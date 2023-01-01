Để lẩu không chỉ là món ngon mà còn an toàn, tốt cho sức khỏe , các chuyên gia cảnh báo mọi người nên từ bỏ 2 thói quen có hại dưới đây khi ăn lẩu .

Lẩu là món ăn dược nhiều người Việt yêu thích, nhất là khi trời lạnh. Vào những nhiệt độ xuống thấp, mọi người ngồi quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, thơm phức thì còn gì bằng.

Đa số các nguyên liệu sử dụng trong món lẩu đều là sống. Chúng được sơ chế, có thể để nguyên bản hoặc tẩm ướp gia vị tùy loại rồi bày lên đĩa và đặt lên bàn ăn. Khi ăn, mọi người sẽ nhúng thực phẩm vào nồi lẩu sôi để làm chín và ăn nóng.

Tuy nhiên, nhiều người chỉ thích nhúng đồ ăn qua nước lẩu mà chưa thực sự để chúng chín hoàn toàn. Không ít người chỉ thích ăn rau chần sơ qua cho giòn, thịt chần qua cho khỏi dai, trứng chần sơ cho ngọt... Ăn như vậy tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Quy tắc đầu tiên trong ăn uống mọi người cần nhớ chính là ăn chín uống sôi. Không nên nhúng thực phẩm trong nồi lẩu cho chín tài rồi ăn luôn bởi như vậy sẽ không tiêu diệt được ký sinh trùng trong thực phẩm (nếu có). Người ăn phải sẽ đối mặt với bệnh đường tiêu hóa.

Ngoài ra, khi ăn lẩu, bạn không nên sử dụng chung đũa gắp đồ sống và đồ chín vì như vậy có thể dẫn tới tình trạng nhiễm khuẩn chéo.

Rau ăn lẩu nên lựa loại rau sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Khi mua rau về cần phải loại bỏ rễ, lá sâu hỏng và rửa nhiều lần trước khi ăn.

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Ngồi nhâm nhi quá lâu, ăn quá nhiều

Đa số người Việt ăn lẩu sẽ ngồi lai rai, vừa ăn vừa trò chuyện, tâm sự.

Tuy nhiên, việc vừa ăn vừa nói chuyện cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Ngồi ăn trong vài tiếng đồng hồ sẽ khiến dạ dày phải làm việc liên tục, các dịch vị dạ dày, dịch mật, tụy phải tiết ra nhiều, liên tục để xử lý lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Ăn lâu có thể gây ra tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa.

Ngoài ra, việc ăn lẩu quá lâu cũng có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị mọi người chỉ nên ăn lẩu trong khoảng 2 tiếng trở lại và cũng không nên ăn quá 1 lần/tuần.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên đồ nhúng lẩu còn quá nóng. Ăn đồ nóng sẽ làm tổn thương khoang miệng, dạ dày và thực quản.

Đặc biệt, các nồi lẩu cay nóng sẽ gây kích thích đường tiêu hóa, không tốt cho sức khỏe.

Khi gắp đồ chín ra khỏi nồi lẩu, bạn nên chờ cho thức ăn nguội bớt rồi mới thưởng thức.