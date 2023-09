- Đau, giảm thính lực một bên tai, chóng mặt, hoa mắt, ù tai và mất một phần vị giác ở lưỡi.

- Gây liệt mặt nếu tình trạng nặng (có dấu hiệu khó cười, nhíu mày, nhắm một bên mắt).

- Đau mặt kèm nhức đầu.

Bệnh giời leo có lây không?

Bạn yên tâm về nỗi lo bệnh giời leo có lây không bởi chắc chắn là không nhé. Tuy nhiên, người chưa bị thủy đậu hoặc chưa chủng ngừa thủy đậu sẽ có khả năng nhiễm bệnh thủy đậu khi tiếp xúc với người bị bệnh giời leo.

Triệu chứng của bệnh giời leo

- Cảm giác đau rát như bị trầy xước hoặc bị bỏng, ngứa râm ran như kim châm.

- Xuất hiện rải rác khắp người, xuất hiện ở mặt nhiều, nguy hiểm nhất là vùng mắt.

- Bệnh kéo dài sẽ có hiện tượng sốt cao, đau nhức toàn thân, nhiều vùng da mẩn đỏ.

- Trường hợp các triệu chứng của bệnh giời leo kéo dài se dẫn đến zona thần kinh.

Nguyên nhân gây bệnh giời leo

Là do nhiễm Herpes Zoster là một virus do bệnh thủy đậu. Những bệnh nhân đã bị thủy đậu và chữa khỏi, thì virus này không hoạt động nhưng vẫn nằm trong mô thần kinh gần tủy sống, và não trong nhiều năm. Sau khi gặp điều kiện thích hợp như thời tiết ẩm thấp cộng với lúc hệ miễn dịch của cơ thể suy giảm chẳng hạn như sức khỏe xuống do mệt mỏi, stress thì virus này sẽ hoạt động trở lại.

Cách trị bệnh giời leo hiệu quả nhất

Cần tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn phương pháp hỗ trợ cách trị bệnh giời leo hiệu quả nhất.

Sau khi phát ban không còn, cơn đau từ bệnh giời leo có thể kéo dài đến hơn 6 tháng sau. Bác sĩ thường kê thuốc gabapentin hoặc pregabalin. Ở một số ca, dùng prednisone ở giai đoạn sớm của zona có thể ngăn ngừa đau thần kinh hậu herpes. Tùy bệnh nhân, bác sĩ cũng kê thuốc ibuprofen và naproxen giúp giảm đau. Đôi khi là bóc lớp bóng nước đưa đi xét nghiệm hoặc cấy virus ở trường hợp nặng. Trường hợp hiếm, bác sĩ có thể phải cần đến chụp cộng hưởng từ (MRI) để loại trừ các bệnh lý khác.

Ngoài ra cần điều trị tại nhà bằng cách giữ vệ sinh vùng da bị phát ban, dùng bang ẩm đè lên phần phát bệnh, dùng thuốc nhỏ mắt dưỡng ẩm và bôi thuốc mỡ và mắt hoặc miếng che mắt vào buổi tối. Đồng thời chích ngừa thủy đậu cho trẻ.

Cách chữa bệnh giời leo bằng đậu xanh

Cách chữa bệnh giời leo bằng đậu xanh là mẹo dân gian phổ biến được nhiều người tin dùng. Đậu xanh là loại ngũ cốc quen thuộc, vừa là thực phẩm bổ dưỡng lại còn là vị thuốc chữa được nhiều bệnh.Theo Đông y, đậu xanh có vị ngọt, hơi lạnh, tính mát, vỏ hạt đậu xanh có vị ngọt, tính mát không độc.Chỉ cần giã hoặc xay nhuyễn hạt đậu xanh, đem trộn với nước vo gạo đắp lên phần da bị giời leo. Lưu ý giữ vết thương sạch sẽ, tránh bị nhiễm trùng trong khi điều trị. Thực hiện mỗi ngày từ 2-3 lần cho đến khi các mảng giời leo khô lại và khỏi hoàn toàn.

Trị bệnh giời leo dân gian

Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể sử dụng nhiều mẹo khác được truyền qua nhiều đời vừa đơn giản lại hiệu quả cao khi sử dụng cách trị bệnh giời leo dân gian.

- Rau sam: rửa sạch rau, mang giã nát rồi bôi lên vết giời leo hoặc có thể sắc thuốc uống với liều lượng 30g rau sam, 30g ý dĩ nhân, mỗi ngày uống một lần.

- Mướp đắng (khổ qua): Dùng một quả mướp đắng, xay nhuyễn và đắp lên vùng da bị giời leo. Khoảng 3 ngày sau triệu chứng sẽ giảm thiểu rõ rệt.

- Đậu xanh + lá khổ qua: dùng một nắm đậu xanh hoặc lá khổ qua giã nát rồi đắp lên vùng da bị giời leo. Tầm 5 -7 ngày vết thương sẽ khô lại, xẹp dần, giảm bớt ngứa và đóng vảy.

- Mủ trong trái sung non hoặc lá sung: giã nát hoặc cắt đôi để lấy mủ trong quả rồi bôi trực tiếp lên vùng da đang bị giời leo. Thực hiện mỗi ngày 2 lần, từ 2 – 3 ngày sau các vết phồng rộp sẽ bớt rát, khô lại, có hiện tượng đóng vảy.

- Lá trúc đào: đốt thành than, nghiền nhuyễn và trộn với dầu dừa bôi lên da ngày 2 lần.

- Cỏ nhọ nồi (cây cỏ mực): rửa sạch cỏ nhọ nồi, giã nát, lấy tăm bông chấm nước cốt của cỏ rồi bôi lên vết thương, dùng mỗi ngày 3-4 lần để thấy hiệu quả.

Bệnh giời leo nên ăn gì?

Cần bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa, thường có trong rau quả, trái cây như cam, bưởi, quýt…Ngoài ra, kẽm cũng rất cần cho giai đoạn này như thịt bò đỏ, thịt heo nạc, hải sản tôm cua...Chất lysine cũng rất quan trọng cho cơ thể có tác dụng kháng viêm, hạn chế diễn biến của virus. Tỏi và lá tía tô đất cũng rất hiệu quả trong việc kháng khuẩn, làm dịu các mụn bỏng và giảm đau ở vết thương.

Bệnh giời leo kiêng ăn gì?

Khi bị bệnh giời leo kiêng ăn gì? Các thực phẩm sau đây khuyến cáo bạn cần tránh để rút ngắn thời gian ủ bệnh. Bao gồm:

- Protein: có trong gà tây, sườn heo, thịt gà, hạt bí, đậu nành, tảo Spirulina, bánh mì trắng, yến mạch, socola…

- Ngũ cốc: có trong bánh quy, bột kem, bánh mì…

- Các loại đồ uống có cồn như rượu, bia…

- Thức ăn chế biến sẵn, đồ hộp…

Không chỉ quan tâm đến bệnh giời leo kiêng ăn gì, bạn còn phải biết cách chăm sóc thật tốt cho người thân hoặc bản thân khi mắc bệnh này. Bên cạnh điều trị tây y, cần kịp thời kết hợp chế độ ăn uống kiêng một số thực phẩm này là có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe, giảm thiểu nguy cơ phát triển bệnh. Tuy nhiên, bạn nên điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để có thể chữa trị bệnh giời leo tốt nhất, không nên tự điều trị vì những kinh nghiệm dân gian có khi không phù hợp với cơ địa và những biến chứng của bệnh ngoài tầm kiểm soát. Đặc biệt những biến chứng ở vùng mắt có thể ảnh hưởng đến thần kinh thị giác, gây mù.