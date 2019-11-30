Tác dụng của quả trứng gà khiến bạn bất ngờ!

Sức khỏe 30/11/2019 10:23

Tác dụng của quả trứng gà thường hay bị lãng quên, nhiều người lại chỉ cho rằng nó không hề có giá trị dinh dưỡng gì. Quả trứng gà được gọi theo miền Nam là trái lê ki ma. Quả trứng gà được nhiều người ưa chuộng bởi nó mang nhiều giá trị dinh dưỡng và rất tốt cho sức khoẻ. 

1. Có thể bạn chưa biết

Quả trứng gà hay Lêkima, có tên khoa học Pouteria lucuma, thuộc họ Sapotaceae, là loại cây ăn quả bản xứ vùng Andes, Nam Mỹ. Vì có màu và hương vị như lòng đỏ trứng luộc nên người Anh gọi Lêkima là “eggfruit”, có giá trị dinh dưỡng cao và nguồn hydrat cacbon lớn, vitamin và khoáng chất dồi dào. 

tac dung cua qua trung ga khien ban bat ngo 1
Công dụng của quả trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Lêkima còn được người Peru gọi là “vàng của người Incas” - một tộc người da đỏ ở miền nam châu Mỹ, bởi đặc điểm cây có thể mọc trên vùng cao 1.000 m và có hương vị hoàn toàn khác biệt với những trái lê ki ma trồng ở vùng khác. Một cây có thể cho đến 500 trái/năm, có thể dùng làm thức ăn chính khi thiếu hụt lương thực.

Theo Wiki, quả trứng gà có hàm lượng cao vitamin B3, beta-caroiten, sắt và chất xơ, tăng hồng cầu. giảm cholesterol và triglycerid, tăng lực tốt,v.v...là những thành phần chống oxy hóa cực mạnh cho da và cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Tác dụng của quả trứng gà Lêkima còn giúp tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, kích thích hoạt động của hệ thần kinh, chống trầm cảm, giảm cholesterol và triglycerid trong máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và béo phì, hạn chế các cơn nhồi máu cơ tim, tăng hiệu quả của hệ miễn nhiễm và tăng lực rất tốt. Chính vì thế tác dụng của quả trứng gà là vô cùng nhiều, chứ không ít như nhiều người vẫn tưởng.

Lêkima ở nước ta cũng được người dân trồng tương đối nhiều, lê ki ma có khả năng chống lão hóa, đặc biệt tinh dầu chiết xuất từ hạt lêkima còn có khả năng làm lành vết thương, trị bệnh gan. Thực tế, quả Lêkima là nguồn cung cấp tuyệt vời các chất tinh bột, chất xơ, vitamin, và khoáng chất, trong đó nồng độ rất dồi dào beta-caroten.

Tuy nhiên, với người phương Tây lại khác, trên trang bán hàng trực tuyến Amazon, quả trứng gà đang được rao bán dưới hình thức dạng bột và đóng gói 227 gram với giá 15 USD. Cùng với đó là dòng mô tả ghi rõ: "Siêu thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin, nguyên tố vi lượng, thậm chí giúp giảm béo, chống ung thư".

tac dung cua qua trung ga khien ban bat ngo 2
Những điều về quả trứng gà bạn chưa biết - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học New Jersey, chất chiết xuất từ quả Lêkima có thể thúc đẩy làm lành vết thương, tăng cường tái tạo mô và gây di cư tế bào. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng Lêkima như là "một tác nhân hữu ích cho việc bảo dưỡng hoặc điều trị thẩm mỹ làn da cơ thể và da đầu". 

Những nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy tác dụng của quả trứng gà Lêkima giúp hỗ trợ ổn định đường huyết. Lêkima chứa chất ngọt không có gluten có thể giúp thỏa mãn cơn thèm đường mà không làm tổn hại đến cơ thể (không giống như đường glucose hoặc chất làm ngọt nhân tạo). Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, nhưng lêkima là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp do chỉ chứa 2g đường trái cây tự nhiên cho mỗi 11g carbohydrate, có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Sao Paulo Catholic, Brazil, hàm lượng phenolic là ll,4mg/g trọng lượng khô. Một tương quan tích cực đã được tìm thấy giữa tổng hàm lượng phenolic và các hoạt động chống oxy hóa cho các chất chiết xuất cồn. Dung dịch nước chiết xuất từ Lêkima có hoạt tính ức chế alpha-glucosidase cao nhất, giúp ổn định đường huyết.

