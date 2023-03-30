Tăng cường 'tuyến phòng thủ' đầu tiên của cơ thể với 10 cách siêu đơn giản hỗ trợ bạch cầu mạnh mẽ

Sức khỏe 30/03/2023 06:20

Các tế bào bạch cầu là một phần thiết yếu của hệ thống miễn dịch. Chúng giúp chống lại mầm bệnh, độc tố và các dị vật có hại khác.

Máu của bạn bao gồm các loại tế bào khác nhau: bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu. Tất cả các tế bào này đều có vai trò được xác định rõ ràng và thực hiện các chức năng cụ thể trong cơ thể.

Tăng cường 'tuyến phòng thủ' đầu tiên của cơ thể với 10 cách siêu đơn giản hỗ trợ bạch cầu mạnh mẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số tình huống có thể làm giảm số lượng bạch cầu bao gồm hóa trị, các bệnh ảnh hưởng đến tủy xương, các bệnh tự miễn dịch và căng thẳng.

Các tế bào bạch cầu là tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể bạn chống lại các mầm bệnh có hại. Điều quan trọng là bạn cần luôn luôn có số lượng bạch cầu bình thường.

Dưới đây là một số cách đơn giản để tăng mức bạch cầu trong cơ thể bạn:

1. Tăng lượng axit béo omega-3

Tăng cường 'tuyến phòng thủ' đầu tiên của cơ thể với 10 cách siêu đơn giản hỗ trợ bạch cầu mạnh mẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Axit béo omega-3 là một loại axit béo có lợi được tìm thấy trong các loại thực phẩm như hạt chia, dầu cá, quả óc chó và quả hạch Brazil. Tiêu thụ axit béo omega-3 giúp tăng lượng bạch cầu đơn nhân, một loại tế bào bạch cầu quan trọng.

2. Tăng lượng vitamin B6, B12 và axit folic (folate)

Phức hợp vitamin B (cụ thể là vitamin B6 và B12) có thể làm tăng sản xuất tế bào bạch cầu trong cơ thể. Axit folic, được cơ thể sử dụng dưới dạng folate cũng giúp tăng lượng bạch cầu trong máu và giúp cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng.

Tăng cường 'tuyến phòng thủ' đầu tiên của cơ thể với 10 cách siêu đơn giản hỗ trợ bạch cầu mạnh mẽ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng này bao gồm gan, trứng, bông cải xanh, rau lá xanh, đậu và đậu lăng như đậu xanh. 

3. Tiêu thụ thực phẩm giàu kẽm

Kẽm là một chất dinh dưỡng quan trọng cho hệ thống miễn dịch của bạn. Nó không chỉ hỗ trợ sản xuất nhiều bạch cầu hơn mà còn giúp làm cho những bạch cầu hiện có mạnh hơn và hiệu quả hơn.

Hàu, thịt cua và thịt gà tây là những nguồn cung cấp kẽm dồi dào. Bạn cũng có thể bổ sung kẽm hoặc ngũ cốc tăng cường để bổ sung thêm kẽm vào chế độ ăn uống của mình. 

4. Ăn nghệ

Củ nghệ là một thành phần tăng cường miễn dịch quan trọng trong cả hệ thống y học Ayurvedic và Trung Quốc.

Tăng cường 'tuyến phòng thủ' đầu tiên của cơ thể với 10 cách siêu đơn giản hỗ trợ bạch cầu mạnh mẽ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hợp chất hoạt tính trong củ nghệ, curcumin là một chất chống oxy hóa và kháng khuẩn mạnh mẽ có thể giúp hệ thống miễn dịch của bạn mạnh mẽ và tăng sản xuất tế bào bạch cầu. 

5. Ăn cải bó xôi

Rau bina chứa nhiều vitamin C, vitamin A, axit oxalic và các chất dinh dưỡng khác giúp hệ thống miễn dịch của bạn mạnh mẽ và tăng cường sản xuất các tế bào bạch cầu trong cơ thể.

Cải bó xôi non tốt nhất nên ăn sống hoặc xay sinh tố để tận dụng tối đa các chất dinh dưỡng của nó. Tuy nhiên, lá trưởng thành cần được chần hoặc xào trước khi ăn để loại bỏ chất kháng dinh dưỡng bạn nhé.

6. Ăn thực phẩm giàu đồng

Lý tưởng nhất là máu của bạn nên có khoảng 50–60 miligam đồng. Sự thiếu hụt nồng độ đồng trong máu có thể dẫn đến giảm bạch cầu (giảm số lượng bạch cầu).

Trên thực tế, một số nghiên cứu cho thấy những người bị giảm bạch cầu nên kiểm tra nồng độ đồng trong máu

Hải sản như cua và tôm hùm, quả óc chó, quả hồ trăn và hạt lanh là những nguồn giàu đồng ,à bạn nên ưu ái nhiều hơn.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để biết liều lượng khuyến nghị hàng ngày của những thực phẩm/chất bổ sung này phù hợp với tình trạng sức khỏe của bạn và có thể dùng cùng với thuốc được kê đơn.

7. Tiêu thụ thảo mộc astragalus

Astralagus hay huang chi là một phương thuốc thảo dược của Trung Quốc được biết đến với đặc tính tăng cường miễn dịch. Nó có thể giúp cơ thể bạn tạo ra nhiều bạch cầu hơn đồng thời thúc đẩy quá trình thực bào của các tế bào hiện có.

Astralagus có thể cực kỳ có lợi cho bệnh nhân ung thư vì nó làm cho hệ thống miễn dịch của họ mạnh mẽ hơn.

Tăng cường 'tuyến phòng thủ' đầu tiên của cơ thể với 10 cách siêu đơn giản hỗ trợ bạch cầu mạnh mẽ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Trước khi dùng phương thuốc thảo dược này, hãy tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ về bất kỳ tương tác thuốc và tác dụng phụ nào có thể xảy ra.

8. Thực hiện tư thế yoga rắn hổ mang 

Có lẽ bạn sẽ bất ngờ nhưng Yoga có thể giúp tăng lượng bạch cầu trong cơ thể. Bhujangasana hay tư thế rắn hổ mang là một loại yoga cụ thể có thể kích thích tuyến ức để tăng sản xuất tế bào T (một loại bạch cầu).

Tăng cường 'tuyến phòng thủ' đầu tiên của cơ thể với 10 cách siêu đơn giản hỗ trợ bạch cầu mạnh mẽ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Động tác được thực hiện bằng cách nằm sấp và khoanh tay dưới vai. Lòng bàn tay, đầu bàn chân, rốn và đùi của bạn phải chạm đất. Hít vào thở ra nhẹ nhàng trong 5–10 phút. Lặp lại ít nhất một lần một ngày.

Theo Emedihealth

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