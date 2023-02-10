Xuất hiện lưỡi nứt nẻ, tước máu vì thiếu 2 loại vitamin cực quan trọng này, bổ sung sớm kẻo hệ lụy đễn cả tim mạch

Sức khỏe 10/02/2023 13:32

Thiếu vitamin B12 và B9 sẽ là nguyên nhân cực nguy hiểm dẫn đên lưỡi bị đỏ và nứt mẻ, khiến việc ăn uống trở nên vô cùng khó khăn.

Vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho hoạt động lành mạnh tổng thể của cơ thể. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố như chế độ ăn uống không phù hợp hoặc các vấn đề sức khỏe dẫn đến các vấn đề về hấp thụ vitamin, bạn có thể không đáp ứng được nhu cầu vitamin của cơ thể.

Xuất hiện lưỡi nứt nẻ, tước máu vì thiếu 2 loại vitamin cực quan trọng này, bổ sung sớm kẻo hệ lụy đễn cả tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác, có thể bắt đầu phản ánh thông qua các loại thay đổi đáng chú ý khác nhau đối với ngoại hình của chúng ta. Một dấu hiệu như vậy là lưỡi bìu, nứt lưỡi.

Lưỡi bìu là gì?

Xuất hiện lưỡi nứt nẻ, tước máu vì thiếu 2 loại vitamin cực quan trọng này, bổ sung sớm kẻo hệ lụy đễn cả tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tình trạng này, lưỡi trông giống như bộ phận sinh dục nam, như tên cho thấy. Nó có thể bị nhăn, nứt và có rãnh. Mức độ nghiêm trọng của sự xuất hiện của nó dao động từ người này sang người khác. Tình trạng này có thể xảy ra do thiếu vitamin B12, vitamin B9 (folate) và ferritin (một loại protein dự trữ sắt).

Các vết nứt sâu trên lưỡi có thể dẫn đến việc tích tụ thức ăn trong các rãnh, điều này có thể gây khó chịu. Nó cũng có thể dẫn đến cảm giác nóng rát nếu bạn ăn thứ gì đó cay. Nên tránh các loại thực phẩm có múi và nhiều gia vị.

Phải làm gì nếu bị nứt lưỡi

Xuất hiện lưỡi nứt nẻ, tước máu vì thiếu 2 loại vitamin cực quan trọng này, bổ sung sớm kẻo hệ lụy đễn cả tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là phải duy trì vệ sinh răng miệng tốt trong trường hợp lưỡi bìu. Nếu bạn nghĩ mình bị lưỡi bìu, hãy nhờ nha sĩ tư vấn. Chải lưỡi có thể giúp xử lý lưỡi bìu. Thay đổi chế độ ăn uống của bạn cũng có thể làm tăng lượng vitamin của bạn, trong trường hợp dấu hiệu là do thiếu hụt.

Thực phẩm giàu vitamin B12

Xuất hiện lưỡi nứt nẻ, tước máu vì thiếu 2 loại vitamin cực quan trọng này, bổ sung sớm kẻo hệ lụy đễn cả tim mạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chúng bao gồm thịt bò, gan, thịt gà, cá, trứng, sữa, bơ, pho mát, ngũ cốc ăn sáng tăng cường và chiết xuất men. Các chất bổ sung ở dạng viên cũng có thể được dùng nếu chế độ ăn uống không đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

Cách khắc phục tình trạng thiếu vitamin B9

Vitamin B9, còn được gọi là folate, có thể được tìm thấy trong cải bruxen, đậu xanh, đậu tây và các loại rau lá xanh như bắp cải, cải xoăn, rau ngót và rau bina. Viên axit folic cũng có thể được sử dụng để khôi phục mức folate.

Xuất hiện lưỡi nứt nẻ, tước máu vì thiếu 2 loại vitamin cực quan trọng này, bổ sung sớm kẻo hệ lụy đễn cả tim mạch - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hãy tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ trước khi dùng bất kỳ chất bổ sung nào. Ngoài lưỡi nhăn nheo, thiếu folate có thể dẫn đến mệt mỏi cực độ, thiếu năng lượng, tê cóng, đau lưỡi, loét miệng, yếu cơ và rối loạn thị lực. Cũng có thể có các vấn đề tâm lý như nhầm lẫn, trầm cảm và các vấn đề về trí nhớ, sự hiểu biết và phán đoán. Nó cũng có thể dẫn đến các biến chứng với bệnh tim, chẳng hạn như suy tim, vô sinh tạm thời và các vấn đề khi mang thai.

Theo Times of India

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