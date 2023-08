Hé lộ bí mật gan ngỗng có tác dụng gì đối với sức khoẻ?

Lý giải cho điều này, người Ai Cập cổ đại đã đề cập đến như sau: Do ngỗng có tập tính sống di cư nên chúng có thói quen dự trữ một lượng lương thực rất lớn ở cổ của mình trong suốt quá trình di chuyển để đảm bảo sinh tồn.

Nhờ đó mà một lượng lớn chất béo đã được tích trữ dần và chuyển hoá đến gan. Đây cũng chính là lý do vì sao gan ngỗng lại to hơn rất nhiều so với loại gia cầm khác và chứa nhiều chất dinh dưỡng.

Gan ngỗng có giá trị dinh dưỡng cao

Về giá trị dinh dưỡng đối với gan ngỗng tươi khá hạn chế, nhưng qua quá trình chế biến thành pate gan ngỗng có chứa một lượng nhỏ rượu vang trắng, thông tin thành phần dinh dưỡng đã được cụ thể hoá như sau:

- 130 calo

- Protein: 3gr

- Chất béo: 12 gram

- Carb: 1 gram

- Vitamin B12: 111%

- Vitamin A: 12%

- Acid pantothenic, riboflavin: 7%

- Đồng: 5%

- Sắt: 5%

- Phốt pho: 5%

Mặc dù rượu vang trắng có khả năng làm thay đổi một số hàm lượng dinh dưỡng có trong gan ngỗng, nhưng không ảnh hưởng đến lượng vitamin, khoáng chất cùng chất béo.

Ăn gan ngỗng có tốt không? Như vậy thông qua giá trị dinh dưỡng của gan ngỗng đã dần hé lộ tác dụng gan ngỗng đối với sức khỏe con người nhờ vào dưỡng chất có lợi, lượng calo dồi dào giúp ngăn tăng sức đề kháng, ngăn ngừa được nhiều vấn đề liên quan đến bệnh lý.

Công dụng của gan ngỗng đối với sức khỏe con người

Bổ mắt

Nhờ vào hàm lượng vitamin A dồi dào có trong gan ngỗng được đánh giá cao hơn so với những thực phẩm khác như trứng và sữa, chính vì thế gan ngỗng được xem là một cách tăng cường thị lực an toàn bằng thực phẩm.

Ăn gan ngỗng giúp bổ mắt

Không những vậy ăn gan ngỗng còn có khả năng ngăn ngừa những bệnh lý về giác mạc như tình trạng mỏi mắt, khô mắt, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo và phát triển những tế bào khỏe mạnh trong cơ thể một cách nhanh chóng.

Bổ máu

Đối với những người suy nhược, thiếu máu, thường xuyên chóng mặt, xây xẩm mặt mày thì gan ngỗng là một món ăn bổ máu nên bổ sung ngay vào khẩu phần ăn hằng ngày.

Thành phần của gan ngỗng ngoài chất béo còn chứa nhiều các khoáng chất, dưỡng chất, đa dạng các loại vitamin cần thiết cho quá trình tái tạo máu nhanh chóng như vitamin D, vitamin B15, đồng, sắt, magie... khiến gan ngỗng trở thành một món ăn bổ máu tuyệt vời.

Kháng viêm

Gan ngỗng chứa hàm lượng calo và chất béo cao cùng những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin A, vitamin B12, sắt, đồng... sẽ giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất và chuyển hóa thành năng lượng trong cơ thể, thúc đẩy sản xuất nhiều tế bào hồng cầu khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, giảm được lượng cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó chống lại được sự tấn công những tác nhân gây bệnh.

Tìm hiểu ăn gan ngỗng có tác dụng gì?

Theo nhiều nghiên cứu, chất béo trong gan ngỗng rất đặc biệt, đó là sự kết hợp hoàn hảo và vô cùng tốt giữa chất béo bão hòa cùng với chất béo không bão hoà.

Trong gan ngỗng có chứa chất béo không bão hoà đơn được biết đến có đặc tính kháng viêm cực mạnh. Có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh lý tim mạch hay nhanh hồi phục vết thương giảm được tình trạng sưng viêm, đau đớn.

Ngăn ngừa ung thư

Theo công bố của hiệp hội ung thư Mỹ thì đồng có tính oxy hoá khá cao vì thế có khả năng chống lại bệnh ung thư vô cùng hiệu quả.

Gan ngỗng là món ăn bổ dưỡng có khả năng ngăn ngừa ung thư

Gan ngỗng là một trong những loại thực phẩm không chỉ chế biến thành những món ăn ngon hấp dẫn, lạ miệng mà còn chứa nhiều đồng trong thành phần. Vì thế ăn gan ngỗng là sẽ chống lại ung thư một cách tự nhiên, an toàn và hiệu quả mà ít ai ngờ đến.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Không chỉ đem đến lợi ích cho sức khoẻ mà gan ngỗng còn là một món ăn giàu giá trị dinh dưỡng đối với phụ nữ mang thai vừa tăng cường sức khỏe cho mẹ giúp chống lại những tác nhân gây bệnh vừa cung cấp nhiều dưỡng chất cho sự phát triển của bé nếu ăn với khẩu phần hợp lý.

