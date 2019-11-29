Ăn dưa chuột đừng vội bỏ vỏ, hãy mang đặt vào góc nhà, sáng hôm sau sẽ thấy điều kỳ diệu

Mẹo vặt trong bếp 29/11/2019 05:00

Dưới đây là những mẹo đuổi gián ra khỏi nhà chỉ trong tích tắc bằng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp, không cần dùng một chút hóa chất nào.

Với mẹo đuổi gián đơn giản, hiệu quả dưới đây chị em sẽ đuổi sạch gián ra khỏi nhà chỉ sau một đêm mà chẳng cần dùng đến bình xịt côn trùng độc hại.

meo duoi gian 1

Chỉ cần đem vỏ dưa chuột đặt vào góc nhà, sáng hôm sau bạn hãy ra xem điều bất ngờ - Ảnh: Internet

Mẹo đuổi gián bằng vỏ dưa chuột

Sau khi ăn dưa chuột bạn đừng vội vứt bỏ vỏ vào thùng rác. Thay vào đấy, hãy đặt chúng vào góc nhà, nhất là những nơi gián thường xuất hiện. Loài gián cực ghét mùi của vỏ dưa chuột nên một khi đánh hơi được chúng sẽ chạy “mất dép”.

Nhờ thế, chẳng cần mất chút công sức nào bạn cũng đuổi sạch loài côn trùng này, trả lại khôn gian sống sạch sẽ, an toàn cho cả gia đình.

Ngoài cách đuổi gián bằng dưa chuột, bạn cũng có thể tham khảo những mẹo hữu ích sau:

meo duoi gian 2
Gián sẽ bị mùi hành tây làm cho khiếp sợ mà chẳng dám bén mảng - Ảnh: Internet

-Hành tây: Vì hành tây có mùi hăng nồng nên bạn chỉ cần cắt vài lát hành tây rồi đặt vào những nơi gián hay lui tới. Gián sẽ bị mùi hành tây làm cho khiếp sợ mà chẳng dám bén mảng.

-Lá dứa: Không chỉ là loại thức phẩm có tác dụng khử mùi, giúp không gian sống luôn thơm tho dễ chịu. Lá dứa còn có thể đuổi gián hiệu quả bất ngờ.

-Lá tía tô: Cho đường và tía tô theo tỷ lệ 1:1 rồi xay nhuyễn và cho vào chén, đặt ở góc nhà thì gián cũng sẽ không dám lại gần.

meo duoi gian 3
Dùng phèn chua lau sàn sẽ đuổi sạch gián ra khỏi nhà - Ảnh: Internet

-Phèn chua: Chỉ cần cho phèn chua vào bát, pha thêm nước nóng và dùng khăm thấm nước phèn chua lau sàn nhà liên tục trong 1 tuần thì sẽ chẳng còn con gián nào dám xuất hiện nữa.

-Vỏ cam, vỏ chanh: Bạn có thể phơi khô vỏ cam, chanh sau đấy đặt chúng vào góc bếp. Hoặc có thể đốt vỏ cam chanh lên cũng có thể đuổi gián ra khỏi nhà cực nhanh chóng.

Hy vọng với những mẹo hay trong nhà trên, bạn sẽ chẳng bao giờ phải gặp lại bất cứ con gián nào nữa!

6 mẹo hay giúp bạn làm bếp oách như đầu bếp chuyên nghiệp!

6 mẹo hay giúp bạn làm bếp oách như đầu bếp chuyên nghiệp!

Bổ sung ngay những mẹo hay này để tiết kiệm thời gian hơn trong việc nấu bếp nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   cách đuổi gián mẹo hay trong nhà mẹo nhà bếp

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 11 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?