Những thực phẩm ‘đại kỵ’, không nên kết hợp với rau cần tây một cách tùy tiện sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng

Vì rau cần tây này chứa một lượng lớn vitamin C, trong khi đó dưa chuột lại có một loại enzyme phân giải vitamin C. Nếu kết hợp cùng nhau, dinh dưỡng của 2 loại rau này sẽ bị giảm một cách đáng kể.

Thịt thỏ giàu chất dinh dưỡng, rất có lợi cho cơ thể con người. Không nên kết hợp rau cần tây với thịt thỏ để chế biến, bởi nó sẽ gây rối loạn chức năng tiêu hóa và gây tiêu chảy.

Hải sản

Bản thân cần tây có tính lạnh, có thể tăng cường độ trơn của ruột. Nếu ăn thêm đồ lạnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hầu hết hải sản có tính hàn, ví dụ như nghêu, sò,... Đồng thời trong các loại nghêu, sò có chứa chất làm phân giải vitamin B1 có trong cần tây, còn con hàu thì làm cản trở cơ thể trong việc hấp thu kẽm có trong loại rau này.

Những đối tượng không nên sử dụng nước ép cần tây

Đặc biệt lưu ý đối với những người có thể trạng yếu. Ảnh minh họa: internet

Phụ nữ mang thai: Sử dụng nước ép cần tây cũng cần hết sức thận trọng, người bị huyết áp thấp không nên dùng vì rau có tính hạ khí huyết. Loại rau này cũng có thể làm sẩy thai khi dùng liều lượng cao, do đó phụ nữ mang thai muốn dùng cần tây cần tham khảo ý kiến bác sĩ, nghiêm cấm tự ý uống nước ép cần tây.

Người mắc bệnh về thận: Cần tây là loại rau chứa nhiều nước, giúp lợi tiểu hiệu quả. Vì vậy, nước ép cần tây không phù hợp cho những người mắc các bệnh về thận. Cần tây sẽ gây ức chế cho thận, khiến thận yếu hơn và khó kiểm soát tình trạng đi tiểu.

Người bị huyết áp thấp: Nước ép cần tây rất thích hợp với người cao huyết áp nhưng với người huyết áp thấp thì ngược lại. Bởi cần tây sẽ khiến cho huyết áp trở nên không ổn định, thậm chí gây ra tình trạng hạ huyết áp đột ngột. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho người huyết áp thấp.

Người mắc bệnh ngoài da: Trong cần tây có chứa hoá chất psoralen, chất này sẽ làm tăng sự nhạy cảm của da với tia cực tím, dẫn tới nguy cơ bị viêm da. Do vậy, những người đang mắc bệnh ngoài da hoặc có tiền sử bị các bệnh về da thì nước ép cần tây sẽ là thức uống cần tránh xa.

Nam giới: Theo nghiên cứu của các chuyên gia, một loại chất trong cần tây sẽ có khả năng ức chế sự hình thành của testosterone, hormon đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tinh hoàn và tuyến tiền liệt ở nam giới. Do vậy, thường xuyên uống nước ép cần tây sẽ rất dễ gây nên tình trạng giảm tinh trùng ở nam giới, tệ nhất là có thể gây vô sinh.

Mặc dù cần tây mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể dùng và nếu sử dụng không đúng cách còn có thể gây tổn hại chính mình.