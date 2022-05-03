Thực phẩm cần thiết cho hàm răng khỏe mạnh nên được ưu ái trong menu gia đình bạn

Men răng tiếp xúc với thức ăn mà chúng ta tiêu thụ. Thành phần của răng có mối quan hệ trực tiếp với mọi thứ chúng ta tiêu thụ, có thể là đồ uống hoặc thức ăn. Bạn cần phải tập trung vào thực phẩm giàu chất dinh dưỡng vì nó bảo vệ men răng khỏi bị hư hại và nâng cao tuổi thọ của răng. Trong khi, thực phẩm có tính axit trong tự nhiên chỉ đón sâu răng và làm men răng yếu đi. Đây là lý do tại sao điều rất quan trọng là phải tập trung vào chế độ dinh dưỡng tốt để có sức khỏe răng miệng tốt.

Dinh dưỡng lành mạnh và răng khỏe mạnh đi đôi với nhau. Có một chế độ ăn uống cân bằng với đầy đủ các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng , trái cây, rau quả, thực phẩm giàu canxi, v.v. giúp cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như sức khỏe răng miệng của chúng ta. Thiếu dinh dưỡng có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe răng miệng như nhiễm trùng, sâu răng. Nếu chế độ ăn uống không giàu chất dinh dưỡng, người đó sẽ dễ mắc các bệnh răng miệng, bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn.

Tiến sĩ Mohender Narula, Người sáng lập và Chủ tịch của trung tâm chăm sóc sức khỏe MyDentalPlan Healthcare đã gợi ý những món ăn có thể giúp có dinh dưỡng tốt và răng khỏe mạnh như sau.

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Tiêu thụ các sản phẩm giàu canxi giúp giữ cho men răng chắc khỏe. Điều đó có nghĩa là có ít nguy cơ mắc các bệnh về nướu hơn vì canxi giúp ngăn ngừa sâu răng. Các sản phẩm từ sữa, rau xanh, hạnh nhân, v.v. là một số thực phẩm giàu canxi và có thể trung hòa axit tạo ra vi khuẩn chống lại mảng bám trong miệng.

Chất đạm

Sức mạnh của protein là không thể đếm xuể và điều tương tự cũng không nên bỏ qua khi nói đến hàm răng chắc khỏe. Một số thực phẩm giàu protein là đậu Hà Lan, cá, đậu khô,… và chúng ta nên bổ sung nhiều thực phẩm này để có một hàm răng khỏe mạnh.

Ngũ cốc nguyên hạt

Để có được chất sắt giúp nướu răng khỏe mạnh, ngũ cốc nguyên hạt là chìa khóa quan trọng. Ngũ cốc nguyên hạt cũng rất giàu chất xơ và là nguồn cung cấp sức khỏe răng miệng tuyệt vời. Một người có thể bao gồm gạo lứt, ngũ cốc, vv trong kế hoạch ăn uống hàng ngày của mình để tăng số lượng ngũ cốc nguyên hạt.

Trái cây và rau

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Các loại thực phẩm như trái cây sấy khô, chuối, táo, cam, đậu, lạc, cà rốt, ... liên quan đến việc nhai nhiều và hoạt động như một cơ chế để làm sạch. Các loại thực phẩm giàu chất xơ giúp khử khoáng trong khoang miệng và cũng giúp tiết nước bọt. Việc bổ sung trái cây và rau cũng có thể giúp bạn giữ sức khỏe tổng thể ở mức tốt nhất.

Gừng

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Các đặc tính chống viêm của gừng có lợi cho sức khỏe răng miệng của chúng ta, vì vậy hãy chú ý đến gừng nhiều hơn trong chế độ ăn uống của bạn.

Nước dừa và trà xanh

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Để giữ tỉnh táo, hầu hết mọi người thích uống cà phê. Tuy nhiên, những thức uống này không tốt cho sức khỏe răng miệng của chúng ta. Chúng làm ố răng và cũng là nguyên nhân làm mòn men răng. Nên chuyển qua đồ uống như trà xanh và nước dừa. Chúng không chỉ tăng cường khả năng miễn dịch mà còn bảo vệ men răng đồng thời cải thiện sức khỏe nướu.

Uống nhiều nước

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Từ làn da trong sáng đến dạ dày sạch sẽ hay răng khỏe mạnh, nước sẽ giúp bạn đạt được tất cả. Florua giúp ngăn ngừa sâu răng và làm cho răng chống lại sự tấn công của axit. Một điều quan trọng khác mà bạn phải nhớ là nên dừng việc ăn uống vô độ và nhai ngấu nghiến.

Tầm quan trọng của việc khám răng định kỳ

Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ khuyên rằng nên có một chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng và chải răng thường xuyên. Trong khi đây là những thực hành tốt, bạn cũng không được quên vai trò của nha sĩ. Nên đi khám răng định kỳ để duy trì sức khỏe răng miệng nhé.

Theo Times of India