Vệ sinh vùng kín không đúng cách ngược lại có thể dẫn đến hàng loạt bệnh phụ khoa, đặc biệt là thói quen thụt rửa chị em hay nhầm lẫn là tốt cho "cô bé".

Thụt rửa âm đạo đề cập đến việc làm sạch hoặc rửa bên trong âm đạo bằng nước hoặc bất kỳ chất lỏng làm sạch nào khác. Có những thiết bị có sẵn giúp bạn làm điều đó. Tuy nhiên, thói quen vệ sinh có vẻ lành mạnh này thực sự đang gây hại cho âm đạo của bạn, khiến nó dễ gặp vô số vấn đề ở bên dưới. Ảnh minh họa: Internet Tất cả chúng ta đều biết vệ sinh là rất quan trọng, đặc biệt là ở vùng thân mật hoặc nhạy cảm, để ngăn ngừa nhiễm trùng hoặc các vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ thụt rửa sẽ giúp ích thì thực ra bạn đang tạo ra một mớ hỗn độn cho sức khỏe âm đạo của mình, thay vì làm sạch.

Mọi người có thể làm điều đó để 'cảm thấy sạch hơn' sau kỳ kinh nguyệt hoặc quan hệ tình dục. Họ có thể làm điều đó để cố gắng loại bỏ bất kỳ mùi âm đạo nào. Một số người có thể thử thụt rửa để giảm bớt các triệu chứng âm đạo như ngứa và tiết dịch bất thường. Một số người cũng có thể nghĩ rằng thụt rửa có thể giúp họ tránh thai hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tại sao nên ngừng làm việc đó?

Ảnh minh họa: Internet Thụt rửa không tốt, thay vào đó có hại. Nó làm xáo trộn toàn bộ quần xã sinh vật trong âm đạo của bạn bằng cách tiêu diệt vi khuẩn tốt. Nó cũng có thể phá vỡ nồng độ pH trong âm đạo, điều này có thể khiến bạn cảm thấy ngứa hoặc dẫn đến cảm giác nóng rát. Nhiễm trùng và các vấn đề phụ khoa Thụt rửa có thể khuyến khích nhiễm trùng di chuyển xa hơn lên tử cung. Nó có thể gây nhiễm trùng nấm men hoặc khô âm đạo. Thay đổi sự cân bằng bình thường của vi khuẩn âm đạo do thụt rửa có thể dẫn đến nhiễm khuẩn âm đạo. Nó cũng có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh viêm vùng chậu (PID) do vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục và viêm cổ tử cung, dẫn đến kích ứng, viêm, ngứa và đau. Âm đạo là cơ quan tự làm sạch Ảnh minh họa: Internet Âm đạo là một cơ quan tự làm sạch với vi khuẩn tốt và không cần nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác để rửa hoặc chà từ bên trong. Làm như vậy có thể phá vỡ sự cân bằng pH của âm đạo. Hãy làm điều này thay vì thụt rửa Mặc dù bạn không bao giờ nên thụt rửa, nhưng điều quan trọng là phải làm sạch các bộ phận bên ngoài của cơ quan sinh dục bằng xà phòng nhẹ và nước. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm thơm dưới đó. Ảnh minh họa: Internet Việc làm sạch cơ bản này hàng ngày có thể giúp loại bỏ mồ hôi, bụi bẩn và bất kỳ vi khuẩn xấu nào xung quanh cơ quan sinh dục của bạn. Ngoài ra, trong khi rửa âm đạo, hãy đảm bảo bạn lau từ trước ra sau để ngăn vi khuẩn từ vùng hậu môn xâm nhập vào âm đạo. Theo Times of India

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sai-lam-nay-khi-ve-sinh-vung-kin-cua-chi-em-coi-chung-ruoc-benh-vao-nguoi-ton-thuong-tu-cung-554391.html