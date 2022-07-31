Top 5 loại rau được mệnh danh là Collagen thiên nhiên, giúp chị em đẩy lùi quá trình lão hóa mà không cần đến mỹ phẩm

Sức khỏe 31/07/2022 16:43

Vừa rẻ lại vừa an toàn, các loại rau này đích thị là Collagen tự nhiên giúp làn da chị em căng bóng, mịn màng.

Collagen là một loại protein cung cấp cấu trúc, độ mềm mại và căng bóng cho da. Các thực phẩm giàu collagen có thể giúp tạo ra các khối xây dựng (axit amin) mà bạn cần cho làn da mơ ước. Theo như một đánh giá năm 2012 về dinh dưỡng và lão hóa đã đưa ra kết luận rằng trái cây và rau củ là cách tiếp cận an toàn và lành mạnh nhất để tăng cường sức khỏe làn da. 

1. Xà lách

Xà lách là một trong những loại rau sống có chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Lượng vitamin A dồi dào trong xà lách thúc đẩy sự tái tạo da còn vitamin C có tác dụng bảo vệ làn da khỏi bức xạ của tia cực tím và làm chậm quá trình lão hóa. Rau xà lách cũng chứa nhiều chất xơ giúp cơ thể thải độc và làm làn da khỏe khoắn hơn.

Top 5 loại rau được mệnh danh là Collagen thiên nhiên, giúp chị em đẩy lùi quá trình lão hóa mà không cần đến mỹ phẩm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt do xà lách có chứa nguyên tố kali có sức ảnh hưởng đến tế bào và dịch cơ thể nên khi được bổ sung đầy đủ sẽ hạn chế các chứng rối loạn nhịp tim và điều hòa huyết áp ổn định.

2. Rau cải xoăn

Cải xoăn được mệnh danh là "vua của các loại rau" vì sở hữu nhiều dưỡng chất nuôi dưỡng cơ thể. Chúng giàu các chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C cũng như flanovoid và polyphenol… giúp tế bào chống lại sự thiệt hại do các gốc tự do gây ra, nhờ vậy mà tránh được lão hóa và bệnh tật.

Top 5 loại rau được mệnh danh là Collagen thiên nhiên, giúp chị em đẩy lùi quá trình lão hóa mà không cần đến mỹ phẩm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Loại rau này cũng cung cấp vitamin A, K… giúp thải độc tố và nâng cao sức đề kháng. Lúc này cơ thể sẽ được hấp thu đầy đủ dinh dưỡng, hỗ trợ làn da luôn căng hồng mịn màng. Hiện nay, các thương hiệu dưỡng da đã cho ra đời các sản phẩm chăm sóc da có chiết xuất từ cải xoăn, đủ hiểu loại rau này tốt cho làn da thế nào.

3. Bông cải xanh

Top 5 loại rau được mệnh danh là Collagen thiên nhiên, giúp chị em đẩy lùi quá trình lão hóa mà không cần đến mỹ phẩm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Loại rau này có thể ngăn ngừa sự phân hủy collagen trong cơ thể, cũng như giàu chất diệp lục làm tăng lượng collagen trong da. Ngoài ra, chất diệp lục còn bảo vệ da khỏi các bức xạ tia cực tím có hại, chặn sự phát triển của gốc tự do trong cơ thể và đẩy lùi lão hóa hiệu quả.

Thêm vào đó, bông cải xanh còn chứa hợp chất sulforaphane đặc trưng, giúp cải thiện quá trình lão hóa bằng cách tăng cường các chất chống oxy hóa trong cơ thể. Chất này cũng làm chậm các quá trình lão hóa và ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh liên quan đến tuổi tác.

4. Ớt chuông đỏ

Top 5 loại rau được mệnh danh là Collagen thiên nhiên, giúp chị em đẩy lùi quá trình lão hóa mà không cần đến mỹ phẩm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong thành phần dinh dưỡng của quả ớt chuông đỏ là nguồn dinh dưỡng xây dựng collagen tuyệt vời. Trung bình trong một quả ớt chuông đỏ ngọt cung cấp 169% nhu cầu vitamin C hàng ngày cơ thể cần. Đồng thời, thành phần vitamin C điều chỉnh sự tổng hợp collagen, giảm nếp nhăn trên da. Đó là lý do tại sao phụ nữ tuổi 40 được khuyên nên bổ sung đủ vitamin C mỗi ngày.

Ngoài ra, trong quả ớt chuông đỏ cũng có chứa tới 21% nhu cầu vitamin A của cơ thể, và giúp cho bạn có một đôi mắt sáng khỏe chống được bệnh thoái hóa điểm vàng.

5. Bắp cải

Top 5 loại rau được mệnh danh là Collagen thiên nhiên, giúp chị em đẩy lùi quá trình lão hóa mà không cần đến mỹ phẩm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải là một loại rau chưa hàm lượng vitamin C cao giúp kích thích sản sinh collagen tốt cho vóc dáng và giữ da luôn trẻ trung, mịn màng. Ngoài ra, nhờ chứa một loại enzyme đặc biệt, bắp cải còn được biết đến với tác dụng giải độc gan. Thường xuyên ăn bắp cải sẽ giúp cơ thể đào thải chất độc, giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả.

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