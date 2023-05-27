Tin dịch tả Nam Phi hôm nay 27/5: Con số tử vong tăng lên 22 người

Sức khỏe 27/05/2023 17:39

Có tổng số 50 ca được xác nhận và 22 ca tử vong do bệnh tả ở Nam Phi kể từ đợt bùng phát này.     

Theo News24eCNA đưa tin ngày 27/5 (giờ địa phương), số người chết tích lũy đã tăng lên 22 ca khi dịch tả lan rộng ở Nam Phi.   

Theo cơ quan y tế của tỉnh Gauteng, tính đến ngày 26/5, 21 người đã chết vì bệnh dịch tả ở vùng Hammanskraal phía Bắc thủ đô Pretoria, nơi vừa xảy ra một đợt bùng phát dịch. 

Kể từ ngày 15/5, số bệnh nhân đến bệnh viện với các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh tả như tiêu chảy, đau bụng và buồn nôn đã tăng lên 203 và 44 người trong số họ cuối cùng đã được xác nhận là mắc bệnh tả.

Tin dịch tả Nam Phi hôm nay 27/5: Con số tử vong tăng lên 22 người - Ảnh 1
Vùng Hammanskraal, phía bắc Pretoria, tỉnh Gauteng, Nam Phi - Ảnh: Yonhap News
Dịch tả bùng phát ở Nam Phi: Ít nhất 15 người tử vong, trong đó có 1 trẻ em 3 tuổi

Dịch tả bùng phát ở Nam Phi: Ít nhất 15 người tử vong, trong đó có 1 trẻ em 3 tuổi

Giới chức y tế Nam Phi thông báo, dịch tả đã bùng phát tại tỉnh Gauteng và thành phố Johannesburg khiến ít nhất 15 người tử vong, hơn 30 người đang được điều trị. 

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Từ khóa:   dịch tả Nam Phi bệnh truyền nhiễm bệnh tả

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