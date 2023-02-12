Thoái hóa khớp: Dấu hiệu xuất hiện trên bàn tay nhất định không được phớt lờ

Thoái hóa khớp được cho là dạng viêm khớp phổ biến nhất, chủ yếu ảnh hưởng đến tay, hông và đầu gối. Phòng khám Mayo Clinic cho biết mặc dù tình trạng này có thể được kiểm soát nhưng không thể đảo ngược được. Tuy nhiên, để bắt đầu điều trị, người bệnh cần chắc chắn về tình trạng bệnh và biết về nguyên nhân cũng như triệu chứng của nó.

Viêm xương khớp, còn được gọi là bệnh thoái hóa khớp hoặc viêm khớp “hao mòn”, xảy ra khi sụn trong khớp đệm các đầu xương bắt đầu mòn theo thời gian. Những thay đổi thường xảy ra từ từ và dần dần theo thời gian. Theo Mayo Clinic, nó thường ảnh hưởng đến các khớp ở tay, đầu gối, hông và cột sống.

Trang CreakyJoints chia sẻ rằng viêm xương khớp có thể dẫn đến cứng khớp "đặc biệt là vào buổi sáng". Trang tin sức khỏe đã giải thích, "Viêm xương khớp có thể gây đau, cứng khớp (đặc biệt là vào buổi sáng), sưng và đau các khớp ở tay."

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Tổ chức cũng nói rằng đau tay liên quan đến viêm xương khớp đôi khi có thể là dấu hiệu của chứng co cứng Dupuytren, một tình trạng không đau khiến một hoặc nhiều ngón tay cong về phía lòng bàn tay. Hơn nữa, tình trạng này có thể làm cho xương phát triển thêm ở các khớp, còn được gọi là gai xương.

Các triệu chứng khác của thoái hóa khớp

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Các triệu chứng của viêm xương khớp có thể phát triển chậm và trầm trọng hơn theo thời gian. Theo Mayo Clinic, mặc dù đau ở các khớp bị ảnh hưởng có thể là một trong những triệu chứng phổ biến nhất, nhưng cứng khớp, đau, mất tính linh hoạt, cảm giác đau nhức, gai xương và sưng tấy cũng có thể là dấu hiệu của viêm xương khớp.

Làm thế nào để giảm bớt cơn đau

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Đối với những người bị đau nhức xương khớp, bài tập tay có thể giúp giảm đau. CreakyJoints khuyên bạn nên nắm tay lại, điều này có thể giúp duy trì khả năng vận động của khớp. "Bắt đầu với các ngón tay duỗi thẳng rồi từ từ gập bàn tay lại thành nắm đấm".

"Hãy chắc chắn rằng ngón tay cái của bạn ở bên ngoài bàn tay của bạn. Đừng siết quá chặt, sau đó duỗi thẳng lại".

Bạn cũng có thể thử "nâng ngón tay". Tất cả những gì bạn cần làm là đặt lòng bàn tay của bạn "nằm phẳng trên bàn". "Nhấc từ từ từng cái ra khỏi bàn, sau đó lùi xuống trước khi nâng cái tiếp theo".

Ai có nguy cơ cao bị thoái hóa khớp?

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Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tuổi già, béo phì, là phụ nữ từ 50 tuổi trở lên, có tiền sử gia đình mắc bệnh viêm khớp và chấn thương khớp trước đó hoặc hoạt động quá mức có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm xương khớp.

Một khi bạn phát triển tình trạng này, nó sẽ không thể đảo ngược, nhưng có thể được quản lý theo thời gian. Nếu không được giám sát, nó có thể trở nên nghiêm trọng đến mức gây khó khăn cho các công việc hàng ngày.

Theo Times of India