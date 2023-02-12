Mỡ thừa dư cân ở tuổi trung niên: 'Cầu nối tử thần' dẫn đến tàn tật và chèn ép tim đáng lo ngại

Sức khỏe 12/02/2023 08:27

Theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 23 tháng 1 trên tạp chí BMJ Open, mỡ thừa và thừa cân có thể làm tăng khả năng trở nên ốm yếu khi về già.

Các nhà khoa học ở Na Uy đã xem xét dữ liệu của khoảng 4.500 người từ 45 tuổi trở lên khi bắt đầu nghiên cứu trong trung bình 21 năm và phát hiện ra rằng những người có số đo vòng eo cao ngay từ đầu có nguy cơ ốm yếu hoặc sớm ốm yếu cao gấp đôi. (có nghĩa là có nguy cơ cao trở nên ốm yếu) so với những người bắt đầu với kích thước vòng eo bình thường.

Yếu ớt và tiền yếu đuối là gì?

Mỡ thừa dư cân ở tuổi trung niên: 'Cầu nối tử thần' dẫn đến tàn tật và chèn ép tim đáng lo ngại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xác định tình trạng yếu đuối theo thang đánh giá thường được sử dụng để xác định một người “yếu ớt” khi có ít nhất ba trong số năm tiêu chí sau:

  • Kiệt sức
  • Độ bám yếu
  • Tốc độ đi bộ chậm
  • Mức độ hoạt động thể chất thấp
  • Giảm cân ngoài ý muốn

Một người yếu ớt có một hoặc hai trong số những đặc điểm này.

Vòng eo lớn hơn có thể làm tăng nguy cơ yếu và đuối sức

Sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt ra, các nhà nghiên cứu đã xác định chu vi vòng eo “bình thường” là khoảng 37 inch (khoảng 94 cm) trở xuống đối với nam và khoảng 31 inch (khoảng 78 cm) trở xuống đối với nữ. Vòng eo lớn vừa phải được định nghĩa là khoảng 37 đến 40 inch (94 đến 101 cm) đối với nam và 32 đến 35 inch (81 đến 89 cm) đối với nữ. 

Trong khi những người có số đo vòng eo cao khi bắt đầu nghiên cứu có nguy cơ ốm yếu hoặc ốm yếu cao gấp đôi khi kết thúc nghiên cứu, thì những người có vòng eo lớn vừa phải vẫn phải đối mặt với khả năng ốm yếu hoặc ốm yếu cao hơn 57% so với những người có số đo vòng eo và kích thước bụng bình thường.

Mỡ thừa dư cân ở tuổi trung niên: 'Cầu nối tử thần' dẫn đến tàn tật và chèn ép tim đáng lo ngại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người bắt đầu béo phì, chỉ được xác định bằng chỉ số khối cơ thể, hoặc BMI, khả năng trở nên yếu ớt hoặc yếu ớt vào cuối giai đoạn theo dõi cao hơn gần hai lần rưỡi so với những người có chỉ số BMI bình thường.

Chỉ số khối cơ thể là tỷ lệ giữa cân nặng và chiều cao. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), chỉ số BMI dưới 18,5 được coi là thiếu cân, từ 18,5 đến 24,9 là ở mức khỏe mạnh, từ 25 đến 29,9 là ở mức thừa cân và từ 30 trở lên là ở mức béo phì.

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất là do vừa có chỉ số BMI cao vừa có vòng eo lớn. Những người bắt đầu nghiên cứu với cả hai điều kiện có nguy cơ trở nên yếu gấp ba lần so với những người không có những điều kiện đó.

Shreeshti Uchai, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng những người có cả chỉ số BMI cao và vòng eo cao lúc ban đầu có xác suất trở nên ốm yếu hoặc mệt mỏi cao hơn so với các nhóm khác sau này. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc theo dõi không chỉ chỉ số BMI mà còn cả vòng eo của chúng ta trong suốt tuổi trưởng thành.”

Tại sao chỉ số BMI và kích thước vòng eo cần được để tâm

BMI (chỉ số khối cơ thể) là thước đo cân nặng và chiều cao của một người có thể cho thấy tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao nhưng không tính đến thành phần cơ thể.

Mỡ thừa dư cân ở tuổi trung niên: 'Cầu nối tử thần' dẫn đến tàn tật và chèn ép tim đáng lo ngại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu của Uchai nhấn mạnh tầm quan trọng của kích thước vòng eo khi nói đến sức khỏe và mở rộng các cuộc điều tra trước đó chứng minh mối liên hệ giữa béo phì và ốm yếu. Phòng khám Cleveland nói rằng số đo vòng eo từ 35 inch (89 cm) trở lên đối với phụ nữ và 40 inch (101 cm) trở lên đối với nam giới có nghĩa là bạn có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe do mỡ nội tạng (mỡ bụng nằm sâu trong khoang bụng của bạn).

Chất béo dư thừa ở giữa có thể dẫn đến sự yếu đuối như thế nào

Sự yếu đuối có thể gây ra một loạt các vấn đề về sức khỏe. Tiến sĩ Anekwe lưu ý rằng tình trạng yếu ớt có liên quan đến “tăng nguy cơ xảy ra các biến cố bất lợi như té ngã, tàn tật, nhập viện và giảm chất lượng cuộc sống, tất cả đều làm tăng nguy cơ tử vong”.

John Batsis, phó giáo sư y học lão khoa tại Trường Y thuộc Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill, cho biết mỡ bụng dư thừa có thể góp phần gây ra tình trạng yếu ớt. “Mỡ nội tạng thúc đẩy quá trình viêm, sau đó có tác động lan rộng hơn đến các cơ quan khác và sinh lý của một người, bao gồm cơ bắp và những thay đổi về thành phần cơ thể, những thay đổi quan trọng về khối lượng và sức mạnh của cơ xương. Những tác động này thường dẫn đến tình trạng yếu ớt và mất khả năng vận động,” ông nói.

Mỡ thừa dư cân ở tuổi trung niên: 'Cầu nối tử thần' dẫn đến tàn tật và chèn ép tim đáng lo ngại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sự suy giảm sức mạnh và chức năng cơ bắp do béo phì có liên quan đến lipid (chất béo trong máu) xâm nhập vào các sợi cơ.

Theo Uchai, những người lớn tuổi yếu ớt cũng bị giảm dự trữ sinh lý, làm giảm khả năng phục hồi của họ trước các tác nhân gây căng thẳng bên ngoài và khiến họ dễ bị tổn thương.

 

Theo Everydayhealth

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