Tiết kiệm đến 30% khi chọn mua sản phẩm tại FPT Long Châu

Dịch bệnh qua đi với sức ảnh hưởng và nỗi đau “Hậu Covid” khó phai, khi gần như các trường hợp đã từng mắc Covid-19 đều bị tổn thương, thậm chí là chịu tác động tiêu cực bởi không chỉ các triệu chứng khi nhiễm mà còn cả những di chứng của hậu Covid phải kể đến như: suy nhược cơ thể, mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, chóng mặt, có vấn đề về tim mạch, thậm chí là trầm cảm và rối loạn thần kinh. Thống kê từ Bộ Y tế Việt Nam cho biết: tỷ lệ mắc các rối loạn tâm thần sau đại dịch Covid-19 có xu hướng gia tăng đáng kể, trong đó, tỷ lệ mắc rối loạn trầm cảm ( 31,4%), rối loạn lo âu (31,9%) và rối loạn giấc ngủ (41,1%) là những biến chứng nguy hiểm và khó phát hiện sớm nhất.

Hiểu được những khó khăn của người bệnh và mong muốn chia sẻ gánh nặng tài chính, giúp họ mau chóng hồi phục, FPT Long Châu đã thiết kế chương trình khuyến mãi Giảm nhiều hơn cho khách hàng khi mua 3, hoặc 4, hoặc 5 món hàng tại nhà thuốc, đặc biệt là sản phẩm hỗ trợ phục hồi sau Covid. Khách hàng có cơ hội giảm ngay 20% giá trị đơn hàng và giảm thêm 10% khi thanh toán bằng VNPayQR. Việc này nhằm giúp người dân tiếp cận thuốc tốt với giá tốt nhất có thể.