Ung thư không được điều trị sau khi phát hiện, bác sĩ nói ra sự thật nguy hiểm  khiến ai cũng “e dè”

Sức khỏe 02/11/2023 16:56

Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm nhưng nếu đã phát hiện mà không điều trị thì khả năng nguy hiểm đến tính mạng là rất cao.

Khả năng tự chăm sóc cuộc sống bị mất đi

Nếu ung thư không được điều trị kịp thời, khối u sẽ tiếp tục phát triển, lan rộng và cuối cùng sẽ xâm lấn các mô, cơ quan xung quanh.

Khi phát triển có thể chèn ép dây thần kinh, mạch máu, đường tiêu hóa và các cơ quan quan trọng khác, gây đau đớn, chảy máu, nhiễm trùng và các triệu chứng khác.

Ung thư không được điều trị sau khi phát hiện, bác sĩ nói ra sự thật nguy hiểm  khiến ai cũng “e dè” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, ung thư còn có thể gây ra một số biến chứng nghiêm trọng như ung thư phổi có thể gây suy hô hấp, ung thư dạ dày có thể gây xuất huyết tiêu hóa, ung thư gan có thể gây bệnh não gan, các biến chứng này có thể làm tình trạng bệnh lý nặng thêm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. .

Ngoài ra, việc điều trị ung thư không kịp thời có thể dẫn đến mất khả năng tự chăm sóc bản thân, khi tình trạng trở nên trầm trọng hơn, người bệnh có thể phải nằm trên giường nghỉ ngơi hoặc thậm chí cần người khác chăm sóc cuộc sống hàng ngày.

Điều này không chỉ gây ra nhiều bất tiện cho người bệnh mà còn tạo gánh nặng nặng nề cho gia đình và xã hội.

Đau khắp cơ thể

Nếu “ung thư” sau khi phát hiện không được điều trị, cơ thể sẽ trải qua một quá trình vô cùng đau đớn.

Tế bào ung thư sẽ lan rộng trong cơ thể, phá hủy các mô và cơ quan bình thường, gây ra đau đớn và khó chịu. Khi tình trạng bệnh trở nên nặng nề, đau đớn sẽ dần sâu hơn và có thể lan tỏa khắp cơ thể.

Cảm giác đau thường chỉ giới hạn ở phần cơ thể bị bệnh và các mô xung quanh. Tuy nhiên, nếu sau khi phát hiện ung thư, lựa chọn từ bỏ điều trị, tế bào ung thư có thể nhanh chóng lan rộng đến các cơ quan khác và các mô xung quanh, gây ra tổn thương không thể phục hồi cho những cơ quan này.

Trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư, các tế bào ung thư có thể lan rộng khắp cơ thể như cháy rừng, gây ra những cơn đau dữ dội khắp cơ thể.

Cơn đau này có thể khác nhau ở mỗi người. Một số người có thể cảm thấy đau âm ỉ hoặc ngứa ran, trong khi những người khác có thể cảm thấy đau dữ dội liên tục.

Hội chứng suy mòn do ung thư (Cachexia) sẽ xảy ra

Nếu không điều trị, ung thư có thể tiến triển thành khối u lớn hơn và lan sang các bộ phận khác trong cơ thể. Khi tình trạng trở nên trầm trọng hơn, người bệnh có thể gặp nhiều triệu chứng khác nhau như đau nhức, mệt mỏi, sốt, sụt cân,…

Ung thư không được điều trị sau khi phát hiện, bác sĩ nói ra sự thật nguy hiểm  khiến ai cũng “e dè” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những triệu chứng này có thể dần dần trở nên nặng hơn, làm cho tình trạng sức khỏe của người bệnh ngày càng suy yếu.

Cuối cùng, ung thư có thể gây ra tình trạng hủy hoại sức khỏe nghiêm trọng, gọi là “hội chứng suy mòn do ung thư”, trong đó cơ thể trở nên rất yếu đuối và các chức năng cơ quan suy giảm. Người bệnh có thể tử vong do hội chứng này.

Vì vậy, việc điều trị cần được tiến hành càng sớm càng tốt sau khi phát hiện ung thư. Mục đích của việc điều trị là kiểm soát sự phát triển và lan rộng của khối u, giảm triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Suy nội tạng

Ung thư là một căn bệnh nghiêm trọng, nếu không được điều trị có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và hệ thống khác nhau trong cơ thể. Theo thời gian, ung thư có thể lan sang các bộ phận khác của cơ thể và dẫn đến suy nội tạng.

Ung thư gây tổn hại đến hệ thống miễn dịch của cơ thể, một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Tuy nhiên, khi ung thư xuất hiện, chức năng của hệ thống miễn dịch bị hạn chế, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng và mắc nhiều bệnh tật.

Khi ung thư lây lan và phát triển, nó sẽ chèn ép và làm tổn thương các cơ quan khác nhau trong cơ thể.

Điều này khiến các cơ quan dần mất đi chức năng, cuối cùng dẫn đến suy nội tạng. ví dụ như nếu ung thư áp lực lên gan hoặc thận, nó sẽ làm mất chức năng của những cơ quan này, gây thêm vấn đề sức khỏe cho cơ thể.

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Từ khóa:   ung thư sức khỏe điều trị

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