Công dụng của quả trứng gà Lêkima cũng giúp điều chỉnh đường tiêu hóa. Giống như nhiều loại trái cây, lêkima có nhiều chất xơ. Chất xơ giúp chúng ta hấp thụ sử dụng tốt đường, giảm đề kháng insulin, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường týp 2. Chất xơ cũng giúp chúng ta giảm tổng mức cholesterol do kích thích gan sản xuất muôi mệt, làm tăng sản xuất các thụ thể giúp hấp thu LDL.

tac dung cua qua trung ga khien ban bat ngo 3
Quả trứng gà hay còn gọi là Lêkima - Ảnh minh họa: Internet

Còn theo Đông y, thịt quả Lêkima màu vàng, vị ngọt, nên qui loại thuộc hành Thổ, quy kinh Tỳ, được xếp vào nhóm trái cây có tính dương cùng nhóm như gạo lứt, kê, đậu đỏ, cà rốt, bí đỏ. Do vậy, giúp hỗ trợ điều trị những biểu hiện của chứng âm thịnh, vốn khá phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay như giảm hăng hái, khả năng suy nghĩ trì trệ, sợ hãi, lo lắng, ngờ vực, hoang tưởng và trầm cảm, ủy mị, hay ớn lạnh… Lêkima cũng rất tốt trong các trường hợp huyết áp thấp, các bệnh biểu hiện âm chứng, đặc biệt là ung thư, đái tháo đường, suy thận, tê bại, viêm xoang,...

2. Trái Lêkima có tác dụng gì?

  • Tác dụng của quả trứng gà đối với tim mạch

Quả Lêkima giúp tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, giúp kích thích hoạt động của hệ thần kinh hiệu quả, giúp làm giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và béo phì.

  • Bổ sung các chất dinh dưỡng

Quả trứng gà có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, vitamin và khoáng chất dồi dào.

tac dung cua qua trung ga khien ban bat ngo 4
Tác dụng của quả trứng gà không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet
  • Làm trắng da

Việc ăn quả trứng gà thường xuyên sẽ giúp bạn có được sức khỏe dồi dào và làn da đẹp, có thể dùng quả trứng gà để chế thành loại kem tắm trắng da hiệu quả.

  • Làm đẹp da

Trong quả trứng gà có chứa hàm lượng niacin, beta-carotene, sắt và nhiều chất xơ cũng như những thành phần chống oxy hóa cực mạnh cho da. Do đó, việc ăn quả trứng gà đều đặn sẽ giúp bạn có được làn da khỏe mạnh và săn chắc.

  • Chống lão hóa

Lêkima có giá trị dinh dưỡng cao và nguồn hydrat cacbon lớn, vitamin và khoáng chất dồi dào như Beta-carotene, niacin (vitamin B3) và các nhóm vitamin B khác, nhờ vậy có khả năng chống oxy hóa, chống lão hóa cao. Nhà nghiên cứu Leonel Rojo (Đại học Rutger) trong bài trình bày những kết quả về đặc tính chống lão hóa và chữa lành vết thương của tinh dầu hạt lêkima tại Hội nghị Chuyển giao công nghệ thẩm mỹ được tổ chức bởi Hiệp hội Hóa Mỹ Phẩm New York (NYSCC) cho biết: “Ngoài khả năng giúp tăng sự chuyển động nguyên bào sợi, chiết xuất tinh dầu từ hạt của Lêkima còn giúp làm gia tăng sự phát triển và tồn tại của elastin, một chất giúp ngăn ngừa các nếp nhăn trên da”.

