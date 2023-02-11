Người phụ nữ 30 tuổi mất thị lực vì hội chứng thị giác trên smartphone: Cảnh báo khi ánh sáng xanh hủy hoại mắt!

Sức khỏe 11/02/2023 08:53

Bảo vệ thị lực rất quan trọng, đặc biệt là trong cuộc sống công nghệ số, khi mắt đang phải 'gồng mình' hàng ngày trước máy tính và điện thoại.

Người phụ nữ 30 tuổi mất thị lực vì hội chứng thị giác trên smartphone: Cảnh báo khi ánh sáng xanh hủy hoại mắt! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù tất cả chúng ta đều được thông báo rằng nhìn chằm chằm vào màn hình sẽ làm hỏng thị lực của chúng ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ bắt gặp một ví dụ thực tế nào cho đến khi Tiến sĩ Sudhir Kumar chia sẻ một trường hợp trên Twitter. Dòng tweet có chi tiết về việc một phụ nữ 30 tuổi bị suy giảm thị lực do sử dụng điện thoại thông minh trong thời gian dài, đã lan truyền chóng mặt.

Hội chứng thị giác điện thoại thông minh

Người phụ nữ 30 tuổi mất thị lực vì hội chứng thị giác trên smartphone: Cảnh báo khi ánh sáng xanh hủy hoại mắt! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Sudhir Kumar, người có tài khoản Twitter có tên @hyderabaddoctor, đã đưa lên Twitter một trường hợp điển hình của tác hại từ điện thoại. "Manju 30 tuổi có các triệu chứng suy giảm thị lực nghiêm trọng trong một năm rưỡi. Điều này bao gồm nhìn thấy vật thể bay lơ lửng, ánh sáng lóe lên, đường ngoằn ngoèo tối tăm và đôi khi không thể nhìn hoặc tập trung vào các vật thể", ông viết và giải thích tình trạng này trong một loạt các tweet. Sau khi xem xét lịch sử của cô ấy, anh ấy phát hiện ra rằng cô ấy mắc hội chứng thị lực trên điện thoại thông minh hoặc SVS. Cô sử dụng điện thoại thông minh vài giờ mỗi ngày và cũng sử dụng nó hơn 2 giờ khi tắt đèn.

Sự chẩn đoán

"Có những lúc cô ấy không thể nhìn thấy gì trong vài giây. Điều này xảy ra chủ yếu vào ban đêm khi cô ấy thức dậy để đi vệ sinh. Cô ấy đã được một chuyên gia về mắt đánh giá và kết quả đánh giá chi tiết là bình thường. Cô ấy được giới thiệu tới bệnh viện để loại trừ nguyên nhân thần kinh," ông viết. "Tôi đã xem lại lịch sử. Các triệu chứng bắt đầu xuất hiện sau khi cô ấy bỏ công việc thẩm mỹ viện để chăm sóc đứa con khuyết tật đặc biệt của mình. Cô ấy có một thói quen mới là xem điện thoại thông minh của mình vài giờ mỗi ngày, trong đó có hơn 2 giờ vào ban đêm khi đã tắt đèn". 

SVS là gì?

Bác sĩ giải thích, hội chứng thị lực trên điện thoại thông minh xảy ra do sử dụng máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng trong thời gian dài. Điều này có thể vô hiệu hóa sức mạnh tầm nhìn của đôi mắt. Đây còn được gọi là hội chứng thị giác máy tính hoặc hội chứng thị giác kỹ thuật số.

Người phụ nữ 30 tuổi mất thị lực vì hội chứng thị giác trên smartphone: Cảnh báo khi ánh sáng xanh hủy hoại mắt! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Sudhir cho biết, ông đã tư vấn cho người phụ nữ và giải thích cho cô ấy "nguyên nhân có thể khiến cô ấy bị suy giảm thị lực và đề nghị cô ấy hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại thông minh."

"Tôi đã không yêu cầu bất kỳ cuộc điều tra nào cũng như không kê đơn bất kỳ loại thuốc nào (mặc dù Manju đã yêu cầu, vì cô ấy lo lắng)," anh ấy viết trong tweet.

"Manju lo lắng vì cô ấy sợ có điều gì đó nguy hiểm với dây thần kinh não bộ của mình nhưng cuối cùng đã quyết tâm thực hiện hành động khắc phục. Cô ấy nói, thay vì giảm thiểu, tôi sẽ ngừng nhìn vào màn hình điện thoại thông minh, trừ khi thực sự cần thiết. Trong mọi trường hợp, việc sử dụng điện thoại của tôi là để giải trí

Tầm nhìn của cô ấy được cải thiện sau 1 tháng

Tiến sĩ Sudhir nói, sau một tháng xem xét, thị lực kém của người phụ nữ đã hết. Cô ấy đã phải chịu đựng nó trong 18 tháng qua. "Sau 1 tháng xem xét, Manju hoàn toàn ổn. Chứng suy giảm thị lực trong 18 tháng của cô ấy đã biến mất. Bây giờ, thị lực của cô ấy bình thường, không nhìn thấy bất kỳ đốm sáng hay tia sáng nào. Hơn nữa, tình trạng mất thị lực tạm thời vào ban đêm của cô ấy cũng dừng lại. Sự nghi ngờ của chúng tôi đã được chứng minh là đúng," ông viết trên Twitter.

Người phụ nữ 30 tuổi mất thị lực vì hội chứng thị giác trên smartphone: Cảnh báo khi ánh sáng xanh hủy hoại mắt! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc chuỗi tweet dài đã có 124,9 nghìn lượt xem cho đến nay, Tiến sĩ Sudhir kêu gọi mọi người tránh nhìn lâu vào màn hình của các thiết bị kỹ thuật số, vì nó có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng và vô hiệu hóa liên quan đến thị lực.

Anh ấy khuyên bạn nên nghỉ 20 giây sau mỗi 20 phút, nhìn vào một vật cách xa 20 feet (6 mét).

Theo Times of India

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