Thực phẩm bị mốc có thể loại bỏ phần mốc và ăn tiếp được không?

Sức khỏe 24/04/2022 11:02

Khi thời tiết nóng ẩm kéo dài, thực phẩm rất dễ lên nấm mốc nếu không được bảo quản đúng cách. Hầu hết các loại nấm mốc đều vô hại, nhưng một số có chứa độc tố nguy hiểm có thể gây ra các phản ứng dị ứng hoặc các vấn đề về hô hấp. Trong số đó, độc tố aflatoxin được biết đến như một loại độc tố gây ung thư.

Thực phẩm bị mốc có thể loại bỏ phần mốc và ăn tiếp được không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi thời tiết nóng ẩm kéo dài, thực phẩm rất dễ lên nấm mốc nếu không được bảo quản đúng cách. Hầu hết các loại nấm mốc đều vô hại, nhưng một số có chứa độc tố nguy hiểm có thể gây ra các phản ứng dị ứng hoặc các vấn đề về hô hấp. Trong số đó, độc tố aflatoxin được biết đến như một loại độc tố gây ung thư.

Một số loại nấm mốc có thể loại bỏ và tiếp tục ăn được và một số phải vứt hết toàn bộ thực phẩm đi, vậy làm sao để biết điều đó? Theo hướng dẫn của Cục giám sát an toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ hàm lượng độ ẩm và kết cấu của thực phẩm là các tiêu chí xác định khả năng xâm nhập của nấm mốc.

Nên vứt bỏ mứt, thạch, sữa chua, các loại hạt,… khi có nấm mốc.

Những loại nên vứt bỏ khi có nấm mốc là: Thịt hộp, xúc xích xông khói, sữa chua, sữa tắm, phô mai, trái cây và rau quả mềm như dâu tây, các loại bánh như bánh mì, bơ đậu phộng, các loại hạt, các loại đậu, các thực phẩm có hàm lượng nước cao và hơi mềm chẳng hạn như mứt và thạch. Vì không thể loại trừ nguy cơ chứa mycotoxin vô hình nên tốt nhất là nên bỏ hết khi phát hiện nấm mốc.

Một số chuyên gia khuyên rằng, trong trường hợp mứt trái cây hoặc thạch, vì nấm mốc chỉ phát triển trên bề mặt, bạn có thể bỏ phần trên và sử dụng phần bên trong. Vấn đề là khi bạn loại bỏ hoặc loại bỏ phần ẩm mốc trên bề mặt. Rất khó để loại bỏ nó hoàn toàn vì rất có thể nấm mốc đã lây lan bên trong lọ mứt khi lấy ra.

Trong quá trình loại bỏ, không thể loại trừ nguy cơ bào tử nấm mốc phát tán vào không khí và truyền sang thực phẩm khác. Đặc biệt, nên vứt bỏ nấm mốc mọc trên mứt vì nó có khả năng chứa độc tố nấm mốc rất cao.

Thực phẩm có cấu trúc cứng và đặc sẽ ít bị nấm mốc xâm nhập. Ngoài ra, hàm lượng nước tương đối thấp nên ít có nguy cơ thải ra các chất độc vô hình.

Xúc xích cứng như xúc xích Ý: Nếu nấm mốc đã hình thành trên bề mặt, bạn có thể loại bỏ và ăn.

Phô mai cứng: Từ phần bị mốc, đào sâu phần đó ít nhất 1 inch (2,5cm). Tuy nhiên, khi cắt cần lưu ý không để dao chạm vào phần nấm mốc, sau khi loại bỏ nấm nên dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và cất giữ.

Rau củ quả cứng: Chỉ cần cắt phần nấm mốc là được. Trái cây mềm như quýt nên bỏ ngay phát hiện nấm mốc.

Việc ngăn ngừa nấm mốc hình thành trong thực phẩm không hề đơn giản. Nấm mốc cũng có thể phát triển trong tủ lạnh vì nó có khả năng sinh sôi ở nhiệt độ thấp. Nó cũng có thể phát triển nấm ở gia vị mặn như muối, ngọt như đường hoặc trong môi trường axit. Để ngăn ngừa sự phát triển của bào tử nấm mốc nên:

+ Sử dụng hộp bảo quản thích hợp để duy trì độ tươi

+ Luôn đậy nắp kỹ

+ Sau khi mở ra, thực phẩm nên được ăn hết trong 3-4 ngày.

(Theo Kormedi)

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