Phụ nữ mang thai ăn gan ngỗng với khẩu phần phù hợp đem lại nhiều công dụng

Ngoài ra, trong giai đoạn thai kỳ, không ít mẹ bầu gặp phải tình trạng người mệt mỏi, căng thẳng, thường xuyên cáu gắt, mất tinh thần thì ăn những món ăn chế biến từ gan ngỗng là một cách thúc đẩy tinh thần một cách nhanh chóng, cải thiện được tâm trạng của mẹ bầu và tái tạo được nguồn năng lượng tích cực, tăng cường trí nhớ, cải thiện làn da, chống lão hoá rất hiệu quả.

Lưu ý khi ăn gan ngỗng

Hàm lượng dinh dưỡng cao trong gan ngỗng cũng phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp chăn nuôi vỗ béo khiến cho chúng tăng cân nhanh chóng và tích tụ mỡ. Gan ngỗng Pháp tươi hay sản phẩm pate gan ngỗng được xem là một trong những loại gan có giá trị dinh dưỡng cao nhất.

Tuy nhiên, để công dụng gan ngỗng phát huy tối đa, khi sử dụng gan ngỗng cũng cần lưu ý những vấn đề sau:

Không nên ăn quá nhiều gan ngỗng trong một bữa ăn vì có thể gây ra một số vấn đề về đường tiêu hoá như bị khó tiêu, đầy bụng, khó chịu, buồn nôn do hàm lượng chất béo quá cao trong gan ngỗng gây ra.

Đối với những người có cơ địa nhạy cảm, đặc biệt là phụ nữ mang thai khi ăn gan ngỗng tươi chế biến cần lưu ý kỹ tránh nấu ở nhiệt độ thấp hoặc không chín kỹ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Đồng thời cách bảo quản gan ngỗng cũng là một vấn đề cần được lưu ý, nên bảo quản ở nhiệt độ thích hợp theo hướng dẫn, tránh để gan ngỗng quá lâu mới sử dụng sẽ không tốt cho sức khỏe.

Phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều gan ngỗng trong 3 tháng đầu của thai kỳ sẽ không tốt cho sự phát triển của bé trong bụng mẹ mà còn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ, khiến mẹ dễ gặp tình trạng mệt mỏi.

Gợi ý cách làm món gan ngỗng áp chảo

Món ăn từ gan ngỗng từ lâu đã được nhắc đến như một phần không thể thiếu của ẩm thực Pháp và dần trở thành món ăn yêu thích của nhiều người trên khắp thế giới.

Món ăn đơn giản nhất mọi người có thể tự tay chế biến cho cả gia đình mình là gan ngỗng nướng hay áp chảo với độ béo ngậy cùng những hương vị đặc trưng tan dần trong miệng tạo một sức hút mãnh liệt khiến nhiều người si mê.

Tuy nhiên, ngoài gan ngỗng tươi thì nhiều người thường biết đến gan ngỗng nhiều hơn qua món pate gan ngỗng về sự tiện lợi, nhanh chóng thường được ăn kèm cùng bánh mì hoặc dùng chung với bánh quy sấy giòn tưởng quen mà lạ.

Cách làm gan ngỗng áp chảo bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- 240 gram gan ngỗng Pháp tươi

- 20ml dấm balsamic

- 20gram đường

- 100gram táo

- 100ml nước dùng nấu (từ xương bò, rau củ)

Gợi ý cách làm món gan ngỗng sốt táo đơn giản

Cách làm:

- Gan ngỗng mua về làm sạch, nêm một ít muối tiêu, sau đó đem áp chảo đến khi miếng gan trở màu vàng ươm.

- Táo rửa sạch, gọt vỏ bổ cau.

- Bắc chảo lên bếp, đợi nóng cho thêm một chút với dấm balsamic đã chuẩn bị sẵn vào chảo, chờ hỗn hợp ngả sang màu cánh gián thì nhanh tay bỏ táo vào, đảo đều, đồng thời giảm lửa.

- Cuối cùng cho nước dùng nâu và quế thanh vào đảo đều rồi đợi đến khi có mùi thơm thì nêm một ít muối tiêu, tắt bếp.

- Cho gan ngỗng ra dĩa, đổ sốt lên bề mặt, có thể trang trí thêm tùy sở thích.

Gan ngỗng có tác dụng gì? Hy vọng thông qua bài viết này đã giúp bạn biết thêm những công dụng tuyệt vời mà gan ngỗng đem lại cho sức khỏe cả gia đình. Bên cạnh đó, cần lưu ý không nên ăn quá nhiều và chế biến kỹ để gan ngỗng phát huy hiệu quả cao nhất và đảm bảo an toàn.