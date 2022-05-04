Thực phẩm hữu cơ có thực sự tốt như lời đồn?

Một số loại thực phẩm được trồng thông thường vẫn giữ được độ an toàn nên việc mua những loại thực phẩm này trồng bằng phương pháp hữu cơ là lãng phí. Bơ, dứa, dưa vàng, kiwi,... là các trái cây có ít tồn dư thuốc trừ sâu mà bạn có thể chọn.
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Một số loại trái cây và rau quả ít bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu) hơn các loại khác theo danh sách Clean Fifteen do nhóm Công tác môi trường EWG, Mỹ, một tổ chức phi lợi nhuận phát hành. Vì vậy, bạn có thể mua loại thường, thay vì chọn mua loại được trồng hữu cơ, giúp tiết kiệm tiền chợ. Bài viết đã được kiểm nghiệm, đánh giá bởi chuyên gia dinh dưỡng kiêm nhà nghiên cứu Jessica Ball, người Mỹ.
- Quả bơ
Theo đó, quả bơ đứng đầu danh sách Clean Fifteen, có chứa ít hơn 1% dư lượng thuốc trừ sâu trong quá trình trồng trọt.
- Ngô
Ngô có ít hơn 2% lượng thuốc trừ sâu. Nhưng một số loại ngô được trồng từ hạt giống biến đổi gen. Vì vậy nếu muốn tránh cây trồng biến đổi gen, bạn có thể tìm hiểu kỹ trên bao bì sản phẩm hoặc chọn ngô hữu cơ.
- Dứa
90% dứa thông thường không chứa dư lượng thuốc trừ sâu.
- Hành tây
Trong số các loại hành tây được tờ Eating Well, Mỹ kiểm tra, chưa đến 10% hành có chứa thuốc trừ sâu.
- Đu đủ
80% đu đủ được kiểm tra không chứa thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, một số nhỏ đu đủ được trồng từ hạt giống biến đổi gen. Vì vậy, hãy chọn đu đủ hữu cơ nếu bạn không muốn ăn đu đủ biến đổi gen.
- Đậu Hà Lan
80% đậu Hà Lan không chứa dư lượng thuốc trừ sâu, số còn lại được phát hiện không quá hai loại thuốc trừ sâu.
- Kiwi
Mặc dù có một lớp vỏ tương đối mỏng, nhưng quả kiwi rất an toàn để ăn phiên bản thông thường. Kiwi thường không được phun thuốc trừ sâu. Kiwi có nhiều vitamin như C, K và E, các chất chống oxy hóa khác và rất nhiều chất xơ.
- Nấm
Nấm rất ít dư lượng thuốc trừ sâu. Nhiều người sử dụng nấm thay vì ăn thịt vừa đảm bảo dinh dưỡng mà còn cung cấp lượng lớn chất dinh dưỡng. Nấm càng to càng tốt, chứa một loạt vitamin B và một chất chống oxy hóa quan trọng.
- Bắp cải
Phần lớn (86%) bắp cải thông thường được kiểm tra không có dư lượng thuốc trừ sâu và chỉ có hai trong số hơn 700 mẫu bắp cải có nhiều hơn một loại thuốc trừ sâu.
Ngoài ra, súp lơ cũng là một loại thực phẩm an toàn để ăn mà không cần mua phiên bản hữu cơ. Hành tây và khoai lang cũng được trồng thông thường mà không cần dùng đến thuốc bảo vệ thực vật, vì thế nó cũng rất an toàn và tốt cho sức khỏe. Cà tím, măng tây và đậu Hà Lan cũng không tích lũy dư lượng thuốc trừ sâu. Vì vậy hãy tiết kiệm tiền của bạn cho sản phẩm hữu cơ không cần thiết.