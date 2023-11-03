Có 5 cách mà bác sĩ đặc biệt chỉ ra để càng về già chúng ta càng giảm sự lo lắng sau khi uống rượu

Sức khỏe 03/11/2023 11:10

Các chuyên gia đã chia sẻ các cách để sau khi uống rượu chúng ta không còn cảm giác lo lắng hoặc nôn nao đặc biệt khi càng về già.

Chăm sóc cơ thể của bạn về mặt thể chất

Ngoài cảm giác lo lắng, bạn còn có thể cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau (điều này cũng có thể khiến sức khỏe tinh thần của bạn trở nên tồi tệ hơn).

Chăm sóc bản thân là rất quan trọng. Teri Wilder , cố vấn sức khỏe tâm thần, khuyên bạn nên nghỉ ngơi, bù nước và ăn những thực phẩm thoải mái, dễ tiêu hóa.

Josh New, giám đốc lâm sàng tại Renewal Lodge by Burning Tree ở Texas, cũng khuyến khích bổ sung thêm thực phẩm giàu chất dinh dưỡng vào bữa ăn của bạn để “giúp cơ thể phục hồi các chất dinh dưỡng quan trọng đã cạn kiệt sau một đêm uống rượu”.

Có 5 cách mà bác sĩ đặc biệt chỉ ra để càng về già chúng ta càng giảm sự lo lắng sau khi uống rượu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, ớt chuông có nhiều nước và chất chống oxy hóa, còn dâu tây có nhiều nước, chất xơ và vitamin C.

Ông giải thích: “Bổ sung đủ nước là điều quan trọng, vì mất nước sẽ chỉ khiến tình trạng lo lắng trở nên trầm trọng hơn”.

Hãy thư giãn

Bạn có thể giúp cơ thể thư giãn bằng cách nào khác? Wilder khuyên bạn nên tắm nước ấm, nghe nhạc êm dịu, đi dạo bên ngoài, mát-xa, tập thở sâu, thư giãn cơ bắp dần dần, sử dụng tinh dầu và cho mắt nghỉ ngơi trong phòng tối.

Chuyên gia New cũng là người yêu thích các bài tập thở. Ông New cho biết: “Nếu sự lo lắng vẫn tiếp diễn, người ta có thể dành thời gian để thực hành một số bài tập thở cơ bản, chẳng hạn như thở hộp… hoặc bất kỳ kỹ thuật thở nào khác mà cá nhân đó có thể biết”.

“Điều này sẽ giúp giữ vững tinh thần của một cá nhân và điều chỉnh cảm giác hoảng sợ đó”, ông nói thêm.

Tiếp cận những người thân yêu đáng tin cậy

Đưa vào hệ thống hỗ trợ của bạn thường là một bước đi thông minh. Wilder khuyến khích: “Hãy nói chuyện với bạn bè hoặc gia đình về sự lo lắng của bạn hoặc điều gì khiến bạn lo lắng. Hãy để họ nói chuyện và giúp bạn giảm bớt lo lắng khi bạn tập trung đánh giá tình hình hiện tại của mình”.

Có 5 cách mà bác sĩ đặc biệt chỉ ra để càng về già chúng ta càng giảm sự lo lắng sau khi uống rượu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

New nói thêm rằng việc nói chuyện với người khác cũng có thể giúp bạn cảm thấy được hỗ trợ và bớt cô đơn hơn. Nếu bạn đã từng nhận được sự động viên như vậy trước đây thì bạn sẽ biết cảm giác đó tuyệt vời đến thế nào.

Lưu ý, nếu không có ai nghe máy, hãy xem xét gọi cho một đường dây nóng, đó là một đường dây khẩn cấp nhưng dành cho những người chỉ cần sự an ủi.

Hãy tự thương yêu mình

Mặc dù việc nhận được tình yêu của người khác sẽ có ý nghĩa nhưng việc nhận được tình yêu và sự hiểu biết của chính chúng ta cũng rất quan trọng

“Hãy cố gắng không quá suy nghĩ hoặc tập trung quá nhiều vào những điều gây lo lắng cho bạn. Cố gắng không tập trung vào hành động của bạn khi sử dụng rượu và đừng tự trách móc bản thân vì bất kỳ sai lầm nào mà bạn có thể đã mắc phải trong thời gian đó”, Wilder nói.

Hãy thực hành phương pháp Mindfulness (khi một người tập trung toàn bộ cảm xúc, cảm giác và suy nghĩ của mình vào một sự vật, sự việc mà không có bất kỳ phán xét gì)

Đây là một mẹo nên thử nếu bạn không thể ngừng suy ngẫm. Wilder khuyên bạn nên chuyển hướng tâm trí của mình. Cô nói: “Sử dụng mindfulness để tập trung vào các giác quan của bạn và điều chỉnh chúng theo những gì đang xảy ra xung quanh bạn có thể là một công cụ nền tảng hữu ích giúp bạn lùi bước”.

Nếu uống ít hơn và những lời khuyên này không giúp ích gì hoặc thậm chí nếu có thì cách tốt nhất của bạn là gì?

New cho biết: “Nhìn chung, nếu lo lắng vẫn tiếp diễn và là lý do khiến bạn tiếp tục uống rượu, bạn nên luôn tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia để được đánh giá xem liệu các dịch vụ chuyên nghiệp có thể mang lại lợi ích cho bạn hay không”.

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Từ khóa:   sức khỏe uống rượu lo lắng

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