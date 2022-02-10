Thực phẩm nhà bếp phổ biến với công dụng tuyệt vời giúp làm dịu cổ họng, đánh bay cảm giác ngứa ngáy

Sức khỏe 10/02/2022 05:30

Không có gì tệ hơn việc đối mặt với tình trạng ngứa cổ họng kèm theo cảm lạnh hoặc ho. Ngứa cổ họng có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Bạn có thể cảm thấy đau, ngứa, nặng hơn việc đau ở cổ họng. Ngay cả các triệu chứng COVID-19 bao gồm ngứa cổ họng cũng sẽ gây cảm giác rất khó chịu.

Dưới đây là một số nguyên liệu phổ biến trong nhà bếp có thể làm dịu cơn đau họng theo cách tự nhiên.

Muối

Thực phẩm nhà bếp phổ biến với công dụng tuyệt vời giúp làm dịu cổ họng, đánh bay cảm giác ngứa ngáy - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Súc miệng bằng nước muối giúp giảm ngứa cổ họng tức thì. Làm ấm một ít nước và đổ vào ly. Thêm khoảng ½ muỗng cà phê muối và trộn đều. Nước không nên âm ấm, thay vào đó, nước nên hơi hướng về phía nóng hơn. Hớp một ngụm nước muối và súc miệng trong khoảng 10 giây. Lặp lại bước này để sử dụng hết nước muối trong ly. Bạn có thể súc miệng bằng nước muối 2-3 lần một ngày một cách an toàn.

Hạt tiêu đen và mật ong

Thực phẩm nhà bếp phổ biến với công dụng tuyệt vời giúp làm dịu cổ họng, đánh bay cảm giác ngứa ngáy - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Sự kết hợp giữa hạt tiêu đen và mật ong là một phương thuốc từ xa xưa mà ông bà ta đã sử dụng để chữa trị ngứa cổ họng, cảm lạnh và thậm chí là ho. Mật ong là một loại thuốc giảm ho tự nhiên và ngay lập tức có thể giúp bạn giảm bớt cơn ho. Đặc tính kháng khuẩn của hỗn hợp có thể chống lại một số bệnh nhiễm trùng.

Gừng

Thực phẩm nhà bếp phổ biến với công dụng tuyệt vời giúp làm dịu cổ họng, đánh bay cảm giác ngứa ngáy - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Gừng chứa gingerol, có đặc tính y học mạnh mẽ. Chúng ta có thể tìm thấy các phương thuốc đề cập về gừng trong các phương pháp điều trị lâu đời. Giã nát hoặc cạo gừng 1 inch và cho vào chảo. Thêm 1 ly nước vào và đun sôi. Đun nhỏ lửa trong khoảng 5 phút. Cuối cùng, bạn chỉ cần lọc lấy nước gừng và nhâm nhi khi còn nóng.

Giấm táo

Thực phẩm nhà bếp phổ biến với công dụng tuyệt vời giúp làm dịu cổ họng, đánh bay cảm giác ngứa ngáy - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Uống giấm táo không chỉ giúp giảm ngứa cổ họng mà còn giúp giảm cân. Trộn 1 muỗng canh giấm táo với 1 ly nước nóng. Để nguội một chút và nhâm nhi khi bụng đói khi thức uống còn ấm.

Mulethi

Thực phẩm nhà bếp phổ biến với công dụng tuyệt vời giúp làm dịu cổ họng, đánh bay cảm giác ngứa ngáy - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Mulethi, còn được gọi là cam thảo là một phương thuốc thảo dược có đặc tính chống vi rút, chống viêm và chống vi khuẩn. Không chỉ giảm ngứa cổ họng, mulethi còn có thể có lợi cho cơ thể bằng cách điều trị chứng khó tiêu, táo bón, loét dạ dày và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Cách dễ nhất để tiêu thụ mulethi là pha trà. Thả 1 củ cam thảo vào chảo cùng với 1 ly nước. Đun sôi, để lửa nhỏ trong 5 phút rồi để thêm 5 phút nữa. Bây giờ chỉ cần lọc và uống trà cam thảo.

Nghệ

Thực phẩm nhà bếp phổ biến với công dụng tuyệt vời giúp làm dịu cổ họng, đánh bay cảm giác ngứa ngáy - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Củ nghệ có một số đặc tính chữa bệnh tuyệt vời do sự hiện diện của chất curcumin. Nó chứa các đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa. Đổ 1 cốc sữa vào chảo, thêm ¼ thìa bột nghệ và đun sôi. Thay vì bột nghệ, bạn cũng có thể cho thêm nghệ thô xay để thức uống hiệu quả hơn. Để lửa nhỏ trong khoảng 5 phút. Uống khi còn ấm. Bạn cũng có thể thêm một ít bột đường thốt nốt để làm ngọt nước.

Amla

Thực phẩm nhà bếp phổ biến với công dụng tuyệt vời giúp làm dịu cổ họng, đánh bay cảm giác ngứa ngáy - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Amla hay còn gọi là quả lý gai là một phương thuốc chữa đau họng siêu hiệu quả có thể giúp giảm đau tuyệt vời trong vòng 24 giờ. Chỉ cần trộn 2 muỗng canh nước ép amla, 1 muỗng cà phê mật ong, 1/4 muỗng cà phê bột tiêu đen trong nước nóng. Trộn đều và uống hai lần một ngày để có lợi ích tối đa.

Đinh hương

Thực phẩm nhà bếp phổ biến với công dụng tuyệt vời giúp làm dịu cổ họng, đánh bay cảm giác ngứa ngáy - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Đinh hương chứa nhiều hợp chất chống viêm. Bạn có thể nhai đinh hương sống hoặc đun sôi chúng trong nước để tạo thành nước đinh hương.

Quế

Thực phẩm nhà bếp phổ biến với công dụng tuyệt vời giúp làm dịu cổ họng, đánh bay cảm giác ngứa ngáy - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Cũng giống như các thành phần nêu trên, quế cũng chứa các đặc tính chống vi rút và chống vi khuẩn. Để làm thức uống từ quế, chỉ cần đun sôi một cốc nước với 1 inch thanh quế trong đó. Đun nhỏ lửa trong 5 phút rồi để nước quế nguội thêm khoảng 5 phút. Bây giờ chỉ cần lọc lấy đồ uống và nhâm nhi khi còn ấm.

Theo Times of india

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Như vậy, theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, kể cả người có bệnh nền, phụ nữ có thai, người chưa tiêm đủ liều vắc xin,... cũng có thể được tự điều trị Covid-19 tại nhà nếu có đáp ứng các tiêu chí lâm sàng và khả năng tự chăm sóc bản thân.

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