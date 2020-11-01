Thịt ếch có tác dụng gì? Ăn thịt ếch nhiều có tốt không?

Thịt ếch có tác dụng gì ? Thịt ếch có màu trắng, nhiều nạc, thịt có độ mềm ngọt, sớ thịt dai, chắc, khi chế biến có mùi thơm dịu nhẹ, thoảng vị đặc trưng với rất nhiều món ăn ngon hấp dẫn từ cháo, ếch chiên bơ, ếch xào chuối...

Thịt ếch có tác dụng gì ? Có thể bạn chưa biết, thịt ếch không chỉ là món ăn ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe . Không những vậy, trong đông y còn sử dụng thịt ếch trong những bài thuốc trị bệnh với độ lành tính cao. Vậy cụ thể ăn thịt ếch có lợi như thế nào, ăn bao nhiêu là hợp lý? Hãy tìm hiểu những thông tin hữu ích ngay tại bài viết này nhé!

Không những thế, trong thịt ếch còn chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu cần thiết cho sức khỏe. Vậy cụ thể trong thịt ếch có chất gì ?

- Nước: 75 gram

- Protit: 20 gram

- Lipit: 1,1 gram

- Tro: 3,9 gram

- Photpho: 159 mg

- Canxi: 22 gram

- Sắt: 1,3 mg

- Vitamin B1: 0,04 mg

- Vitamin B12: 0,22 mg

- Vitamin PP: 2,1 mg

- Năng lượng: Khoảng 73 calo

Ăn thịt ếch có tốt không? Như vậy, thịt ếch chứa nhiều dinh dưỡng, là một loại thực phẩm lý tưởng cho sức khỏe, rất tốt cho sự phát triển toàn diện của bé nhờ nguồn dưỡng chất tuyệt vời. Riêng đối với người trưởng thành, ăn thịt ếch vẫn có thể yên tâm kiểm soát tốt cân nặng mà không sợ vấn đề tăng cân quá đà.

Thịt ếch trong đông y có tác dụng gì?

Theo đông y, ếch còn được gọi là điền kê (gà đồng), thịt ếch có vị ngọt, tính hàn, không độc có tác dụng rất tốt trong việc bồi bổ cơ thể, lợi tiểu, giúp cải thiện giấc ngủ. Đặc biệt có tác dụng rất tốt dùng cho trẻ em suy dinh dưỡng và người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sau khi ốm.

Trong đông y thịt ếch còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt

Đồng thời, ăn thịt ếch còn có tác dụng thanh nhiệt cơ thể, cải thiện phản ứng sưng độc do bị nhiệt kết tụ bằng các bài thuốc bồi đắp và còn là món ăn bồi dưỡng cơ thể cho phụ nữ sau sinh mau lấy lại sức.

Nếu trẻ nhỏ gặp tình trạng ra mồ hôi trộm, hay bị ho, chán ăn thì dùng thịt ếch để chế biến thành các món ăn phù hợp với độ tuổi của trẻ, nên lấy phần thịt nạc ở đùi sẽ giúp bé dễ tiêu hoá, hạn chế mắc xương và cải thiện được tình trạng bệnh rất tốt.

Tác dụng của thịt ếch đối với sức khỏe theo giá trị dinh dưỡng

Thịt ếch giàu protein

Thịt ếch có tác dụng gì? Nhờ vào nguồn protein động vật dồi dào và hàm lượng chất dinh dưỡng cao, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thịt ếch giàu protein tốt cho hệ cơ bắp

Đặc biệt protein sẽ là nguồn dưỡng chất không thể thiếu cho sự phát triển khoẻ mạnh của cơ bắp, có khả năng tái tạo những tế bào cũ, bị hư hỏng và thúc đẩy quá trình hình thành tế bào mới. Thịt ếch là loại thực phẩm không thể bỏ qua đối với bệnh nhân tiểu đường giúp phục hồi vết thương nhanh chóng.

Ngừa thiếu máu

Thịt ếch không chỉ giàu protein mà ở phần chân ếch còn chứa rất nhiều chất sắt, có khả năng giúp ngăn ngừa được tình trạng thiếu máu, điều hoà lượng máu một cách hiệu quả.

Vì thế, đối với những người bệnh thiếu máu, dễ bị chóng mặt, hoa mắt thì ăn thịt ếch cũng là cách bổ sung dưỡng chất và ngăn ngừa tình trạng này tốt nếu kiên trì sử dụng.

Bổ sung món ăn từ thịt ếch vào khẩu phần ăn giúp ngăn ngừa thiếu máu

Ngoài ra, chất sắt và kali có nhiều trong thịt ếch có tác dụng tốt đối với hệ tim mạch, thúc đẩy tim làm việc hiệu quả hơn và giảm thiểu nguy cơ xảy ra những bệnh lý tim mạch, nhất là tình trạng đau tim, đột quỵ đe doạ rất lớn đối với sức khoẻ.