  • Làm lành vết thương, giúp khử độc gan

Tinh dầu chiết xuất từ hạt lêkima có khả năng thúc đẩy sự tái sinh của tế bào màng trong, sự chuyển dịch của nguyên bào sợi và quá trình sản sinh mô chống viêm sẽ nhanh chóng làm lành các vết thương trên cơ thể, chữa được bệnh gan. Đồng thời Beta-caroten từ bột quả Lêkima có tác dụng như chất bẫy gốc tự do, nhờ có nhiều tính liên kết nên Beta-caroten có khả năng kết hợp với điện tử hoặc các gốc tự do, qua đó có tính khử độc cho cơ thể.

3. Một số công thức chế biến quả trứng gà

Công dụng của quả trứng gà thì rất nhiều, ngoài việc là một cây ăn quả thì nó còn có tác dụng làm thức ăn và lương thực, quả Lêkima còn được chế biến thành các món ăn rất ngon và bắt mắt.

3.1. Bánh bò Lêkima

tac dung cua qua trung ga khien ban bat ngo 5
Bánh bò làm từ quả trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

  •  250 gr Lê ki ma
  •  300 gr bột gạo
  • 250 ml nước cốt dừa
  • 150 gr đường
  • 1 quả trứng gà
  • 3 muỗng cà phê bột nổi
  • 3 muỗng canh nước cơm rượu
  • Dầu ăn, khuôn hấp bánh.

Cách làm

  • Bước 1: Lêkima gọt vỏ ngoài, bỏ hột, dùng muỗng múc lấy thịt cho vào tô, tán nhuyễn. Trứng cho vào chén, cho vào 1 muỗng canh đường, đánh tan.
  • Bước 2: Cho bột gạo, bột nổi vào tô lớn, đổ nước cơm rượu, nước cốt dừa và lê-ki-ma đã tán nhuyễn vào, khuấy đều rồi từ từ chế trứng và đường đã đánh tan vào, trộn đều.
  • Bước 3: Cho một chút nước vào hỗn hợp trong tô, nhồi kỹ khoảng 10 phút rồi dùng khăn sạch đậy lại, đem ủ khoảng 1 giờ.
  • Bước 4: Tráng một lớp dầu ăn trong khuôn, làm nóng nồi hấp rồi đổ bánh vào khuôn, cho khuôn vào hấp khoảng 15 phút đến khi bánh nở bung là được.

3.2. Sinh tố quả trứng gà

tac dung cua qua trung ga khien ban bat ngo 6
Sinh tố Lêkima thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

  • 1 trái Lêkima 300g
  • 1 hộp sữa chua
  • 120ml sữa tươi

Cách làm

  • Bước 1: Chọn trái Lêkima phải thật chín thì bạn làm sinh tố mới ngon, vì Lêkima nếu chưa chín thì ăn sẽ chát.
  • Bước 2: Lêkima lột bỏ vỏ, thái thành miếng.
  • Bước 3: Bỏ tất cả nguyên liệu Lêkima, sữa tươi, sữa chua vào máy xay và xay nhuyễn.

Để sinh tố vào trong ngăn mát tủ lạnh chờ lạnh và thưởng thức. Hoặc có thể cho đá vào trực tiếp xay nhuyễn cùng.

Trên đây là những tác dụng của quả trứng gà cùng với những điều thú vị về loại quả này. Thực tế, quả trứng gà không đơn thuần chỉ là một loại trái cây, mà nó còn được coi là một “vị thuốc” đối với sức khỏe con người.

Ăn dưa chuột đừng vội bỏ vỏ, hãy mang đặt vào góc nhà, sáng hôm sau sẽ thấy điều kỳ diệu

Ăn dưa chuột đừng vội bỏ vỏ, hãy mang đặt vào góc nhà, sáng hôm sau sẽ thấy điều kỳ diệu

Dưới đây là những mẹo đuổi gián ra khỏi nhà chỉ trong tích tắc bằng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp, không cần dùng một chút hóa chất nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tác dụng của quả lòng đỏ trứng gà lê ki ma có tác dụng gì tác dụng của quả trứng gà trên cây

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 17 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 50 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm