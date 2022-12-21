Bác sĩ đông y tiết lộ loại nước giúp trị ngủ ngáy hiệu quả, nguyên liệu vừa rẻ lại dễ tìm, ai cũng dùng được

Ngoài ra, có một số nguyên nhân khác dẫn đến ngủ ngáy như thừa cân. Các mô mỡ xung quanh cổ sẽ chặn đường thở, ngăn cho không khí ra vào tự do và làm phát ra tiếng ngáy khi thở.

Ngủ ngáy có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe , trong đó phổ biến nhất là liên quan đến chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

Đối với người uống rượu, ngáy cũng là một vấn đề. Rượu làm thả lỏng cơ. Khi ngủ, cơ còn tự thả lỏng nhiều hơn, cơ không ở đúng vị trí ban đầu và cũng gây ra tiếng ngáy.

Để cải thiện tình trạng ngáy khi ngủ, bạn nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Ngừng sử dụng rượu bia, thuốc lá để cải thiện sức khỏe. Hạn chế ăn những thực phẩm chiên rán, thực phẩm chứa nhiều đường. Nên tiêu thụ thêm các loại trái cây, rau củ.

Thay đổi tư thế ngủ cũng giúp giảm tình trạng ngáy khi ngủ. Thay vì nằm ngửa, bạn hãy nằm nghiêng.

Loại đồ uống giúp hỗ trợ điều trị chứng ngủ ngáy

Một số loại đồ uống đơn giản có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe đồng thời làm giảm triệu chứng ngủ ngáy.

Nước ép trái cây

Chuẩn bị 4 củ cà rốt nhỏ, 1 quả táo, 1,5cm gừng, 1/8 quả chanh (vắt lấy nước cốt).

Rửa sạch các nguyên liệu và cho vào máy ép lấy nước.

Ngày đầu tiên, có thể uống nước này vào buổi sáng, trước giờ ăn trưa và trước khi ăn tối.

Sau đó, duy trì uống 1 cốc/ngày.

Loại nước này sẽ giúp hỗ trợ hô hấp, ngăn ngừa chứng ngủ ngáy.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ấm

Uống nước ấm trước khi đi ngủ cũng giúp trị chứng ngủ ngáy. Nước giúp tạo độ ẩm cho cổ họng, làm sạch chất nhầy từ đó hạn chế ngủ ngáy.

Trà

Các loại trà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có việc ngăn ngừa tình trạng ngủ ngáy. Trà làm giảm tắc nghẽn cổ họng, giúp làm sạch chất nhầy trong cổ họng. Bạn có thể uống trà xanh, trà bạc hà, trà đen, trà hoa cúc, trà thảo mộc... Có thể pha thêm chanh và mật ong vào trà để mang lại hiệu quả tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa đậu nành

Nhiều nghiên cứu cho thấy sữa bò là thủ phạm làm tăng bệnh ngáy, đặc biệt là với nhóm người không dung nạp lactose. Nguyên nhân là do protein trong sữa bò tạo ra phản ứng dị ứng, làm đường thở bị tắc, tạo thêm đờm. Do đó, sử dụng sữa đậu nành thay thế sữa bò sẽ mang lại lợi ích hơn cho nhóm người này. Nó có tác dụng thông đờm, tăng cường sức khỏe đường hô hấp.