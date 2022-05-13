Thanh lọc gan cũng có thể giúp giảm cân? Đều đặn làm những hành động này có sự thay lớn cho sức khỏe và vóc dáng

Bỏ bê việc chăm sóc cơ thể có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Bạn không chỉ mất sức sống, đau ốm thường xuyên mà ngay cả ngoại hình của bạn cũng bị ảnh hưởng. Đây là lý do tại sao bạn phải duy trì một lối sống lành mạnh.

Mặt khác, bạn nên nhớ rằng béo phì có thể là một mối đe dọa cho sức khỏe. Sự tích tụ quá nhiều chất béo hoặc mô mỡ trong cơ thể có thể dẫn đến các bệnh ảnh hưởng đến chức năng gan, chẳng hạn như bệnh tiểu đường. Nói cách khác, khi lipid và chất độc tích tụ trong gan thì rất khó để giảm cân.

Nếu bạn không chăm sóc tốt cho cơ thể, các chất độc có thể tích tụ trong gan, từ đó dẫn đến các bệnh như gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, nếu gan bị tổn thương, hệ thống miễn dịch sẽ bị suy yếu, tăng khả năng nhiễm bệnh.

Gan là cơ quan đốt cháy chất béo của cơ thể. Đặc biệt, gan và túi mật phối hợp hoạt động để xử lý và thanh lọc chất béo nên khi các cơ quan này chứa độc tố sẽ không thể làm được nhiệm vụ của mình.

Vì vậy, ngoài việc giảm cân một cách lành mạnh, bạn nên giữ cho gan và túi mật luôn khỏe mạnh.

Làm thế nào thanh lọc gan để giảm cân

1. Ăn bơ

Bổ sung bơ vào bữa ăn sẽ tạo nên một chế độ ăn uống lành mạnh. Bơ mang lại cảm giác no và là loại trái cây chứa nhiều axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe, ngoài ra còn có thể giúp thanh lọc độc tố cho cơ thể.

2. Ăn các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt thay vì bột mì trắng tinh chế

Thay vì ăn bánh mì trắng, bạn nên chọn bánh mì và các sản phẩm làm từ ngũ cốc nguyên hạt như lúa mì, lúa mạch và yến mạch.

Ngũ cốc nguyên hạt là một nguồn cung cấp vitamin B tuyệt vời, giúp tăng cường và làm sạch gan bằng cách cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo và chức năng gan.

3. Uống trà xanh để làm sạch gan giảm cân

Bạn có thể đã nghe rằng trà xanh là một loại trà tốt cho sức khỏe. Nó giàu chất chống oxy hóa, có thể thanh lọc và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đồng thời chứa catechin giúp gan hoạt động tốt.

Tốt nhất bạn nên uống trà xanh 45 phút sau bữa sáng hoặc bữa trưa. Uống trà xanh và duy trì một lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn kiểm soát sức khỏe của mình hiệu quả hơn.

4. Ăn nho tươi thường xuyên

Tất cả nho, bất kể loại nào, đều là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên giúp thúc đẩy hoạt động của túi mật. Nó cũng chứa chất chống oxy hóa resveratrol, có tác dụng chống lão hóa và bảo vệ tim. Nho còn là loại trái cây lành mạnh và tốt cho việc giảm cân.

5. Ăn một quả táo xanh mỗi ngày để thanh lọc gan

Nếu bạn ăn táo xanh thay cho đồ ngọt bán ngoài hàng hoặc những món ăn vặt có hàm lượng đường, chất béo cao, bạn không chỉ no bụng mà còn có thể giảm vòng eo hiệu quả.

6. Ăn nhiều rau xanh

Rau bina, cải xoong, cải bruxen, rau arugula sẽ giúp làm sạch gan và ruột loại bỏ các chất thải và độc tố. Rau xanh còn chứa chất diệp lục, giúp giải độc cho cơ thể vô cùng tuyệt vời.

Theo Step To Health