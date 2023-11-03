Thời điểm tốt nhất để đo huyết áp trong ngày mà ai cũng cần phải biết để tránh nguy cơ đột tử bất ngờ

Sức khỏe 03/11/2023 11:50

Đo huyết áp vào hai thời điểm này là rất quan trọng để xem liệu chúng ta có đang mắc bệnh hay không.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng

Khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng, dây thần kinh giao cảm ta bị kích thích. Lúc này huyết áp sẽ tăng cao, đây là thời điểm huyết áp đạt đỉnh đầu tiên trong ngày nên việc đo huyết áp vào thời điểm này rất chính xác.

Huyết áp buổi sáng là kết quả đo huyết áp tại nhà trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy vào buổi sáng, trước khi uống thuốc và trước khi ăn sáng.

Nếu kết quả đo huyết áp buổi sáng sớm trong nhiều lần là rất tốt thì có thể loại trừ khả năng cao huyết áp.

Thời điểm tốt nhất để đo huyết áp trong ngày mà ai cũng cần phải biết để tránh nguy cơ đột tử bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì trong giai đoạn cao điểm huyết áp, huyết áp của bạn là bình thường và về lý thuyết thì không có thời điểm nào khác tốt hơn buổi sáng sớm như vậy.

Nếu huyết áp buổi sáng của bạn đo nhiều lần không bình thường, thậm chí rất cao thì thường cho thấy bạn bị huyết áp cao.

Cho nên phải chú ý đến huyết áp buổi sáng, vì đây là thời điểm có tỷ lệ đột tử cao, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các bệnh khác. Huyết áp tăng cao vào buổi sáng, là yếu tố quan trọng thúc đẩy các biến cố về tim mạch và mạch máu não.

Đối với nhóm người phát hiện huyết áp tăng cao, không chỉ nên đo huyết áp buổi sáng mà còn cần đo huyết áp buổi tối.

Trước khi đi ngủ

Đặc điểm dao động huyết áp của người khỏe mạnh là huyết áp trong ngày cao hơn huyết áp vào buổi tối, thông thường huyết áp buổi tối giảm khoảng 10%-20% so với huyết áp ban ngày.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhiều người lớn tuổi huyết áp buổi tối có thể cao hơn huyết áp ban ngày.

Thời điểm tốt nhất để đo huyết áp trong ngày mà ai cũng cần phải biết để tránh nguy cơ đột tử bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, trước khi đi ngủ, cũng cần đo huyết áp để kiểm tra. Nếu bạn phát hiện huyết áp tăng cao vào thời điểm này, thì có thể xem đó là tình trạng huyết áp cao, vì huyết áp trước khi đi ngủ không nên quá cao, nhưng của bạn lại cao, thì điều đó cho thấy bạn bị huyết áp cao.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí "JAMP" đã phát hiện rằng, so với những người có đặc điểm dao động huyết áp bình thường, những bệnh nhân huyết áp ban đêm cao hơn ban ngày, có nguy cơ mắc các biến cố về tim như nhồi máu cơ tim và suy tim tăng 48% .

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