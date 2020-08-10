Người bị sốt xuất huyết nên ăn gì để mau hồi phục sức khỏe?

Vậy đâu là những món ăn tốt cho người bị sốt xuất huyết và đâu là những món nên kiêng trong thời gian bệnh? Hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết này nhé!

Người bị sốt xuất huyết nên ăn gì là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Khi bị sốt xuất huyết, để tăng cường sức khỏe , cần bổ sung chất dinh dưỡng một cách thích hợp sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh.

Khi bị sốt xuất huyết sẽ khiến người bệnh rơi vào tình trạng sốt cao, nhức mỏi, đau toàn thân. Nếu tình trạng trở nên nặng hơn sẽ làm giảm huyết áp, gây ra chảy máu, thậm chí dẫn đến tử vong.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm, do muỗi vằn là vật trung gian có chứa virus Dengue lây truyền sang người thông qua vết cắn.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm dẫn đến tình trạng sốt cao kéo dài

Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh sẽ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như:

- Sốt xuất huyết dẫn đến sốt cao, nóng toàn thân, đối với sốt xuất huyết nặng có thể lên đến 40 độ C khiến người bệnh rơi vào trạng thái nguy hiểm.

- Đau nhức xương khớp, đau cơ là những biểu hiện nổi bật mà sốt xuất huyết gây ra khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi và mất sức.

- Trong một số trường hợp, ngoài sốt cao và đau cơ, người bệnh còn bị buồn nôn, đau đầu và phát ban toàn thân gây khó chịu.

Người bị sốt xuất huyết nên ăn gì?

Như vậy, sốt xuất huyết nếu không được điều trị đúng cách rất dễ khiến người bệnh sốt cao kéo dài dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bên cạnh đó việc bổ sung chất dinh dưỡng hợp lý trong thời gian này rất quan trọng, để cơ thể kịp thời nạp đủ năng lượng chống lại bệnh.

Tìm hiểu người bị sốt xuất huyết nên ăn gì để nhanh chóng hồi phục

Người bị sốt xuất huyết nên ăn gì là một điều cực kỳ quan trọng mà mọi người cần biết để giúp hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

Bổ sung đủ nước

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu mà người thân chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết cần phải nhớ là cần bổ sung cho người bệnh đủ nước trước khi quan tâm về vấn đề bị sốt xuất huyết ăn gì nhanh hết bệnh.

Khi bị sốt xuất huyết sẽ dẫn đến tình trạng thúc đẩy nhanh quá trình bay hơi gây mất nước, nếu người bệnh không kịp thời bổ sung nước sẽ gây tình trạng thiếu hụt nước một cách nghiêm trọng.

Đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi cần được bổ sung khoảng 0,5 – 1l nước mỗi ngày, trẻ trên 5 tuổi là từ 1,5 – 2,5l nước, còn đối với người trưởng thành cần uống đủ từ 2,5 – 3l nước.

Ngoài ra có thể bổ sung thêm nước từ các loại nước ép trái cây, sữa tươi, canh rau... đặc biệt là nước chanh, cam giàu vitamin C sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng hiệu quả.

Bổ sung đủ nước là vấn đề rất quan trọng mà người bị sốt xuất huyết nên nhớ

Nước dừa cũng là một loại thực phẩm mà các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên sử dụng. Uống nước dừa giúp bổ sung chất điện giải và các khoáng chất có lợi cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết và cả giai đoạn đang hồi phục sau điều trị.

Theo nhiều nghiên cứu dùng lá đu đủ rất tốt cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết. Bạn có thể nghiền nát khoảng 2 lá đu đủ rồi lấy nước ép dùng mỗi ngày sẽ giúp tăng số lượng tiểu cầu, giúp bệnh từ từ thuyên giảm.

Cháo lỏng và súp

Bị sốt xuất huyết khiến người bệnh mất cảm giác ngon miệng, mệt mỏi không thèm ăn, đặc biệt là có cảm giác miệng đắng khó chịu. Chính vì thế cháo lỏng hoặc súp là những thực phẩm dễ nuốt và giúp cơ thể nhanh chóng hấp thụ được chất dinh dưỡng.

Bạn có thể nấu cháo kết hợp cùng các loại thịt, cá, thực phẩm giàu chất dinh dưỡng bằng cách xé nhuyễn nguyên liệu hoặc xay nhuyễn cùng cháo để cơ thể dễ tiêu hoá hơn.

