Tiết kiệm đến 30% khi chọn mua sản phẩm tại FPT Long Châu

Sức khỏe 18/02/2022 10:38

Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu vừa triển khai chương trình khuyến mãi Hỗ trợ bệnh nhân phục hồi sau Covid với mức giảm giá lên đến 30% cho hơn 100 sản phẩm nội và ngoại nhập từ ngày 16.2.2022. Theo đó, khách hàng sẽ được giảm ngay 20% khi chọn mua các sản phẩm tham gia chương trình và giảm thêm 10% khi thanh toán bằng VNPayQR.

Tiết kiệm đến 30% khi chọn mua sản phẩm tại FPT Long Châu - Ảnh 1

Dịch bệnh qua đi với sức ảnh hưởng và nỗi đau “Hậu Covid” khó phai, khi gần như các trường hợp đã từng mắc Covid-19 đều bị tổn thương, thậm chí là chịu tác động tiêu cực bởi không chỉ các triệu chứng khi nhiễm mà còn cả những di chứng của hậu Covid phải kể đến như: suy nhược cơ thể, mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, chóng mặt, có vấn đề về tim mạch, thậm chí là trầm cảm và rối loạn thần kinh. Thống kê từ Bộ Y tế Việt Nam cho biết: tỷ lệ mắc các rối loạn tâm thần sau đại dịch Covid-19 có xu hướng gia tăng đáng kể, trong đó, tỷ lệ mắc rối loạn trầm cảm ( 31,4%), rối loạn lo âu (31,9%) và rối loạn giấc ngủ (41,1%) là những biến chứng nguy hiểm và khó phát hiện sớm nhất.

Tiết kiệm đến 30% khi chọn mua sản phẩm tại FPT Long Châu - Ảnh 2

Hiểu được những khó khăn của người bệnh và mong muốn chia sẻ gánh nặng tài chính, giúp họ mau chóng hồi phục, FPT Long Châu đã thiết kế chương trình khuyến mãi Giảm nhiều hơn cho khách hàng khi mua 3, hoặc 4, hoặc 5 món hàng tại nhà thuốc, đặc biệt là sản phẩm hỗ trợ phục hồi sau Covid. Khách hàng có cơ hội giảm ngay 20% giá trị đơn hàng và giảm thêm 10% khi thanh toán bằng VNPayQR. Việc này nhằm giúp người dân tiếp cận thuốc tốt với giá tốt nhất có thể.

Tiết kiệm đến 30% khi chọn mua sản phẩm tại FPT Long Châu - Ảnh 3

Hiểu được những khó khăn của người bệnh và mong muốn chia sẻ gánh nặng tài chính, giúp họ mau chóng hồi phục, FPT Long Châu đã thiết kế chương trình khuyến mãi Giảm nhiều hơn cho khách hàng khi mua 3, hoặc 4, hoặc 5 món hàng tại nhà thuốc, đặc biệt là sản phẩm hỗ trợ phục hồi sau Covid. Khách hàng có cơ hội giảm ngay 20% giá trị đơn hàng và giảm thêm 10% khi thanh toán bằng VNPayQR. Việc này nhằm giúp người dân tiếp cận thuốc tốt với giá tốt nhất có thể.

Tiết kiệm đến 30% khi chọn mua sản phẩm tại FPT Long Châu - Ảnh 4

Chi tiết chương trình cụ thể xem tại:

https://nhathuoclongchau.com/landing/haucovy.43.html

Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu, trực thuộc tập đoàn FPT, với 20 năm uy tín trong ngành bán lẻ dược phẩm, chuyên cung cấp các loại thuốc chính hãng, theo đơn bác sĩ, đa dạng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

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