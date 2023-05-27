Có tổng số 50 ca được xác nhận và 22 ca tử vong do bệnh tả ở Nam Phi kể từ đợt bùng phát này.

Theo News24 và eCNA đưa tin ngày 27/5 (giờ địa phương), số người chết tích lũy đã tăng lên 22 ca khi dịch tả lan rộng ở Nam Phi.

Theo cơ quan y tế của tỉnh Gauteng, tính đến ngày 26/5, 21 người đã chết vì bệnh dịch tả ở vùng Hammanskraal phía Bắc thủ đô Pretoria, nơi vừa xảy ra một đợt bùng phát dịch.

Kể từ ngày 15/5, số bệnh nhân đến bệnh viện với các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh tả như tiêu chảy, đau bụng và buồn nôn đã tăng lên 203 và 44 người trong số họ cuối cùng đã được xác nhận là mắc bệnh tả.

Vùng Hammanskraal, phía bắc Pretoria, tỉnh Gauteng, Nam Phi - Ảnh: Yonhap News

Tại Free State, xác nhận có 6 người mắc bệnh tả với ca tử vong đầu tiên vào ngày 25/5. Có tổng số 50 ca được xác nhận và 22 ca tử vong do bệnh tả ở Nam Phi kể từ đợt bùng phát này. Mặc dù cơ quan y tế vẫn chưa xác nhận nguyên nhân chính xác của đợt bùng phát, News24 đưa tin rằng việc hệ thống nước và nước thải quản lý kém có thể là nguyên nhân. Dịch tả là một bệnh truyền nhiễm kèm theo tiêu chảy và thường nôn mửa và lây lan qua nước hoặc thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Vibrio Cholerae. Bệnh này có thể gây tử vong trong vòng vài giờ nếu không được điều trị kịp thời. Vùng Hammanskraal, Nam Phi - Ảnh: AP Các cơ quan y tế đã kêu gọi người dân vùng Hammanskraal và các khu vực lân cận không uống nước máy và tìm đến sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu họ có bất kỳ triệu chứng nào. Ngoài ra, News24 đưa tin rằng toàn bộ người dân được kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt, chẳng hạn như giữ vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi ăn. Dịch tả không phải là bệnh lưu hành ở Nam Phi, nhưng các đợt bùng phát ở Malawi và Mozambique gần đó đã giết chết hàng trăm người trong năm nay.

Dịch tả bùng phát ở Nam Phi: Ít nhất 15 người tử vong, trong đó có 1 trẻ em 3 tuổi Giới chức y tế Nam Phi thông báo, dịch tả đã bùng phát tại tỉnh Gauteng và thành phố Johannesburg khiến ít nhất 15 người tử vong, hơn 30 người đang được điều trị.

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