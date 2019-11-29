Ăn dưa chuột đừng vội bỏ vỏ, hãy mang đặt vào góc nhà, sáng hôm sau sẽ thấy điều kỳ diệu

Dưới đây là những mẹo đuổi gián ra khỏi nhà chỉ trong tích tắc bằng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp, không cần dùng một chút hóa chất nào.

Với mẹo đuổi gián đơn giản, hiệu quả dưới đây chị em sẽ đuổi sạch gián ra khỏi nhà chỉ sau một đêm mà chẳng cần dùng đến bình xịt côn trùng độc hại.

Chỉ cần đem vỏ dưa chuột đặt vào góc nhà, sáng hôm sau bạn hãy ra xem điều bất ngờ - Ảnh: Internet

Mẹo đuổi gián bằng vỏ dưa chuột

Sau khi ăn dưa chuột bạn đừng vội vứt bỏ vỏ vào thùng rác. Thay vào đấy, hãy đặt chúng vào góc nhà, nhất là những nơi gián thường xuất hiện. Loài gián cực ghét mùi của vỏ dưa chuột nên một khi đánh hơi được chúng sẽ chạy “mất dép”.

Nhờ thế, chẳng cần mất chút công sức nào bạn cũng đuổi sạch loài côn trùng này, trả lại khôn gian sống sạch sẽ, an toàn cho cả gia đình.

Ngoài cách đuổi gián bằng dưa chuột, bạn cũng có thể tham khảo những mẹo hữu ích sau:

Gián sẽ bị mùi hành tây làm cho khiếp sợ mà chẳng dám bén mảng - Ảnh: Internet

-Hành tây: Vì hành tây có mùi hăng nồng nên bạn chỉ cần cắt vài lát hành tây rồi đặt vào những nơi gián hay lui tới. Gián sẽ bị mùi hành tây làm cho khiếp sợ mà chẳng dám bén mảng.

-Lá dứa: Không chỉ là loại thức phẩm có tác dụng khử mùi, giúp không gian sống luôn thơm tho dễ chịu. Lá dứa còn có thể đuổi gián hiệu quả bất ngờ.

-Lá tía tô: Cho đường và tía tô theo tỷ lệ 1:1 rồi xay nhuyễn và cho vào chén, đặt ở góc nhà thì gián cũng sẽ không dám lại gần.

Dùng phèn chua lau sàn sẽ đuổi sạch gián ra khỏi nhà - Ảnh: Internet

-Phèn chua: Chỉ cần cho phèn chua vào bát, pha thêm nước nóng và dùng khăm thấm nước phèn chua lau sàn nhà liên tục trong 1 tuần thì sẽ chẳng còn con gián nào dám xuất hiện nữa.

-Vỏ cam, vỏ chanh: Bạn có thể phơi khô vỏ cam, chanh sau đấy đặt chúng vào góc bếp. Hoặc có thể đốt vỏ cam chanh lên cũng có thể đuổi gián ra khỏi nhà cực nhanh chóng.

Hy vọng với những mẹo hay trong nhà trên, bạn sẽ chẳng bao giờ phải gặp lại bất cứ con gián nào nữa!

6 mẹo hay giúp bạn làm bếp oách như đầu bếp chuyên nghiệp! Bổ sung ngay những mẹo hay này để tiết kiệm thời gian hơn trong việc nấu bếp nhé!

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