Cháo lỏng giúp cơ thể dễ tiêu hoá tốt cho người bị sốt xuất huyết

Trong trường hợp người bị sốt xuất huyết là trẻ nhỏ vẫn đang bú sữa mẹ, thì mẹ cũng cần lưu ý cố gắng cho trẻ bú nhiều hơn ngày thường để kịp thời bổ sung chất.

Nếu trẻ đã có thể ăn dặm thì nên chế biến đa dạng các loại súp hoặc cháo lỏng giàu dưỡng chất để tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Ăn nhiều rau quả

Khi bị sốt xuất huyết nên ăn gì? Câu trả lời chính là đừng quên bổ sung chất dinh dưỡng từ rau xanh ,và củ quả.

Trong rau quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch và sức khỏe chống lại bệnh tật.

Những loại rau xanh rất tốt cho người bị sốt xuất huyết nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày như rau thuộc họ nhà cải, rau mồng tơi, củ cà rốt, dưa chuột...

Ngoài ra bổ sung nước ép trái cây cũng vô cùng cần thiết trong giai đoạn này. Những loại nước ép như dâu, cam, ổi, kiwi, sinh tố đu đủ, xoài... sẽ giúp tăng sản xuất tế bào lympho một cách nhanh chóng, giúp cơ thể “đánh bại” được virus gây sốt xuất huyết.

Ăn bù sau khi khỏi bệnh

Chế độ ăn cho người bị sốt xuất huyết sau khi khỏi bệnh cũng rất quan trọng, đây là thời gian cơ thể cần nhiều năng lượng để nhanh chóng lấy lại sức, tránh tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng dẫn đến sụt cân nhanh chóng.

Nên ưu tiên những thực phẩm giàu vitamin A và khoáng chất, giàu kẽm và vitamin D, protein từ các loại thịt, uống sữa và phomai.

Nên ăn đầy đủ chất dinh dưỡng sau khi khỏi bệnh để nhanh chóng lấy lại sức

Vào thời gian này, có thể khẩu vị vẫn chưa hồi phục dẫn đến cảm giác ăn mất ngon, bạn nên ưu tiên đa dạng các loại thức ăn, có thể tiếp tục duy trì thức ăn dạng lỏng hoặc nhuyễn để dễ nuốt hơn.

Thực phẩm không tốt cho người bị sốt xuất huyết

Bên cạnh vấn đề người bị sốt xuất huyết nên ăn gì thì bạn cũng cần quan tâm đến những loại thực phẩm nên tránh xa khi bị sốt xuất huyết để tránh tình trạng khiến cơ thể dễ mệt mỏi, không tốt cho tiêu hoá làm chậm quá trình hồi phục bệnh.

Đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ

Khi bị bệnh sức đề kháng của cơ thể yếu đi, người dễ mệt mỏi, việc ăn quá nhiều đồ ăn dầu mỡ như chiên xào sẽ khiến người bệnh dễ gặp tình trạng bị đầy bụng, khó tiêu, đau bụng khiến tình trạng mệt mỏi thêm nghiêm trọng hơn.

Thực phẩm cay nóng

Bên cạnh đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ thì thức ăn nhanh, thực phẩm quá cay nóng cũng là những món ăn nên tránh xa nếu bạn muốn nhanh chóng khỏi bệnh.

Nguyên nhân là vì đồ cay nóng sẽ khiến nhiệt độ cơ thể dễ tăng lên một cách nhanh chóng, làm tình trạng sốt cao kéo dài, khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi.

Thực phẩm có màu tối

Theo các khuyến cáo của bác sĩ, đối với bệnh nhân bị sốt xuất huyết nên tránh những loại thực phẩm sẫm màu đỏ, nâu, đen như củ dền, huyết lợn, quả mâm xôi, cà phê...

Người bị sốt xuất huyết nên tránh những thực phẩm sẫm màu

Giải thích cho điều này là vì khi bị sốt xuất huyết dễ xảy ra tình trạng nôn mửa, chóng mặt gây khó khăn cho việc chẩn đoán vì dễ nhầm lẫn giữa bệnh xuất huyết dạ dày.

Đồ ăn và thức uống quá ngọt

Các loại bánh ngọt, đồ uống có ga có vị ngọt là những thực phẩm không nên ăn khi bị sốt xuất huyết vì sẽ làm chậm quá trình tiêu diệt vi khuẩn, khiến cơ thể tăng tiêu thụ đường dẫn đến mệt mỏi và lâu hồi phục hơn.

Người bị sốt xuất huyết nên ăn gì là vấn đề cực kỳ quan trọng mà mọi người nên chú ý đến, vì hiện nay bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có thuốc trị đặc hiệu nên chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng để cơ thể chống lại virus gây bệnh.