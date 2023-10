Bệnh Alzheimer là một căn bệnh không thể chữa khỏi mà cuối cùng chứng tỏ có thể gây tử vong. Nhưng các nhà nghiên cứu đang tìm cách để trì hoãn sự khởi phát của căn bệnh này, kiểm soát sự tiến triển của nó và quản lý các triệu chứng tốt hơn, để những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer có thể sống lâu hơn và hạnh phúc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu cho thấy rằng lựa chọn thực phẩm lành mạnh có thể có tác động tích cực đến chức năng nhận thức của bạn và làm chậm quá trình thoái hóa do tuổi tác này. Nhưng các can thiệp dinh dưỡng vẫn không mang nhiều trọng lượng khoa học như các can thiệp khác như duy trì hoạt động, tăng cường thể chất, kiểm soát huyết áp và đào tạo nhận thức.