh giới của sự sống

Khu K1 bệnh viện Hùng Vương, nơi đội ngũ y bác sĩ chiến đấu mỗi ngày để giúp bệnh nhân thoát khỏi lằn ranh giới "sống còn".

Xem thêm
Từ khóa:   vaccine vero cell phòng bệnh Covid-19 F0 đi tiêm vaccine với hàng trăm người bác sĩ lưu ý những loại thuốc sau tiêm vaccine

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm