Thiếu vitamin B12: Hãy cẩn thận với các triệu chứng này có thể xuất hiện trên lưỡi của bạn

Mức độ vitamin B12 thấp được cho là nguyên nhân gây ra các vấn đề về miệng và lưỡi. Những người có mức độ chất này giảm đã được báo cáo có các biểu hiện khác nhau ở miệng. Điều này xảy ra do sự thiếu hụt vitamin B12 gây ra giảm sản xuất hồng cầu, dẫn đến giảm lượng oxy đến lưỡi.

Vai trò chính của vitamin B12 là hình thành tế bào hồng cầu và DNA. Hơn nữa, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển não và các tế bào thần kinh. Điều đó nói lên rằng nó là chất dinh dưỡng cần thiết cho các chức năng khác nhau của cơ thể, thiếu vitamin thiết yếu này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm cả sức khỏe răng miệng kém.

Viêm lưỡi là tình trạng viêm ở lưỡi khiến lưỡi sưng, đỏ và đau. Nó có thể dẫn đến những vết sưng nhỏ trên lưỡi của bạn.

Dấu hiệu được đặc trưng bởi một lưỡi trơn hoặc đau, làm cho lười trông bóng. Viêm lưỡi nặng có thể gây sưng và đỏ và có thể gây đau, có thể thay đổi cách bạn ăn hoặc nói.

Loét lưỡi

Loét miệng hoặc lưỡi cũng có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin B12. Do những người thiếu B12 có thể tạo ra các tế bào hồng cầu lớn bất thường không hoạt động chính xác, có thể dẫn đến thiếu máu. Do đó, sự thiếu hụt có thể gây ra một loạt các triệu chứng, bao gồm cả loét miệng.

Bạn có thể bị những vết loét này trên nướu hoặc lưỡi của mình. Các vết loét thường tự khỏi nhưng tránh các thành phần có thể gây kích ứng hoặc đau đớn, chẳng hạn như giấm, cam quýt và các loại gia vị nóng như ớt bột.

Mất màu và cảm giác nóng rát ở lưỡi

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Các triệu chứng về miệng của sự thiếu hụt Vitamin B12 cũng có thể bao gồm lưỡi sưng, căng mọng, cũng như cảm giác bỏng rát, đổi màu và tổn thương khắp miệng.

Hơn nữa, những người có tình trạng tự miễn dịch cũng có thể phát triển các bệnh thứ phát như nấm Candida miệng, các triệu chứng có thể cực kỳ khó chịu và không thoải mái.

Các dấu hiệu thiếu Vitamin B12 khác cần lưu ý

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS), đây là một số triệu chứng khác của sự thiếu hụt B12 cần lưu ý:

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- Mệt mỏi hoặc cực kỳ mệt mỏi

- Khó thở

- Đau đầu và chóng mặt

- Da nhợt nhạt

- Tim đập nhanh

- Các vấn đề về đường tiêu hóa

- Khó tập trung

Làm thế nào để có đủ vitamin B12?

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Vitamin B12 không được tạo ra tự nhiên trong thực phẩm và có thể đạt được thông qua thực phẩm giàu B12 bao gồm thịt bò, thịt lợn, giăm bông, thịt gia cầm, thịt cừu, cá (cá ngừ và cá tuyết chấm đen), hải sản như động vật có vỏ và cua, các sản phẩm từ sữa như sữa, pho mát và sữa chua, cùng với trứng.

Ngũ cốc tăng cường cũng là một nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào.

Hơn nữa, những người không thể nhận đủ lượng vitamin từ thực phẩm, có thể sử dụng cách bổ sung theo chỉ định của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Theo Times of India