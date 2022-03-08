Việc mua và sử dụng các thực phẩm đông lạnh được chế biến sẵn hẳn là không quá xa lạ với người tiêu dùng. Nhưng bạn có biết, thật ra có nhiều loại thực phẩm không nên trữ lạnh vì có thể gây hại cho sức khỏe chúng ta. Hãy cũng xem các chuyên gia phân tích các loại thực phẩm đông lạnh nào nên tránh mua và tác hại khôn lường của chúng

Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng khi mua sắm thực phẩm là phải xem xét kĩ thành phần dinh dưỡng có trong chúng. Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị không dùng hơn 2300mg natri mỗi ngày, nhưng giới hạn lý tưởng nhất là không quá 1500mg mỗi ngày đối với hầu hết người trưởng thành, đặc biệt là người có huyết áp cao. Chuyên gia dinh dưỡng Angela L. Lago, còn được gọi là "Chuyên gia dinh dưỡng sức khỏe tinh thần" cho biết, muối, đường và chất béo là những mối quan tâm lớn mà ta cần cân nhắc

Bà đã cho biết qua báo cáo của Fox News: "Không chỉ thực phẩm chứa quá mức các chất dinh dưỡng mà còn là nguyên nhân chính dẫn đến béo phì, tim mạch, huyết áp cao và tiểu đường. Người tiêu dùng nên lựa chọn các sản phẩm đông lạnh có ít muối, đường và chất béo chuyển hóa. Nhiều thực phẩm đông lạnh, chế biến sẵn cũng chứa rất nhiều lượng chất bảo quản, màu sắc và hương vị nhân tạo. Theo báo cáo của AHA, người Mỹ tiêu thụ đến 75% lượng natri từ thực phẩm chế biến sẵn như súp, nước sốt cà chua, gia vị và đồ hộp Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bánh pizza đông lạnh và bánh pizza cuộn là thủ phạm của lượng natri cao. Một sự lựa chọn thay thế tốt hơn là các loại thực phẩm chủ yếu làm từ ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế qua các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo. Bánh nướng đông lạnh và món ăn quốc dân yêu thích như bánh mì hotdog và khoai tây chiên đông lạnh cũng nằm trong danh sách các thực phẩm nên tránh. " Mặc dù bánh nướng đông lạnh đem lại cho ta sự thoải mái nhưng đây lại là một trong những thực phẩm đông lạnh có hàm lượng calo và chất béo cao nhất"

Các thực phẩm đông lạnh với nhiều chất béo có thể hủy hoại sức khỏe của bạn Các loại thực phẩm như bánh hotdog không chỉ có thịt đã qua chế biến mà còn được tráng trong bột đường trước khi chiên và sau đó mới đông lạnh. Janet Coleman, một chuyên gia dinh dưỡng của TheConsuelaMag.com nói rằng khoai tây chiên đi kèm với một lượng lớn calo và chất béo. Theo báo cáo, có khoảng 1700mg natri trong 1 khẩu phần ăn. Lượng natri trong chế độ ăn uống đó có thể dẫn đến tăng huyết áp. Mặc dù không chứa nhiều muối nhưng cả bánh mì nướng được làm lạnh và các loại bánh nướng khác cũng được đóng gói với lượng đường và carbonhydrate qua xử lý cao. Các loại bánh nướng được làm lạnh như chả quế, bánh quy, bánh quế và các món tráng miệng chứa nhiều muối, đường và chất béo", Lago cho biết thêm Các chuyên gia nói rằng các loại thực phẩm đông lạnh như rau quả đông lạnh, trái cây và các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt không phải tất cả chúng đều không tốt, nhưng mà những người đang tìm cách cải thiện sức khỏe của họ nên tránh chúng Ảnh minh họa: Internet

Những người có huyết áp cao nên lưu ý các dấu hiệu đặc biệt sau, tiếp tục ăn những thực phẩm này để tránh xa biến chứng Tăng huyết áp là một trong những bệnh mãn tính thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Thực ra, bản thân bệnh tăng huyết áp không có gì "ghê gớm". Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn!

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