Ngăn ngừa ung thư

Theo nghiên cứu của giáo sư Chris Shaw đã phát hiện ra được trong thịt ếch có 2 loại protein vô cùng đặc biệt có khả năng ức chế được sự phát triển của những mạch máu trên tế bào ung thư và đồng thời giúp tiêu diệt khối u ung thư, giúp hỗ trợ tốt trong việc đối phó lại bệnh ung thư, đem lại tín hiệu tức cực trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh.

Tăng cường nhận thức

Một điều bất ngờ về việc ăn thịt ếch có tác dụng gì đó chính là giúp tăng cường khả năng nhận thức. Ở phần thịt đùi ếch có chứa axit béo omega 3 rất tốt cho não bộ, cải thiện trí nhớ, thúc đẩy nhận thức, từ đó là giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh bệnh Alzheimer thường gặp ở người lớn tuổi.

Những công dụng tuyệt vời của thịt ếch đối với sức khoẻ

Vì thế, thường xuyên bổ sung thịt ếch với khẩu phần thích hợp, thay đổi luân phiên nhóm thực phẩm chứa axit béo omega 3 là cách giúp cơ thể tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả.

Ổn định huyết áp

Ăn thịt ếch là cách bổ sung natri cho cơ thể vô cùng hiệu quả. Trong khoảng 100gr thịt đùi ếch có đến 58 gr natri. Nhờ vào nguồn natri này sẽ giúp duy trì lượng chất lỏng trong cơ thể, tăng cường sự co cơ và giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định.

Có đặc tính kháng sinh

Không chỉ thịt ếch mà những chất bám trên da ếch có khả năng làm ức chế sự sản sinh và phát triển của vi khuẩn, giúp cơ thể ngăn ngừa sự tấn công của những loại vi trùng dẫn đến bệnh.

Đây là một tác dụng tuyệt vời đã được nhóm nghiên cứu từ các trường đại học thuộc các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã công bố rằng trong da ếch có những chất có lợi có giá trị cao, được dùng làm kháng sinh.

Ăn thịt ếch như thế nào là an toàn

Mặc dù thịt ếch đem lại giá trị dinh dưỡng cao, nhưng cũng cần lưu ý một số điều khi sử dụng thịt ếch.

Vì đặc tính của ếch sống ở điều kiện tự nhiên, trong môi trường đồng ruộng nên tỷ lệ trong ếch có lẫn cả ấu trùng sán khá cao, chiếm khoảng 75%. Bởi vì ấu trùng có màu trắng, thường nằm lẫn vào thịt nên nếu không chú ý kỹ rất khó phát hiện ra.

Những lưu ý quan trọng khi ăn thịt ếch

Nếu quá trình chế biến thịt ếch không đảm bảo, thịt chưa được nấu chín kỹ sẽ tạo điều kiện cho những loại ấu trùng này theo đường ăn uống đi vào cơ thể, di chuyển đến các bộ phận và bắt đầu phát triển gây ra những bệnh lý vô cùng nguy hiểm.

Vậy làm thế nào để ăn thịt ếch an toàn nhất? Chúng ta vẫn có thể bổ sung nhiều dưỡng chất từ thịt ếch với những món ăn hấp dẫn cho gia đình, chỉ cần chú ý cách chế biến đảm bảo an toàn.

Đối với ếch mua về, cần làm sạch phần ruột, nên tách bỏ những đường gân chỉ trên đùi ếch để hạn chế những ấu trùng giun sán ký sinh. Đặc biệt nhất chỉ nên ăn thịt ếch đã nấu chín kỹ.

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Ăn thịt ếch bao nhiêu là hợp lý?

Dù cho ăn thịt ếch giúp cơ thể khoẻ mạnh, nhưng chúng ta cần đa dạng các nhóm thực phẩm không nên quá lạm dụng thịt ếch ăn quá nhiều chỉ trong một bữa hay ăn liên tục, mới đem lại hiệu quả cao và giúp cơ thể hấp thụ tốt những chất dinh dưỡng một cách tối ưu nhất.

Đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, vì sức đề kháng của bé vẫn còn khá yếu, trong thịt ếch lại có nguy cơ nhiễm các loại giun sán nên rất dễ gây ra các về đường tiêu hoá ở trẻ.

Bên cạnh đó, do thịt ếch có tính hàn, nên đối với những người đang cảm sốt hay bị tỳ hư không nên ăn những món ăn có thịt ếch khi đang bệnh để hạn chế những ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ do lúc này sức đề kháng vẫn còn yếu.

Thịt ếch có tác dụng gì? Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã biết thêm những công dụng tuyệt vời về nguồn dưỡng chất mà thịt ếch đem lại. Chỉ cần một vài lưu ý nhỏ trong cách chế biến và không quá lạm dụng thịt ếch thì thịt ếch quả là một thực phẩm tuyệt vời với nhiều món ăn hấp dẫn để chiêu đãi cho cả nhà!