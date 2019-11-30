Tác dụng của quả trứng gà khiến bạn bất ngờ!

Lêkima còn được người Peru gọi là “vàng của người Incas” - một tộc người da đỏ ở miền nam châu Mỹ, bởi đặc điểm cây có thể mọc trên vùng cao 1.000 m và có hương vị hoàn toàn khác biệt với những trái lê ki ma trồng ở vùng khác. Một cây có thể cho đến 500 trái/năm, có thể dùng làm thức ăn chính khi thiếu hụt lương thực.

Quả trứng gà hay Lêkima, có tên khoa học Pouteria lucuma, thuộc họ Sapotaceae, là loại cây ăn quả bản xứ vùng Andes, Nam Mỹ. Vì có màu và hương vị như lòng đỏ trứng luộc nên người Anh gọi Lêkima là “eggfruit”, có giá trị dinh dưỡng cao và nguồn hydrat cacbon lớn, vitamin và khoáng chất dồi dào.

Lêkima ở nước ta cũng được người dân trồng tương đối nhiều, lê ki ma có khả năng chống lão hóa, đặc biệt tinh dầu chiết xuất từ hạt lêkima còn có khả năng làm lành vết thương, trị bệnh gan. Thực tế, quả Lêkima là nguồn cung cấp tuyệt vời các chất tinh bột, chất xơ, vitamin, và khoáng chất, trong đó nồng độ rất dồi dào beta-caroten.

Theo Wiki, quả trứng gà có hàm lượng cao vitamin B3, beta-caroiten, sắt và chất xơ, tăng hồng cầu. giảm cholesterol và triglycerid, tăng lực tốt,v.v...là những thành phần chống oxy hóa cực mạnh cho da và cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Tác dụng của quả trứng gà Lêkima còn giúp tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, kích thích hoạt động của hệ thần kinh, chống trầm cảm, giảm cholesterol và triglycerid trong máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và béo phì, hạn chế các cơn nhồi máu cơ tim, tăng hiệu quả của hệ miễn nhiễm và tăng lực rất tốt. Chính vì thế tác dụng của quả trứng gà là vô cùng nhiều, chứ không ít như nhiều người vẫn tưởng.

Tuy nhiên, với người phương Tây lại khác, trên trang bán hàng trực tuyến Amazon, quả trứng gà đang được rao bán dưới hình thức dạng bột và đóng gói 227 gram với giá 15 USD. Cùng với đó là dòng mô tả ghi rõ: "Siêu thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin, nguyên tố vi lượng, thậm chí giúp giảm béo, chống ung thư".

Những điều về quả trứng gà bạn chưa biết - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học New Jersey, chất chiết xuất từ quả Lêkima có thể thúc đẩy làm lành vết thương, tăng cường tái tạo mô và gây di cư tế bào. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng Lêkima như là "một tác nhân hữu ích cho việc bảo dưỡng hoặc điều trị thẩm mỹ làn da cơ thể và da đầu".

Những nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy tác dụng của quả trứng gà Lêkima giúp hỗ trợ ổn định đường huyết. Lêkima chứa chất ngọt không có gluten có thể giúp thỏa mãn cơn thèm đường mà không làm tổn hại đến cơ thể (không giống như đường glucose hoặc chất làm ngọt nhân tạo). Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, nhưng lêkima là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp do chỉ chứa 2g đường trái cây tự nhiên cho mỗi 11g carbohydrate, có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Sao Paulo Catholic, Brazil, hàm lượng phenolic là ll,4mg/g trọng lượng khô. Một tương quan tích cực đã được tìm thấy giữa tổng hàm lượng phenolic và các hoạt động chống oxy hóa cho các chất chiết xuất cồn. Dung dịch nước chiết xuất từ Lêkima có hoạt tính ức chế alpha-glucosidase cao nhất, giúp ổn định đường huyết.

Công dụng của quả trứng gà Lêkima cũng giúp điều chỉnh đường tiêu hóa. Giống như nhiều loại trái cây, lêkima có nhiều chất xơ. Chất xơ giúp chúng ta hấp thụ sử dụng tốt đường, giảm đề kháng insulin, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường týp 2. Chất xơ cũng giúp chúng ta giảm tổng mức cholesterol do kích thích gan sản xuất muôi mệt, làm tăng sản xuất các thụ thể giúp hấp thu LDL.

Quả trứng gà hay còn gọi là Lêkima - Ảnh minh họa: Internet

Còn theo Đông y, thịt quả Lêkima màu vàng, vị ngọt, nên qui loại thuộc hành Thổ, quy kinh Tỳ, được xếp vào nhóm trái cây có tính dương cùng nhóm như gạo lứt, kê, đậu đỏ, cà rốt, bí đỏ. Do vậy, giúp hỗ trợ điều trị những biểu hiện của chứng âm thịnh, vốn khá phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay như giảm hăng hái, khả năng suy nghĩ trì trệ, sợ hãi, lo lắng, ngờ vực, hoang tưởng và trầm cảm, ủy mị, hay ớn lạnh… Lêkima cũng rất tốt trong các trường hợp huyết áp thấp, các bệnh biểu hiện âm chứng, đặc biệt là ung thư, đái tháo đường, suy thận, tê bại, viêm xoang,...

