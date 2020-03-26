Rối loạn thần kinh thực vật là căn bệnh ảnh hưởng đến chức năng tự động của nhiều cơ quan trong cơ thể như: hệ tiêu hóa, nhịp tim, huyết áp…ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Hãy cùng tìm hiểu những triệu chứng và cách điều trị bệnh rối loạn thần kinh thực vật qua nội dung bài viết dưới đây.

Khi hệ thống thần kinh giao cảm và phó giao cảm bị mất cân bằng sẽ dẫn đến bệnh rối loạn thần kinh thực vật , nó có thể ảnh hưởng một phần hay toàn bộ hệ thống thần kinh tự động.

Hệ thần kinh thực vật là hệ thần kinh tự động, có vai trò điều chỉnh tự động hoạt động của một số bộ phận trong cơ thể mà không phụ thuộc vào sự chỉ huy của não bộ như: dạ dày tiêu hóa thức ăn, nhịp tim, huyết áp…

Sự mất cân bằng giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm dẫn đến rối loạn thần kinh thực vật - Ảnh minh họa: Internet

Những triệu chứng của bệnh rối loạn hệ thần kinh thực vật

Triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật ở mỗi người có những biểu hiện khác nhau, nó phụ thuộc vào từng giai đoạn rối loạn:

Thời tiết thay đổi làm vận mạch bị rối loạn khiến người bệnh đau đầu, giảm trí nhớ, giảm sự chú ý, thiếu ngủ, hay lo âu…

Người bệnh hay bị chóng mặt do tụt huyết áp, nhịp tim không đều lúc nhanh lúc chậm, huyết áp thay đổi thất thường… có dấu hiệu khó thở, mệt mỏi.

Hệ tiêu hóa bị rối loạn khiến cho người bệnh có cảm giác bụng căng cứng, ăn nhanh no, đầy hơi, dễ bị tiêu chảy hoặc táo bón…

Người bị rối loạn thần kinh thực vật sẽ gặp nhiều khó khăn khi đi tiểu do rối loạn tiết niệu, trường hợp bị nặng có thể bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Có sự giảm tiết hoặc tăng tiết mồ hôi quá mức do bị rối loạn tiết mồ hôi.

Người bị rối loạn thần kinh thực vật hay bị đau nhức xương khớp khi thời tiết thất thường.

Khi bị rối loạn thần kinh thực vật ở nữ giới có thể xuất hiện rối loạn kinh nguyệt, khô âm đạo… còn nam giới là hiện tượng xuất tinh sớm làm ảnh hưởng đến chất lượng đời sống vợ chồng.

Vậy rối loạn thần kinh thực vật có nguy hiểm không? Tuy là căn bệnh không gây tử vong nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người bệnh, luôn khiến người bệnh cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, khó chịu đòi hỏi phải nhanh chóng tìm rõ nguyên nhân gây bệnh.

Triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân rối loạn thần kinh thực vật

Một số nguyên nhân phổ biến gây rối loạn thần kinh thực vật có thể kể đến:

Do nhiễm virus, tổn thương ở não, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não…

Người bị mắc bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, lupus ban đỏ, viêm khớp dạng thấp, loét dạ dày, tá tràng…

Bị các bệnh lý về thần kinh, parkinson, alzheimer, teo não…

Bệnh nhân bị stress, trầm cảm, rối loạn lo âu trong thời gian dài

Tiếp xúc với các hóa chất độc hại hay là hệ lụy của việc nghiện rượu, sử dụng ma túy

Do tác dụng phụ của một số loại thuốc chữa bệnh như: thuốc điều trị tim mạch, nội tiết, thần kinh; thuốc điều trị ung thư…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh rối loạn thần kinh thực vật - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị rối loạn thần kinh thực vật

Phương pháp điều trị rối loạn thần kinh thực vật chủ yếu dựa vào nguyên nhân gây bệnh, thiết lập lại sự cân bằng trong hệ thần kinh, cân bằng giữa hệ giao cảm và phó giao cảm.

Với phương pháp tây y, một số thuốc chữa rối loạn thần kinh thực vật thường dùng như: thuốc canxi, vitamin B6, thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc điều trị rối loạn lo âu, thuốc điều chỉnh nhu động ruột, thuốc tim mạch, thuốc điều chỉnh co thắt bàng quang…

Ngoài ra bạn có thể áp dụng một số bài thuốc chữa rối loạn thần kinh thực vật bằng đông y dưới đây:

Bài 1: Lấy 12g sài hồ, trúc như, 10g hương nhu, trần bì, giới bạch, viễn chí, bạch thược, 9g xuyên khung, chỉ thực, 15g xương bồ. Sắc lấy nước uống ngày 3 lần và uống liên tục từ 1 – 1,5 tháng.

Bài 2: Đương quy 30g, ngũ vị tử 6g, bạch thược 12g, bạch trật, thạch hộc 10g, phòng phong 8g, sinh hoàng kỳ và ngọc trúc 15g. Sắc với nước theo tỷ lệ 3 bát nước lấy 1 bát thuốc và uống liên tục trong vòng 1 tháng.

Bài 3: Đương quy, bạch truật 10g, viễn chí, táo nhân 4g, long nhãn 8g, phục thần, hoàng kỳ, mộc hương 12g, nhân sâm 6g. Sắc uống ngày 3 lần và uống liên tục trong khoảng 1 tháng.

Kinh nghiệm chữa rối loạn thần kinh thực vật ngoài sử dụng các phương pháp tây y hoặc đông y thì người bệnh nên áp dụng các bài tập vật lý trị liệu như: xoa bóp, bấm huyệt… hay các liệu pháp về tâm lý để mang đến hiệu quả điều trị bệnh tốt nhất.

Điều trị rối loạn thần kinh thực vật bằng đông y - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về triệu chứng và cách điều trị bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Mong rằng bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích để những người không may mắc phải căn bệnh này có thể hiểu rõ nguyên nhân và lựa chọn được phương pháp điều trị phù hợp, nhanh chóng đẩy lùi bệnh, giúp cuộc sống trở lại cân bằng.