Khi nói đến việc kiểm soát bệnh tiểu đường, những thay đổi trong chế độ ăn uống có thể đóng một vai trò quan trọng. Bạn có thể nghĩ rằng mình cần phải loại bỏ hoặc giảm nghiêm trọng lượng carb nạp vào để kiểm soát lượng đường trong máu, nhưng điều này không hẳn đúng. Mặc dù việc xem xét kỹ hơn lượng tinh bột nạp vào thường hữu ích cho việc kiểm soát bệnh tiểu đường, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể thưởng thức tinh bột! Protein có thể giúp bù đắp lượng đường trong máu tăng vọt và một số carbohydrate cũng là nguồn protein tốt. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá về top 3 loại tinh bột giàu protein tốt nhất để cải thiện đường huyết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mặc dù hàm lượng carb của chúng có thể gây lo ngại cho một số người mắc bệnh tiểu đường, nhưng protein và chất xơ của chúng giúp bù đắp tác động của chúng đối với lượng đường trong máu. Cụ thể, đậu chứa một lượng lớn protein và ngoài ra, chúng còn có chất xơ, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa. Đối với một số người, điều này có thể khiến họ cảm thấy hài lòng hơn, cộng với lợi ích quản lý lượng đường trong máu.

2. Sữa chua

Các sản phẩm từ sữa, đặc biệt là sữa và sữa chua, là một nguồn cung cấp tinh bột và protein khác. Hàm lượng tinh bột và protein của sữa chua thay đổi tùy theo loại, trong đó sữa chua truyền thống có hàm lượng protein thấp hơn và hàm lượng tinh bột cao hơn sữa chua Hy Lạp. Dù bằng cách nào, hàm lượng protein và chất béo giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Ngoài ra, sữa chua có thể là một phương tiện thú vị để bổ sung các chất dinh dưỡng như trái cây để cung cấp chất xơ và các loại hạt.

Nghiên cứu năm 2020 trên Tạp chí Thế giới về Bệnh tiểu đường, đã chứng minh mối quan hệ giữa sức khỏe đường ruột và bệnh tiểu đường, do đó, việc tăng cường lợi khuẩn từ sữa chua có thể khuếch đại lợi ích của thực phẩm này đối với những người mắc bệnh tiểu đường.

3. Mì ống họ đậu

Với ngày càng nhiều cải tiến về thực phẩm được bày bán trên các kệ hàng ở cửa hàng tạp hóa, có nhiều cách thú vị mới để giúp kiểm soát bệnh tiểu đường thông qua chế độ ăn uống của bạn. Trong vài năm qua, một trong những phát minh thực phẩm mới hơn này là mì ống họ đậu, được làm bằng các nguồn protein như đậu xanh, đậu lăng và đậu vàng chứ không phải lúa mì cứng. Những loại này có thể có lượng protein gấp khoảng bốn lần và lượng carb bằng một nửa so với mì ống truyền thống, có thể giúp bù đắp lượng đường trong máu tăng vọt. Nếu bạn bị tiểu đường, điều này ngăn bạn không cần bổ sung nhiều protein từ các nguồn khác, như thịt, khi ăn mì ống. Nói như vậy, mặc dù bạn cần tiết chế lượng carb nạp vào nếu bị tiểu đường, nhưng mì ống làm từ ngũ cốc, như lúa mì, gạo hoặc diêm mạch, có thể là một phần của chế độ ăn kiêng phù hợp với bệnh tiểu đường.

Các mẹo chọn nguồn tinh bột thân thiện với lượng đường trong máu

Giàu chất xơ

Chất xơ là một loại carbohydrate không tiêu hóa được, mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như tăng cường sức khỏe tiêu hóa, giảm mức cholesterol và ổn định lượng đường trong máu. Vì nó mang lại điều kỳ diệu cho sức khỏe và lượng đường trong máu của bạn, nên hãy cân nhắc lựa chọn các loại carbs giàu chất xơ bất cứ khi nào bạn có thể. Chúng bao gồm rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu.

Giàu chất đạm

Như đã đề cập ở trên, chất đạm giúp cân bằng lượng đường trong máu. Cơ thể bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý protein, vì vậy nó giúp làm chậm quá trình này, điều này có thể khiến bạn cảm thấy hài lòng hoặc no lâu hơn. Ngoài danh sách này, các loại thực phẩm giàu protein khác bao gồm phô mai, diêm mạch, đậu lăng, đậu xanh, khoai tây và rau bina.

Tóm lại, thay vì tránh tinh bột, hãy học cách chọn lựa và kết hợp có thể thêm vào bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ để tăng cường sức khỏe và giúp bạn cảm thấy thoải mái. Hy vọng thông tin về top 3 loại tinh bột giàu protein tốt nhất để cải thiện đường huyết, sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!