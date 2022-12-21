Bác sĩ đông y tiết lộ loại nước giúp trị ngủ ngáy hiệu quả, nguyên liệu vừa rẻ lại dễ tìm, ai cũng dùng được

Sống khỏe 21/12/2022 05:32

Loại đồ uống này có thể giảm bớt các triệu chứng của ngủ ngáy, mang lại giác ngủ ngon hơn.

Ngủ ngáy có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe, trong đó phổ biến nhất là liên quan đến chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

Ngoài ra, có một số nguyên nhân khác dẫn đến ngủ ngáy như thừa cân. Các mô mỡ xung quanh cổ sẽ chặn đường thở, ngăn cho không khí ra vào tự do và làm phát ra tiếng ngáy khi thở.

Đối với người uống rượu, ngáy cũng là một vấn đề. Rượu làm thả lỏng cơ. Khi ngủ, cơ còn tự thả lỏng nhiều hơn, cơ không ở đúng vị trí ban đầu và cũng gây ra tiếng ngáy.

Bác sĩ đông y tiết lộ loại nước giúp trị ngủ ngáy hiệu quả, nguyên liệu vừa rẻ lại dễ tìm, ai cũng dùng được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách hạn chế tình trạng ngáy khi ngủ

Để cải thiện tình trạng ngáy khi ngủ, bạn nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Ngừng sử dụng rượu bia, thuốc lá để cải thiện sức khỏe. Hạn chế ăn những thực phẩm chiên rán, thực phẩm chứa nhiều đường. Nên tiêu thụ thêm các loại trái cây, rau củ.

Thay đổi tư thế ngủ cũng giúp giảm tình trạng ngáy khi ngủ. Thay vì nằm ngửa, bạn hãy nằm nghiêng.

Loại đồ uống giúp hỗ trợ điều trị chứng ngủ ngáy

Một số loại đồ uống đơn giản có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe đồng thời làm giảm triệu chứng ngủ ngáy.

Nước ép trái cây

Chuẩn bị 4 củ cà rốt nhỏ, 1 quả táo, 1,5cm gừng, 1/8 quả chanh (vắt lấy nước cốt).

Rửa sạch các nguyên liệu và cho vào máy ép lấy nước.

Ngày đầu tiên, có thể uống nước này vào buổi sáng, trước giờ ăn trưa và trước khi ăn tối.

Sau đó, duy trì uống 1 cốc/ngày.

Loại nước này sẽ giúp hỗ trợ hô hấp, ngăn ngừa chứng ngủ ngáy.

Bác sĩ đông y tiết lộ loại nước giúp trị ngủ ngáy hiệu quả, nguyên liệu vừa rẻ lại dễ tìm, ai cũng dùng được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ấm

Uống nước ấm trước khi đi ngủ cũng giúp trị chứng ngủ ngáy. Nước giúp tạo độ ẩm cho cổ họng, làm sạch chất nhầy từ đó hạn chế ngủ ngáy.

Trà

Các loại trà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có việc ngăn ngừa tình trạng ngủ ngáy. Trà làm giảm tắc nghẽn cổ họng, giúp làm sạch chất nhầy trong cổ họng. Bạn có thể uống trà xanh, trà bạc hà, trà đen, trà hoa cúc, trà thảo mộc... Có thể pha thêm chanh và mật ong vào trà để mang lại hiệu quả tốt hơn.

Bác sĩ đông y tiết lộ loại nước giúp trị ngủ ngáy hiệu quả, nguyên liệu vừa rẻ lại dễ tìm, ai cũng dùng được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa đậu nành

Nhiều nghiên cứu cho thấy sữa bò là thủ phạm làm tăng bệnh ngáy, đặc biệt là với nhóm người không dung nạp lactose. Nguyên nhân là do protein trong sữa bò tạo ra phản ứng dị ứng, làm đường thở bị tắc, tạo thêm đờm. Do đó, sử dụng sữa đậu nành thay thế sữa bò sẽ mang lại lợi ích hơn cho nhóm người này. Nó có tác dụng thông đờm, tăng cường sức khỏe đường hô hấp.

Thường xuyên chảy nước dãi khi ngủ kèm điều này, coi chừng đột quỵ và hàng loạt chứng bệnh nguy hiểm sau!

Thường xuyên chảy nước dãi khi ngủ kèm điều này, coi chừng đột quỵ và hàng loạt chứng bệnh nguy hiểm sau!

Ai cũng biết trẻ nhỏ khi ngủ thường chảy dãi, trong mắt cha mẹ, đây là dấu hiệu trẻ ngủ ngon, thậm chí còn cho rằng điều đó thật dễ thương. Vậy nếu người lớn chảy nước dãi khi ngủ thì sao?

Xem thêm
Từ khóa:   cách chữa ngủ ngáy ngủ ngáy sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?