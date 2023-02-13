Thói quen xấu buổi sáng này hại gan phá thận, tổn thương bàng quang nghiêm trọng mà nhiều người mắc phải

Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với tình huống không có nhà vệ sinh gần đó và bạn phải nhịn tiểu một lúc. Mặc dù thỉnh thoảng làm điều đó tương đối vô hại, nhưng việc nhịn tiểu liên tục có thể không an toàn như bạn tưởng. Bên cạnh việc gây khó chịu tạm thời, có một số lý do để từ bỏ thói quen này một lần và mãi mãi.

Mặc dù thỉnh thoảng nhịn tiểu không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe , nhưng một số người có thể muốn tránh làm như vậy.

Ví dụ, giữ nước tiểu trong một thời gian dài có thể khiến bạn dễ bị nhiễm trùng, đặc biệt nếu bạn bị bệnh thận. Trong những trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí có thể khiến nước tiểu ứ đọng trong thận, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng.

2. Có thể làm suy yếu cơ bàng quang

Mặc dù thỉnh thoảng nhịn tiểu có vẻ vô hại, nhưng làm như vậy thường xuyên có thể gây ra một số hậu quả không mong muốn. Nhịn tiểu trong thời gian dài sẽ gây áp lực lên bàng quang và cơ sàn chậu. Theo thời gian, nó có thể dẫn đến tình trạng tiểu không tự chủ và gây khó khăn cho việc làm rỗng bàng quang của bạn.

3. Có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu

Làm trống bàng quang giúp vi khuẩn có mặt tự nhiên trong đường tiết niệu thoát ra khỏi cơ thể bạn. Nhưng khi bạn nhịn tiểu, vi khuẩn bắt đầu tích tụ và nhân lên, về lâu dài có thể dẫn đến nhiễm trùng.

4. Có thể khiến bàng quang căng ra

Thông thường, khi bàng quang của bạn đầy, nó sẽ căng ra và sau đó trở lại hình dạng ban đầu. Nhưng việc thường xuyên nhịn tiểu cuối cùng có thể thay đổi hình dạng của bàng quang, ngăn không cho nó dội ngược trở lại.

Theo Brightside