2. Trái Lêkima có tác dụng gì?

Tác dụng của quả trứng gà đối với tim mạch

Quả Lêkima giúp tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, giúp kích thích hoạt động của hệ thần kinh hiệu quả, giúp làm giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và béo phì.

Bổ sung các chất dinh dưỡng

Quả trứng gà có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, vitamin và khoáng chất dồi dào.

Tác dụng của quả trứng gà không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Làm trắng da

Việc ăn quả trứng gà thường xuyên sẽ giúp bạn có được sức khỏe dồi dào và làn da đẹp, có thể dùng quả trứng gà để chế thành loại kem tắm trắng da hiệu quả.

Làm đẹp da

Trong quả trứng gà có chứa hàm lượng niacin, beta-carotene, sắt và nhiều chất xơ cũng như những thành phần chống oxy hóa cực mạnh cho da. Do đó, việc ăn quả trứng gà đều đặn sẽ giúp bạn có được làn da khỏe mạnh và săn chắc.

Chống lão hóa

Lêkima có giá trị dinh dưỡng cao và nguồn hydrat cacbon lớn, vitamin và khoáng chất dồi dào như Beta-carotene, niacin (vitamin B3) và các nhóm vitamin B khác, nhờ vậy có khả năng chống oxy hóa, chống lão hóa cao. Nhà nghiên cứu Leonel Rojo (Đại học Rutger) trong bài trình bày những kết quả về đặc tính chống lão hóa và chữa lành vết thương của tinh dầu hạt lêkima tại Hội nghị Chuyển giao công nghệ thẩm mỹ được tổ chức bởi Hiệp hội Hóa Mỹ Phẩm New York (NYSCC) cho biết: “Ngoài khả năng giúp tăng sự chuyển động nguyên bào sợi, chiết xuất tinh dầu từ hạt của Lêkima còn giúp làm gia tăng sự phát triển và tồn tại của elastin, một chất giúp ngăn ngừa các nếp nhăn trên da”.

Làm lành vết thương, giúp khử độc gan

Tinh dầu chiết xuất từ hạt lêkima có khả năng thúc đẩy sự tái sinh của tế bào màng trong, sự chuyển dịch của nguyên bào sợi và quá trình sản sinh mô chống viêm sẽ nhanh chóng làm lành các vết thương trên cơ thể, chữa được bệnh gan. Đồng thời Beta-caroten từ bột quả Lêkima có tác dụng như chất bẫy gốc tự do, nhờ có nhiều tính liên kết nên Beta-caroten có khả năng kết hợp với điện tử hoặc các gốc tự do, qua đó có tính khử độc cho cơ thể.

3. Một số công thức chế biến quả trứng gà

Công dụng của quả trứng gà thì rất nhiều, ngoài việc là một cây ăn quả thì nó còn có tác dụng làm thức ăn và lương thực, quả Lêkima còn được chế biến thành các món ăn rất ngon và bắt mắt.

3.1. Bánh bò Lêkima

Bánh bò làm từ quả trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

250 gr Lê ki ma

300 gr bột gạo

250 ml nước cốt dừa

150 gr đường

1 quả trứng gà

3 muỗng cà phê bột nổi

3 muỗng canh nước cơm rượu

Dầu ăn, khuôn hấp bánh.

Cách làm

Bước 1: Lêkima gọt vỏ ngoài, bỏ hột, dùng muỗng múc lấy thịt cho vào tô, tán nhuyễn. Trứng cho vào chén, cho vào 1 muỗng canh đường, đánh tan.

Bước 2: Cho bột gạo, bột nổi vào tô lớn, đổ nước cơm rượu, nước cốt dừa và lê-ki-ma đã tán nhuyễn vào, khuấy đều rồi từ từ chế trứng và đường đã đánh tan vào, trộn đều.

Bước 3: Cho một chút nước vào hỗn hợp trong tô, nhồi kỹ khoảng 10 phút rồi dùng khăn sạch đậy lại, đem ủ khoảng 1 giờ.

Bước 4: Tráng một lớp dầu ăn trong khuôn, làm nóng nồi hấp rồi đổ bánh vào khuôn, cho khuôn vào hấp khoảng 15 phút đến khi bánh nở bung là được.

3.2. Sinh tố quả trứng gà

Sinh tố Lêkima thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

1 trái Lêkima 300g

1 hộp sữa chua

120ml sữa tươi

Cách làm

Bước 1: Chọn trái Lêkima phải thật chín thì bạn làm sinh tố mới ngon, vì Lêkima nếu chưa chín thì ăn sẽ chát.

Bước 2: Lêkima lột bỏ vỏ, thái thành miếng.

Bước 3: Bỏ tất cả nguyên liệu Lêkima, sữa tươi, sữa chua vào máy xay và xay nhuyễn.

Để sinh tố vào trong ngăn mát tủ lạnh chờ lạnh và thưởng thức. Hoặc có thể cho đá vào trực tiếp xay nhuyễn cùng.

Trên đây là những tác dụng của quả trứng gà cùng với những điều thú vị về loại quả này. Thực tế, quả trứng gà không đơn thuần chỉ là một loại trái cây, mà nó còn được coi là một “vị thuốc” đối với sức khỏe con người.