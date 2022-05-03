5 loại thực phẩm sau là 'thần dược' dành cho răng bạn nên thêm vào thực đơn gia đình

Sức khỏe 03/05/2022 18:10

Để có nụ cười tự tin, bạn cần chăm sóc sức khỏe răng miệng thật tốt. Mách bạn 5 loại thực phẩm nên ăn để duy trì hàm răng chắc khỏe cho bạn và gia đình nhé!

1. Sữa chua

Sữa chua chứa nhiều canxi - một khoáng chất thiết yếu giúp giữ cho xương và răng chắc khỏe. Sữa chua chứa một lượng canxi đáng kể, nếu hấp thụ nó hàng ngày sẽ giúp bạn tăng cường men răng. 100g sữa chua Hy Lạp không béo chứa tới 110mg canxi.
Để cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, bạn cần bổ sung đầy đủ lượng vitamin D. Ăn các loại thực phẩm như nấm và trứng hoặc ngồi dưới ánh nắng mặt trời cũng là cách để cung cấp vitamin D chơ cơ thể. 

2. Phô mai

5 loại thực phẩm sau là 'thần dược' dành cho răng bạn nên thêm vào thực đơn gia đình - Ảnh 1

Tất cả các sản phẩm từ sữa đều giàu canxi. Phô mai cũng không ngoại lệ. Canxi được tìm thấy nhiều nhất trong các loại pho mát cứng. Phô mai mềm thì có ít canxi hơn nhưng tất cả chúng đều là nguồn cung cấp canxi dồi dào. Nếu bạn muốn tăng lượng canxi, bạn có thể chọn loại phô mai yêu thích và bổ sung vào chế độ ăn mỗi ngày nhé. 

3. Táo

Táo rất tốt cho sức khỏe răng miệng vì chúng rất giàu chất xơ. Ăn một quả táo sẽ giúp loại bỏ cao răng và cặn thức ăn bám trên răng. Táo còn có tính axit giúp tiêu diệt một số vi khuẩn gây hôi miệng. Ăn táo sẽ kích thích tuyến nước bọt tiết ra nước bọt. Thành phần kiềm trong nước bọt có tác dụng trung hòa axit trong cao răng hình thành trên răng sau khi ăn thực phẩm chứa carbohydrate.

4. Cần tây

5 loại thực phẩm sau là 'thần dược' dành cho răng bạn nên thêm vào thực đơn gia đình - Ảnh 2

Loại rau giòn, giàu chất xơ, rất tốt cho sức khỏe răng miệng. Chất xơ giúp loại bỏ mảng bám và mảnh vụn thức ăn khỏi răng của bạn. Ngoài ra, cần tây còn chứa nhiều vitamin C có lợi cho sức khỏe răng miệng. Vitamin C giúp răng chắc khỏe. Cần tây cũng kích thích sản sinh nước bọt, có tác dụng trung hòa axit trong mảng bám và giúp ngăn ngừa sâu răng.

5. Rau bina

Rau bina chứa nhiều canxi giúp giữ cho men răng chắc và khỏe. Rau bina cũng chứa vitamin B9, được gọi là axit folic. Axit folic rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh sưng nướu răng ở phụ nữ mang thai.

Theo Kormedi.com

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