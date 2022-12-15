Thời tiết trở lạnh, nếu thấy cơ thể xuất hiện 5 dấu hiệu này thì đừng dại mà đi tắm kẻo rước bệnh vào thân!

Sức khỏe 15/12/2022 08:07

Tắm không chỉ giúp giải phóng sự căng thẳng mà còn thúc đẩy quá trình lưu thông máu, “làm mới” cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn thấy có 5 dấu hiệu này thì không nên tắm, nhất là khi trời lạnh.

Cảm thấy bị sốt

Nếu như nhiệt độ cơ thể tăng lên 38 độ C, mức tiêu thụ calo của cơ thể có thể tăng 20%. Khi đó, cơ thể tương đối yếu, việc tắm có thể gây cảm lạnh, khiến tình trạng sức khỏe và cơn sốt trở nên trầm trọng hơn do sức đề kháng yếu.

Thời tiết trở lạnh, nếu thấy cơ thể xuất hiện 5 dấu hiệu này thì đừng dại mà đi tắm kẻo rước bệnh vào thân! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi đang bị tụt huyết áp

Các dấu hiệu của tụt huyết áp gồm hoa mắt, chóng mặt, đau đầu dữ dội, mê sảng, ngất, giảm tập trung, mờ mắt, da lạnh, ẩm hoặc nhợt nhạt... Nhịp tim nhanh, nhịp thở nhanh, nông...

Có nhiều người bị tụt huyết áp thường nghĩ đến việc tắm nước nóng để cơ thể cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, điều này là rất nguy hiểm. Nước nóng có thể khiến các mạch máu của con người giãn ra, dễ gây thiếu máu lên não khiến cơ thể càng mệt mỏi, chóng mặt hơn. Tốt nhất là khi bị tụt huyết áp, bạn nên nghỉ ngơi trước khi tắm.

Khi đang say rượu

Tắm lúc say rượu là cách tự hại sức khỏe bởi rượu gây ức chế chức năng gan, ngăn chặn sực giải phóng glycogen. Tắm sau khi uống rượu, lượng đường trong máu không thể được bổ sung kịp thời nên sẽ gây chóng mặt, hoa mắt, thậm chí hôn mê.

Thậm chí, sau khi uống rượu cơ thể có nồng độ cồn khá cao, quá trình tắm làm cơ thể đổ mồ hôi, làm giãn mạch máu… Nó cũng khiến huyết áp bị giảm nhanh, độ nhớt trong máu tăng cao gây ra đau tim hoặc đột quỵ.

Thời tiết trở lạnh, nếu thấy cơ thể xuất hiện 5 dấu hiệu này thì đừng dại mà đi tắm kẻo rước bệnh vào thân! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi cảm thấy no bụng

Sau khi dùng bữa, bạn không nên đi tắm ngay vì như vậy da và mạch máu sẽ bị kích thích và mở rộng hơn, khiến máu chảy ở các bề mặt cơ thể, gây cản trở quá trình lưu thông máu đến các cơ quan tiêu hóa, vừa hại dạ dày, đường ruột, vừa gây hại đường huyết…

Khi cảm thấy chóng mặt

Tắm gội làm cho cơ thể cảm thấy thoải mái và được thả lỏng nhưng nếu bạn đi tắm vào lúc đang chóng mặt và tầm nhìn giảm thì chẳng khác nào "liều mạng".

Chóng mặt, tầm nhìn giảm là 2 triệu chứng rất quen thuộc của tai biến mạch máu não (hay còn gọi là đột quỵ). Đây là bệnh lý tổn thương một phần não, xảy ra đột ngột do tắc nghẽn các mạch máu trên não, gây thiếu máu đến nuôi não.

Đột quỵ có thể khiến một người đang khỏe mạnh bỗng dưng gục xuống, hôn mê, liệt nửa người, thậm chí dẫn đến tử vong hoặc sống với các di chứng nặng nề.

Thời tiết trở lạnh, nếu thấy cơ thể xuất hiện 5 dấu hiệu này thì đừng dại mà đi tắm kẻo rước bệnh vào thân! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi tắm mùa lạnh

- Không sử dụng nước quá nóng: Bạn có thể cảm thấy thư giãn khi ngâm cơ thể bằng nước nóng, nhưng làm như vậy thường xuyên có thể làm tổn thương da và dễ bị khô hơn.

- Không nên tắm khi đói hoặc sau khi ăn quá no, khi uống nhiều rượu hoặc vừa ngủ dậy. Tắm vào những thời điểm này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bạn, thậm chí gây đột quỵ.

- Sau khi tắm, bạn cũng nên hạn chế ngồi thẳng trước quạt hoặc điều hòa quá lạnh vì dễ khiến cơ thể suy yếu vì cảm lạnh hay gây co mạch đột ngột làm tăng huyết áp và thậm chí dẫn đến đột quỵ tử vong.

- Không nên tắm quá lâu. Các chuyên gia khuyên mỗi người chỉ nên tắm trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút.

Thường xuyên chảy nước dãi khi ngủ kèm điều này, coi chừng đột quỵ và hàng loạt chứng bệnh nguy hiểm sau!

Thường xuyên chảy nước dãi khi ngủ kèm điều này, coi chừng đột quỵ và hàng loạt chứng bệnh nguy hiểm sau!

Ai cũng biết trẻ nhỏ khi ngủ thường chảy dãi, trong mắt cha mẹ, đây là dấu hiệu trẻ ngủ ngon, thậm chí còn cho rằng điều đó thật dễ thương. Vậy nếu người lớn chảy nước dãi khi ngủ thì sao?

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Từ khóa:   sức khỏe Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày đi tắm

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