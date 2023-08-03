Top 6 loại thực phẩm tồi tệ nhất cho sức khỏe não bộ của bạn

Vì cứ ba người thì có khoảng hai người sẽ bị suy giảm nhận thức khi họ ở độ tuổi 70, nên việc tìm cách hỗ trợ sức khỏe não bộ là điều dễ hiểu đối với nhiều người. Và một cách để làm điều đó là giảm lượng tiêu thụ một số loại thực phẩm tồi tệ nhất đối với sức khỏe não bộ. Vậy cụ thể là những thực phẩm nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá về 6 loại thực phẩm tồi tệ nhất cho sức khỏe não bộ của bạn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Có nhiều yếu tố có thể dẫn đến nguy cơ bạn gặp phải các vấn đề về sức khỏe não bộ, trong đó một số yếu tố hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn (như di truyền và tuổi tác). Nhưng có những yếu tố khác có thể giúp bạn giữ được phong độ tốt nhất, chẳng hạn như tránh hút thuốc lá, bao gồm hoạt động thể chất trong thói quen của bạn và duy trì cân nặng hợp lý.

Có sức khỏe não bộ tối ưu có nghĩa là giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm và tiếp xúc với độc tố, linh hoạt trong quá trình trao đổi chất, có năng lượng hỗ trợ đến lưu lượng máu, oxy hóa, chức năng của ty thể và chất dinh dưỡng , cũng như có đủ sự hỗ trợ dinh dưỡng thần kinh.

Và khi nói đến các lựa chọn chế độ ăn uống của bạn, người ta đã chứng minh rõ ràng rằng việc tuân theo các mô hình ăn kiêng giàu chất chống oxy hóa như chế độ ăn Địa Trung Hải và tập trung vào các chất dinh dưỡng như axit béo omega-3 và vitamin B có thể giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ của bạn một cách tự nhiên. Ăn nhiều trái cây và rau quả hàng ngày có thể dẫn đến hiệu suất nhận thức tốt hơn so với những người ăn ít trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống của họ.

Vì vậy, ăn một chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh và vi chất dinh dưỡng có thể giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ của bạn. Nhưng mặt khác, có một số loại thực phẩm có thể chống lại các mục tiêu về sức khỏe não bộ của bạn, đặc biệt nếu bạn thường xuyên đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình.

Top 6 loại thực phẩm có hại cho sức khỏe não bộ

1. Gà rán

Món chiên ngập dầu chắc chắn sẽ ngon. Và cảm giác giòn tan thỏa mãn mà bạn thưởng thức khi cắn vào đồ chiên là thứ khó có thể thay thế được. Nhưng ăn đồ chiên rán, chẳng hạn như gà rán, thường không có lợi cho não của bạn. Kết quả phân tích tổng hợp được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy mối quan hệ giữa lượng thức ăn chiên rán nhiều hơn và nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe nhận thức tăng lên.

Nếu bạn không thể làm gì nếu không có một ít giòn cho gà của mình, hãy thử tẩm bột và nướng thay vì chiên ngập dầu.

2. Kẹo dẻo

Tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều thích một món ngọt. Nhưng những loại kẹo như kẹo dẻo gấu gần như không có bất cứ thứ gì bổ dưỡng, vì về cơ bản chúng được làm từ đường nguyên chất. Mặc dù đường ở dạng glucose cần thiết như một nguồn năng lượng, nhưng tiêu thụ quá nhiều đường có liên quan đến tình trạng suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Vì lý do này, tốt hơn hết là bạn nên để dành kẹo dẻo của mình để thỉnh thoảng thưởng thức và gắn bó với những món ăn nhẹ ngọt ngào giàu chất dinh dưỡng hơn để ăn vặt thường xuyên, chẳng hạn như trái cây.

3. Cá kiếm

Mọi người nên tiêu thụ nhiều cá và động vật có vỏ để có lợi cho sức khỏe não bộ vì nhiều lựa chọn cung cấp chất béo lành mạnh và choline. Nhưng có một số lưu ý đi kèm với khuyến nghị chung đó.

Đầu tiên, hải sản của bạn không nên chiên rán, vì lượng đồ chiên rán có liên quan đến kết quả sức khỏe nhận thức kém. Và thứ hai, cá của bạn không được chứa một lượng lớn thủy ngân. Trong đó, nổi bật là cá kiếm - một loài cá lớn có xu hướng tích tụ lượng thủy ngân lớn trong thịt của nó.

Tại sao nên tránh ăn cá có hàm lượng thủy ngân cao? Bởi sự tích tụ thủy ngân cao hơn có liên quan đến hiệu suất thấp hơn trong các bài kiểm tra chức năng nhận thức. May mắn thay, có những lựa chọn thay thế hảo hạng như cá hồi, cá thu, cá cơm, cá mòi và cá trích, với chất béo omega-3 cao hơn nhiều và hàm lượng thủy ngân gây độc cho não rất thấp.

4. Hot dog

Tiêu thụ hot dog và các loại thịt chế biến sẵn thường xuyên có thể tàn phá sức khỏe não bộ của bạn, đặc biệt nếu bạn không cân bằng lượng thịt chế biến với các thực phẩm hỗ trợ sức khỏe não bộ như cá hồi, quả óc chó và rau xanh.

Cụ thể, thật không may, các loại thịt có chứa nitrat và nitrit như xúc xích, giăm bông và thịt nguội làm tăng nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson, cũng như ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường.

5. Thức ăn nhanh

Đôi khi, không phải thực phẩm bạn đang ăn mà chính thực phẩm của bạn được đóng gói trong bao bì mới gây ra rủi ro. Giấy gói thức ăn nhanh nổi tiếng là chứa các chất per- và poly-fluoroalkyl (PFAS) hoặc các hóa chất có liên quan đến nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe, bao gồm cả tác động tiêu cực đến sức khỏe nhận thức của chúng ta.

PFAS được tìm thấy trong giấy gói bánh hamburger, hộp bánh pizza và các loại bao bì khác có khả năng chống dầu mỡ. Những hóa chất này có thể thấm vào thực phẩm và làm tăng khả năng tiếp xúc với chế độ ăn uống của chúng ta, điều này có thể không có tác dụng tốt đối với sức khỏe nhận thức của chúng ta.

6. Bánh Donut

Bánh donut gây ra các tác động lớn gấp 3 lần khi nói đến thực phẩm không hỗ trợ sức khỏe não bộ của chúng ta. Những món ăn này thường được làm bằng đường bổ sung, khi tiêu thụ quá mức, dường như có liên quan đến chức năng nhận thức kém hơn.

Bên cạnh đó, bánh Donut cũng được chiên ngập dầu và được coi là một loại thực phẩm siêu chế biến, cho nên việc ăn chúng thường xuyên có thể gây ra rất nhiều bất lợi đối với sức khỏe não bộ của bạn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 6 loại thực phẩm tồi tệ nhất cho sức khỏe não bộ của bạn. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!